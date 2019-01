Podemos dóna aire als fons voltor

La cap de Podem, Irene Montero, executa el primer pal al govern de Pedro Sánchez en votar en contra del Reial Decret de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguers aprovat el passat mes de desembre. És la primera derrota del govern en el que porta de legislatura. No és un fet menor i sense conseqüències. És un avís per a Sánchez, potser d'aquests que porta a la memòria que Podem, com va deixar patent en el seu dia, no és un company de viatge consistent i fiable, més bé podria denominar-soci veleta.









El vot negatiu del partit morat no ha agradat gens ni mica a l'executiu i al PSOE, que ho considera una punyalada per l'esquena en tota regla, encara que públicament hagin encaixat de la millor manera possible el cop per l'esquerra i el considera "un accident".





Montero justifica la seva negativa a que el decret no recull les aportacions que la seva formació havia aportat al document. Tenint en compte que Montero en la seva primera intervenció pública després de la seva baixa per maternitat enumerava tots els èxits que havien imposat al govern de Sánchez, no és d'estranyar la seva negativa a aquest decret llei, perquè cal marcar territori de cara a la galeria, ara més, que ja la campanya electoral fa mesos que ha vingut per quedar-se, i més amb els últims esdeveniments en el partit morat.





Amb la no aprovació del decret, els grans fons d'inversió nord-americans Blackstone, Lone Star i Apollo, propietaris de milers de pisos de lloguer a Espanya, han respirat tranquils.





Els seus negocis, de moment, segueixen estant en un lloc segur, gràcies al partit que tant els ha perseguit i que en aquesta ocasió ha estat el seu gran "aliat". Són coses inexplicables.





Els fons d'inversió, coneguts com a fons voltor tenen una estratègia empresarial molt concreta: compren en temps de crisi i quatre o cinc anys després venen bona part dels seus productes a altres empreses o grups d'aquestes inversions a preus superiors al que els van adquirir.





Blackstone Inici la seva aventura immobiliària a Espanya l'any 2013 amb la polèmica compra de l'Empresa Municipal d'Habitatge i Sòl de Madrid, i amb 18 promocions de pisos, amb un total de 1.860 habitatges als barris madrilenys de Carabanchel, centre, Vila de Vallecas i Villaverde amb un cost de 125 milions d'euros. Aquest fons va comprar a Barcelona la seu de Planeta de la Diagonal per 210 milions d'euros.





Apollo Management Internacional maneja a nivell internacional 113.000 milions de dòlars. Al seu dia, Novagalicia Banco va traspassar la seva filial EVO per 60 milions d'euros i es va fer també amb el 85% d'Altamira, la gestora immobiliària del Banc de Santander.





Lone Star es va quedar de Bankia, amb actius immobiliaris i crèdits hipotecaris de dubtós cobrament per un total de 3.070 milions d'euros.





Els tres grans fons d'inversions nord-americans tenen més inversions en altres sectors a casa nostra que també els reporten grans beneficis, potser per això Espanya està sent el seu paradís en dividends. Són coses de la crisi i les oportunitats de negoci, com solen dir alguns economistes, i altres postil·len també que alguna cosa tindrà a veure els partits polítics i els governs.