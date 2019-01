Memòria històrica selectiva

Quan s'ha tingut la sort de sumar molta vida als anys i molts anys a la vida, un ha pogut constatar que la "pèrdua de memòria" és una cosa és clara: la malaltia de l'Alzheimer aguaita i es presenta cada vegada més prematurament per exigir la seva tribut. I, quan escric això, penso en un familiar molt proper i en un amic entranyable.









D'altra banda, si tenim en compte el funcionament del cervell, podem corroborar que rep constantment una massa ingent d'estímuls a través d'aquestes finestres que són els sentits. Ara bé, el cervell rebutja la major part d'ells i només guarda a les golfes de la memòria una petita part dels missatges rebuts. A més, amb el pas del temps, les sinapsis (connexions neuronals) no se segueixen reforçant ni es poden ampliar. Més aviat, es debiliten i es degraden.





Per això, per intentar lluitar contra l'oblit o la desmemòria i aquesta parca dels records que és la malaltia d'Alzheimer, són fonamentals, segons els experts, les activitats preventives per mantenir el nostre cervell sempre actiu i en bon estat de funcionament. Per a això, és també important aquesta "memòria externa", que adopta la forma de missatges lingüístiques escrits ( "memòria de paper", diria Michel de Montaigne) i de missatges icònics (fotos, gravacions àudio, visuals o audiovisuals, etc.). En aquesta memòria externa és on anem dipositant una bona part de les nostres vivències personals o col·lectives, per tenir-les a l'abast de la mà i poder activar-les en el moment oportú.





Davant l'espasa de Dàmocles, individual o social, de la malaltia de Alzheimery la fisiologia del nostre cervell, és molt lloable i pertinent la "Llei de Memòria Històrica", gestada durant el primer mandat del president Zapatero i aprovada el 2007. En efecte, com va escriure molt encertadament José Saramago, "som la memòria que tenim i la responsabilitat que assumim; sense memòria, no existim i, sense responsabilitat, no mereixem existir ".





Amb aquesta llei, anomenada indegudament -segons alguns- "Llei de Memòria Històrica" (LMH), es pretén precisament lluitar contra l'oblit del nostre traumàtic i recent passat comú, propiciar la conservació i el coneixement de la nostra història, i acabar amb el "pacte de silenci"de la Transició. A més, al mateix temps s'intenta reconèixer els drets i establir noves mesures a favor dels que van patir arbitràriament persecució i violència durant la Guerra Civil (1936-1939) i durant la dictadura franquista (1939-1975).





És just, lògic i raonable estar d'acord amb l'objectiu d'aquesta llei així com amb les mesures en favor de les víctimes, mesures que persegueixen rescabalar judicial, social, política i econòmicament les víctimes del franquisme. Ara bé, reconegut i acceptat això, un no pot estar d'acord, però, amb l'aplicació que s'ha fet i s'està fent de l'Art. 15.1. de la LMH. Segons resa aquest article, en els espais públics s'ha de procedir a "la retirada d'escuts, insígnies, plaques i altres objectes o mencions commemoratives d'exaltació, personal o col·lectiva, de la revolta militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la dictadura ".





D'acord amb aquestes previsions legals, s'han començat a netejar els espais públics d'Espanya dels records tangibles (estàtues, monuments commemoratius, noms de carrers, places, edificis públics, etc.) de la Guerra Civil i de la Dictadura Franquista. I això ha provocat, per diferents motius, conflictes legals, polèmiques i enfrontaments, com han reflectit profusament els mitjans de comunicació. En efecte, amb l'aplicació de l'Art. 15.1. de la LMH es pretén oblidar i s'oblida ( "desmemòria") a uns (els del bàndol dels vencedors) i només es tracta de recordar i es recorda ( "memòria") a altres (els del bàndol dels vençuts), que van ser injustament oblidats durant els 40 anys de Dictadura i durant la Transició. Ara bé, aquesta forma de procedir està en contradicció amb el concepte mateix de "memòria" i amb la funció de la mateixa (conservar fets -bons o criticables, positius o negatius- del passat). Per això, la LMH pot ser titllada de "memòria selectiva o partidista o subjectiva", que persegueix més aviat l'"amnèsia" d'una part del nostre passat, que és precisament el contrari de la "memòria".

Procedir així és aplicar la romana "damnatio memoriae" (eliminació de tot allò que recordi a l'enemic: imatges, monuments, inscripcions i fins i tot el seu nom) i dur a terme les activitats del "Ministeri de la Veritat", descrites per George Orwell en la seva relat "1984": reescriure i manipular la història, perquè els fets esdevinguts en el passat coincideixin amb els interessos partidistes de la casta política de torn. Aquesta "damnatio memoriae" o "memòria orwelliana" persegueix precisament provocar una amnèsia col·lectiva selectiva ( "desmemòria"), per no recordar esdeveniments lamentables i criticables del nostre passat recent i implantar, en conseqüència, la "llei del silenci" o la mafiosa " omertá ". I això és fer un flac favor a la memòria històrica, alhora que denota por a transmetre i a conèixer la veritat.





Davant els objectius i els resultats amnèsics de l'aplicació de l'Art. 15.1. i si es vol conservar objectivament el nostre passat recent en tota la seva complexitat i diversitat, crec que seria més pertinent o més encertat, i estaria més d'acord amb el concepte de "memòria", que es mantinguessin "escuts, insígnies, plaques i altres objectes o mencions "així com els noms de personatges o fets franquistes. Ara bé, amb una condició: caldria afegir informacions o dades descriptives, des d'una historiografia objectiva, que explicitin el que van ser, el que van fer, el que van representar o significar tant els personatges com els fets esdevinguts. Així, per donar només alguns exemples, caldria conservar "Plaça / avinguda del Generalíssim o Francisco Franco", però afegint, per exemple, "General colpista i / o dictador i / o causant d'una guerra civil i d'1 milió de morts" . O afegir, a la denominació "Carrer / plaça / avinguda Carlos Arias Navarro", el qualificatiu descriptiu "el Carnicerito de Màlaga". O completar el rètol "Carrer o plaça o avinguda Millán-Astray", amb els seus sinistres i necròfils lemes L'apòstol del "Mori la intel·ligència! "I del "Visca la mort! ".





Adoptar i aplicar aquesta proposta per actualitzar la guia de carrers de les ciutats i pobles d'Espanya és treballar eficaçment no només per conservar i enfortir la "memòria històrica" en tota la seva complexitat sinó per aclarir-i enriquir-la. No podem oblidar la història, com proposen alguns (entre ells, Santos Juliá, que recomana fer fora l'oblit el passat per propiciar el creu i ratlla, com es va fer durant la Transició). Fer-ho és córrer el risc, com va dir Ciceró, de repetir els errors del passat. Per això, no hem d'oblidar el suggeriment de José Saramago: "Cal recuperar, mantenir i transmetre la memòria històrica, perquè es comença per l'oblit i s'acaba en la indiferència".