​Grip i refredat no són el mateix

Segons l'informe de la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica de l'Institut de Salur Carlos III corresponent a la setmana del 7 al 13 de gener, la grip afecta 109,4 persones per cada 100.000 habitants la qual cosa indica que ja s'ha assolit el llindar per considerar que estem en fase epidèmica. Nou comunitats pateixen aquesta epidèmia: Astúries, Balears, Cantàbria, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Catalunya, Madrid, Navarra i País Basc, encara que la tendència és a l'alça a tota la resta d'Espanya.





Com cada any, ens esperen unes quantes setmanes de col•lapse als serveis d'urgències hospitalàries i cues a les consultes dels metges d'atenció primària. Però tots podem i devem contribuir a apaivagar aquest augment de la demanda assistencial aprenent a diferenciar la grip d'altres virasis com els refredats que inevitablement acompanyen a aquesta epidèmia.





DIFERENTS VIRUS





La grip no és un refredat «dolent» sinó que està causada per un virus diferent: el virus influenza del que existeixen tres subtipus : A, B i C. Totes les pandèmies conegudes han estat causades per virus gripals de tipus A, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Les vacunes contra la grip estacional inclouen soques dels virus A i B. Els virus de tipus C, en canvi, es detecten amb molta menys freqüència i solen causar infeccions lleus, de manera que el seu impacte en la salut pública és menys important. Típicament els virus influenza A i B produeixen febre alta i un estat de fatiga i dolors musculars que obliga a mantenir repòs al llit de 3 a 5 dies.





El «refredat comú» també és una malaltia vírica però pot estar causada per més de 200 virus diferents, principalment rinovirus i coronavirus.





Afecta de forma més lleu a la part superior de l'aparell respiratori i també és molt contagiosa. Però contràriament a la grip, produeix secreció nasal i esternuts amb febrícula o absència de febre que no acostumen a impedir una vida normal. No existeix vacuna pel refredat.









SI APAREIX DE FORMA GRADUAL I SENSE FEBRE NO ES GRIP





El refredat sol aparèixer de manera progressiva. Aquesta és una diferència important ja que la grip apareix de cop. El refredat comença amb picor a la gola seguit d'esternuts i secreció nasal. Sol durar entre tres i deu dies i els símptomes desapareixen espontàniament.





La grip comparteix alguns símptomes amb el refredat però apareixen de forma sobtada i tenen major intensitat: febre alta (entre 38 i 41º C), tremolors, calfreds, tos seca i dolors musculars i a les articulacions que impedeixen realitzar qualsevol activitat. La majoria de símptomes solen desaparèixer en una setmana, a excepció de la tos i el cansament que poden estendre's una o dues setmanes un cop la malaltia ha desaparegut.





ALGUNES SIMILITUDS ENTRE GRIP I REFREDAT





Això sí, tots dos tipus de virus es contagien de la mateixa manera, a través dels milions de diminutes gotetes que una persona infectada deixa caure quan parla, riu, tus o esternuda. Aquestes gotetes es dispersen fins a un metre de distància i poden quedar suspeses en l'aire abans de caure sobre una superfície, on el virus pot sobreviure fins a 24 hores. Qualsevol pot contagiar-se de grip o refredat en tocar un objecte infectat i després portar-se les mans als ulls o el nas, permetent l'entrada al seu cos al virus.





NO I NO





Tant la grip com els refredats són malalties produïdes per virus i , per tant, no responen als antibiòtics, medicaments indicats únicament per infeccions bacterianes. Aquest només estan indicats quan el seu metge cregui que vostè pateix una sobreinfecció bacteriana com a complicació de la debilitat posterior a haver patit una grip.





No li demani al seu metge que li recepti antibiòtics per una grip o un refredat. No serviran de res i faran que la seva flora bacteriana pugui desenvolupar resistències que faran molt més complicat el tractament en cas de sobreinfecció bacteriana.





No s'automediqui mai i en cap cas amb antibiòtics per les mateixes raons. Mengi el necessari i begui molts líquids per evitar la deshidratació. Utilitzi assenyadament medicaments de venda lliure per tractar els símptomes com el paracetamol o l'ibuprofè (si no té altres malalties com úlcera gàstrica o problemes hepàtics o renals) i consulti al seu metge si els símptomes no milloren en 3 o 4 dies o apareix qualsevol símptoma d'alarma com ofec, dolor al pit o expectoració de moc purulent.





LES NOSTRES ÀVIES PER UN COP S'EQUIVOCAVEN





El fred no és el causant directe ni de la grip ni del refredat com ens deien les nostres àvies: son els virus. És cert que en època de fred les mucoses respiratòries produeixen menys defenses contra els virus i es més fàcil contagiar-se. A més quan fa fred tendim a estar en llocs tancats i en contacte més directe amb altres persones fet que facilita el contagi.





Per això les millors mesures preventives són mantenir un metre de distància de les persones que tussen o esternuden i aconsellar-los que és cobreixen la boca amb l'avantbraç o amb mocadors d'un sol ús per a minimitzar la propagació del virus. A més, cal rentar-se les mans regularment amb aigua i sabó i desinfectar les peces de vaixella de les persones malaltes i les superfícies d'ús comú com el telèfon i les manetes de les portes que poden facilitar el contagi.





Com tot a la vida cal abordar els propers dies amb seny tot donant la raó al que diu el refrany: «la grip dura set dies amb tractament, i una setmana sense ell».