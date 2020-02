L'Administració local, una altra vegada la gran oblidada del nou Govern

Ja tenim l'estructura bàsica de el nou Govern i, tot i ser un dels més nombrosos de la democràcia, una altra vegada han tornat a oblidar d'un dels pilars bàsics de l'estat de benestar com és la nostra Administració Local, que tot i que és veritat que mai ha tingut un tractament preferent quant al seu encaix governamental també és cert que des del Govern Zapatero va desaparèixer l'únic departament de referència, com era la Direcció General d'Administració Local, per acabar difuminada en altres direccions generals, compartint, a més, taula i despatx amb les comunitats autònomes, que finalment són les que absorbeixen absolutament la pràctica totalitat no només de recursos sinó d'atenció dels responsables d'aquests organismes.





Estem en un moment en què l'Administració local pot jugar un paper bàsic en el desenvolupament del nostre país, sobretot després d'haver vist el moviment al voltant de l'anomenada "Espanya buidada", que semblava que anava a tenir veu pròpia al Congrés dels Diputats a través del diputat de Terol Existeix però que, tot i facilitar amb el seu vot la formació de Govern, però a la vista de l'estructura ministerial sembla que seguirem davant el que jo he anomenat com l'"Espanya abandonada".





És cert que la nova estructura gubernamental dona a un dels seus ministeris, juntament amb el de Transició Ecològica, el nom del "Repte Demogràfic", desapareixent el Comissionat creat per a això pel Govern Rajoy, que és veritat que va ser absolutament prescindible pel que va fer tant en aquest Govern com en el primer de Sánchez, creant-se ara una Sotssecretaria però des d'un Ministeri diferent al de Política Territorial, que és en el qual s'enquadra l'Administració Local, la qual cosa crec que és fruit de no tenir gens clar què fer amb això del repte demogràfic, ja que no per tenir una casa al poble es coneix el món rural. I aquest és un mal molt comú entre els nostres governants, al menys del Govern Central, ja que no hem de perdre de vista que en la majoria de les comunitats autònomes l'Administració Local té un paper molt més rellevant en els seus respectius organigrames. I si parlo tantes vegades d'Administració Local i de Repte Demogràfic és per l'interrelacionat que està una matèria amb l'altra. Si volem que l'"Espanya buidada" deixi d'estar abandonada i progressi cap a on ha de caminar un estat de benestar per a tots i no només per als urbanites, les polítiques a dur a terme han de radicar, fonamentalment, en l'Administració més propera, i aquesta és la local. Per això no acabo d'entendre la constant i successiva pèrdua de pes específic d'aquesta i la seva difuminació en diversos departaments.





Avui en dia la nostra Administració Local té tal importància que mereixeria no només recuperar aquella Direcció General pròpia sinó, fins i tot, comptar amb una Secretaria d'Estat composta per municipalistes i en la qual s'incardine no només pel que fa al repte demogràfic sinó tot el que ha de veure amb els Ajuntaments de el Segle XXI. I tant a nivell de regulació de competències, que cada vegada que s'han intentat reformar ha estat per desmuntar, també des del desconeixement, que s'ha construït amb molt d'esforç pels nostres ajuntaments des de la seva restauració democràtica, com també per parlar de finançament, que és un tema que monopolitzen les comunitats autònomes per a les quals no només hi ha legislació sinó que portem vàries reformes mentre que per als Ajuntaments encara no hem tingut ni la primera norma que estableixi d'una manera clara quines han de ser i d'on han de provenir els seus recursos. Però és que a més hem d'estudiar la implantació d'un nou model de configuració de les nostres corporacions locals, amb una planta local revisada i actualitzada que aconsegueixi optimitzar els seus recursos de manera que puguin posar en pràctica polítiques sostenibles d'assentament de població en el rural de manera duradora, que serà com únicament es podrà combatre la despoblació. I per tot això caldria que dins d'aquesta Secretaria d'Estat radiqués, com ja ho va haver fa molts anys, un Institut d'Estudis d'Administració Local i que va contribuir de manera excel·lent a la promulgació de la Llei de Règim Local de 1985, encara en vigor i que, encara que hagi de ser revisada, però no només ha sobreviscut fins als nostres dies d'una manera molt digna sinó que l'ha fet amb més encert que qualsevol de les altres reformes que s'han intentat introduir.





En resum, si de veritat volem fer alguna cosa per alleujar la situació de l'"Espanya buidada" o de l'"Espanya abandonada" no podem desvincular referit al Repte Demogràfic del mateix Ministeri en el qual s'enquadra l'Administració Local i hem de donar-li a ambdues la importància que es mereixen de manera que se'ls doti dels organismes no només de regulació i d'interrelació sinó també d'estudi, debat i propostes que necessiten i que és fonamental que estiguin encapçalades per persones que realment coneguin i sàpiguen del que és local, no de l'Administració en general, no des del món urbanita com és, tradicionalment, el que copa els llocs de Consell de Ministres i del seu organigrama principal, i, per descomptat, no barrejant-les amb el món de l'autonòmic que acaba absorbint tot el que toca.





Si no es posa a l'Administració Local en el lloc que li correspon, com un dels pilars bàsics que és de desenvolupament de l'estat de benestar, no és segur que es puguin implementar polítiques eficients davant el repte demogràfic més enllà d'unes simples llums de neó per acaparar alguns titulars de premsa, quan en realitat el que es necessita en tots dos casos és atenció i coneixement sobre el tema.