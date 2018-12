La trepidant Djuna Barnes

L'escriptora nord-americana Djuna Barnes (1892-1982) va néixer en una família acostumada a relacionar-se amb destacats artistes. Ella arribaria a fer amistat amb TS Eliot i amb James Joyce, als qui deia, respectivament, Tom i Jim; amb absoluta familiaritat. No va seguir una educació formal i quan la va començar, amb uns 20 anys, va iniciar també la seva carrera de reportera i il·lustradora. 'Mi Nueva York 1913-1919' (Elba) és un llibre que recull articles seus en diversos diaris novaiorquesos, escrits entre els 21 i els 26 anys d'edat.





Aborda en ells l'oci 'embogit' de la ciutat, precipitat i gairebé sense benefici. Es fixa en què la pobresa llança als nens al carrer i d'aquí a la taverna: "però per què? Perquè les seves pròpies cases no només són pobres, sinó brutes". I arriba a dir que hauríem néixer amb setanta anys d'edat i avançar amb gràcia cap a la joventut.





En una altra de les seves observacions es fixa en un home "que es sobresalta i ruboritza i actua com si li haguessin enxampat robant melmelada i, a més, disfrutant-la. Aquest tipus d'home sempre sap com cordar el guant d'una dona, com fer-li el llaç i com besar-li els dits, però en canvi se sentiria completament perdut si l'ajuda de cambra deixés els bessons sobre de la taula en lloc de deixar-los al tocador. Porta ulleres, però una mai sospita que les fa servir perquè la seva vista és dolenta, sinó perquè les ulleres són bones".





Més interessant em resulta la seva visió de la boxa, més negoci que esport i del qual destaca no només la seva popularitat, sinó l'hostilitat racial que expressa entre la classe mitjana. "Els amics m'havien preguntat en diverses ocasions: 'T'has adonat que últimament a les dones els ha donat per anar als combats de boxa?'. Jo no m'havia adonat, però vaig sentir desitjos de comprovar si era veritat ".





"El que resulta horripilant no és el boxejador sinó el públic, que desconeix la pietat i només busca l'emoció". Gent res delicada i molt indiferent al dolor dels altres. "I de qui era la veu que havia cridat, just abans del final: Vinga ja! 'Demostreu-nos que sou homes !?". L'àrbitre comença a comptar: 'Un, dos, tres ...', amb veu de comandament. El abatut ha deixat de ser un boxejador: "No és més que un gran mal desconcertat". La jove reportera va reflectir aquesta dura realitat.