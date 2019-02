Els insults de Toni Albà 'el chicharrón' i les feministes

Des d'Isop, que alguns consideren com el primer bufó de la història fins als nostres dies, la figura d'un personatge que per buscar-se la vida feia de bufó ha anat evolucionant, adaptant-se als temps que els ha tocat viure, però mai s'ha extingit, com seria el desitjable, en aquests temps de les tecnologies.









En la seva obra 'Elogi de la bogeria', Erasme de Rotterdam escrivia sobre la importància dels bufons en l'entorn dels reis. "Els reis més grans, els aprovaven tant o més, sense ells, no sabien seure a la taula o donar un pas. Ells apreciaven als ximples més que als savis austers, tenint el costum de mantenir per ostentació als bufons, i ells proporcionen el que els prínceps busquen per tot arreu i costi el que costi: l'entreteniment, la riallada". Un retrat del que eren llavors...





En aquesta època, en ple segle XXI, Catalunya compta amb un bufó a la cort del rei Puchi, té per nom Toni Albà, però se li coneix com 'el chicharrón', donada la procedència del producte. Cobra dels mitjans públics que li riuen les seves exabruptes i l'única manera de fer-se popular és insultant a tots aquells que no pensen com ell i fent la pilota al seu rei i els que formen la seva cort. Viuen d'ells, encara que ho paguem entre tots, inclosos els que insulten tan alegrement.





Fa uns dies, 'el chicharrón' via Twitter va dir puta a la diputada de Ciutadans i cap de l'oposició, Inés Arrimadas, i a dia d'avui no ha passat res. Es pot permetre que aquest bufó segueixi cobrant de TV3? És clar que no, que algú hauria cessar-lo per impresentable.





Si vol fer aquest tipus d'accions, que ho faci a la seva empresa, o a la privada, si s'ho permeten, que ho dubto. Hi ha línies que no s'han de passar, això no és llibertat d'expressió, és una altra cosa, i menys a TV3.





Acostades ha tingut la solidaritat de moltes dones, incloses algunes polítiques, cas d'Eva Granados, la primera a reaccionar. Després, l'alcaldessa de Santa Coloma, Andrea Levy del PP i bastants més. No estan entre elles les dones de Podemos. No obstant això, s'han produït clamorosos silencis entre els moviments feministes d'Espanya i Catalunya, tan actives en alguns casos i tan mudes en aquesta ocasió, en què una dona ha estat insultada.





La condició de dona no ha d'estar lligada a la seva pertinença política, no és just, democràtic i, en alguns casos, cristià, com dirien algunes de les que han callat.





No m'agrada que les sigles, siguin les que siguin, puguin significar una barrera insalvable per defensar les dones que no pensin igual. No és actitud democràtica, és un mal exemple, no estic d'acord amb el feminisme excloent i classista. Creia que les feministes, entre les quals em trobo, i no sóc "militant", actuen d'aquesta manera, m'he equivocat, i sento molt el que ha succeït.





El bufó 'el chicharrón' hauria de reflexionar, fer humor, si és que sap, i no continuar amb la seva política de generar odi en una Catalunya que s'ha convertit en el regne de Puchi i companyia. Si ho vol fer, que es pagui la seva televisió i ja veurem si la segueix mantenint. Tot és molt fàcil quan els diners els posen altres. Així qualsevol!