Paul Valéry treballa les pàgines

Llicenciat en dret, l'escriptor francès Paul Valéry (1871-1945) va dedicar uns vint anys de la seva vida a estudiar arquitectura, matemàtiques i psicologia, buscava la construcció matemàtica de la poesia. Qui sap si la va trobar? Puc dir que el 1920 va fer una de les seves més preuades obres poètiques 'Le cimetière marin' (El cementiri marí). Cal saber que amb 23 anys d'edat, Valéry va començar a escriure uns quaderns de reflexions que va prosseguir fins a la fi dels seus dies, poc després d'acabada la Segona Guerra Mundial. Parlem d'algunes de les coses dites en les més de 26.000 pàgines que componen aquests 'Cahiers'.





Com a escriptor, treballar una 'pàgina' equivalia per a ell al que fa un pintor amb un quadre. Un treball d'artesania que pretén rescatar valors ocults o infinits de les paraules. És la idea de la feina ben feta, joiós i enriquidor. Quantes persones estan en condicions de fer tasques semblants? Valéry anota en un lloc perdut -no pot ser d'una altra manera entre tants milers de pàgines- que "l'home és lliure. Sí. Però ha de pensar-hi. Es és lliure sense pensar-hi? Un és lliure sense un esforç?".





Confessava haver tingut "la mania de voler donar al lector més del que aquest demana i, per tant, més del que pot suportar". Jo, ara i modestament, no puc per menys que preguntar-me això mateix; hi ha silenci a classe, he de provocar-amb una ganyota expressiva perquè ells riguin i em facin sentir a faltar. Creia que mai és l'autor qui fa una 'obra mestra', sinó que aquesta es deu als lectors, a la seva qualitat de "lector rigorós, amb subtilesa, amb lentitud, amb temps i ingenuïtat armada ...".





Ara bé, parlant de l'ensenyament en general, Paul Valéry venia a dir que tot el que s'aprèn en certes dates ha de ser considerat provisional, i que només l'ús i la pràctica seran el que li doni sentit i valor.





També deia que "un ensenyament que avorreix al mestre avorreix l'alumne". Això els vaig dir als meus estudiants el primer dia de classe: que esperava divertir-me i que així seria més fàcil que ells s'ho passessin bé. El 1941, amb 70 anys, va escriure que "un ensenyament que no ensenya a plantejar-se preguntes és dolenta. És l'alumne qui ha de fer les preguntes, no el professor". Sí?