L'ANC sempre torna per Nadal amb un regal gens dolç

Les etiquetes, els bàndols de bons i els dolents. Els intel·ligents i els ximples. Els que han nascut en un lloc o un altre que li donen "categoria" de superioritat. Estar callat per por al què diran. Somriure o donar un copet a algú que té poder i pot fer la punyeta. Són elements més que suficients per definir els que el practiquen. Són actituds normals? Segurament un psicòleg podria fer un diagnòstic d'això.





Ja fa uns quants dies, es filtraven algunes informacions que parlaven de la postura de l'ANC amb les empreses de l'Ibex, després que algunes d'elles hagin decidit traslladar les seves seus socials fora de Catalunya a causa de la inestabilitat política. Aquest dijous, el que podria semblar una acció més pròpia d'un grup d'amiguets que s'han reunit per fumar-se uns porros i després del gran pujada eufòric decideixen que només ells poden arreglar el món. O potser són projectes més propis d'una secta, s'ha convertit en una trista, penosa i irresponsable realitat: l'ANC ha presentat una campanya amb aquesta finalitat, diuen ells, és promoure "el consum estratègic" per la república catalana. Donen per suposat que tota la ciutadania té l'obligació de pertànyer al club. Això realment és una autèntica bogeria, un sense sentit.





Quan es fan llistes negres, es marca la gent com a senyal d'identitat, és que alguna cosa no funciona i porta el país que el pràctica al desastre social, econòmic i polític.





Qui és l'ANC per assenyalar a les bones i males empreses? Qui l'han triat a ells ? S'ha plantejat que en aquestes empreses que vol condemnar al boicot treballen milers de ciutadans de Catalunya que han de mantenir les seves famílies? A ells, als que dirigeixen l'ANC que viuen d'aquesta comèdia que pot acabar en tragèdia, caldria preguntar-los si realment els interessen les persones, per què no es dediquen, per exemple, a reivindicar les millors dels professionals de la sanitat, als que tenen revoltats per les retallades, les falsa promeses, els incompliments constants, i que ja han convocat una vaga? Això no és important.





La campanya de llistes negres i boicot a les empreses que no porten el braçalet negre de suport al procés coincideixen amb la ja tradicional campanya de Nadal, en la qual els comerciants i empresaris esperen vendre més els seus productes, sobretot els que tenen una relació més directa amb aquestes festes : caves, vins, torrons, regals, etc. Algú ho ha pensat?





Han tingut en compte que les empreses dels considerats "patriotes" que figuraran en aquesta llista nazi poden patir el boicot no només de molts espanyols, sinó dels altres catalans que intenta tapar, que no combreguen amb ells?





Mentre això succeeix, què fa i diu el govern de Torra? Algú obrira la boca , farà alguna cosa per frenar aquesta campanya d'irresponsables que l'únic que pretén és carregar-se l'economia , els llocs de treball i la salut mental dels catalans?





Al final, l'ANC sempre torna per Nadal.