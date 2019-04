Història i entusiasme

El professor Ricardo García Cárcel es jubila aquest any de la seva càtedra d'Història Moderna de la UAB. Escriptor, investigador i premi Nacional d'Història, García Cárcel ha format també a un grapat d'historiadors que li reconeixen com a mestre. La clau d'aquest magisteri no és només una necessària humilitat, sinó la seva exemplar entusiasme pel coneixement crític del passat, sempre concret, desenvolupat en innombrables hores passades sense desmai en els arxius d'Història. Un treball dedicat a 'recompondre la mentalitat dels homes d'una altra època', com demanava Lucien Febvre, i configurar un projecte de futur. Acaba de sortir un llibre coordinat pels professors Doris Moreno i Manuel Peña, "Diálogos con la historia" (Cátedra), subtitulat 'Ricardo García Cárcel y el oficio de historiador' i en el qual han col·laborat més de trenta historiadors, entre ells el seu vell amic Carlos Martínez Shaw ("germans siamesos en molts aspectes", diu aquest) i el llegendari John Elliott.









Explica Ricardo García Cárcel que ja de petit volia ser historiador i que la Història era per a ell una fixació personal; el seu pare, que tant el va empènyer a ser recte, estudiós i un extraordinari treballador, hauria preferit una altra carrera per a ell, però mai es va oposar a la decisió que el seu fill Ricardo va adoptar. En una llarga entrevista que els coordinadors del llibre li fan, García Cárcel explica que el seu director de tesi Joan Reglà li va proposar anar-se'n amb ell a la UAB. Va arribar el 1972, des de la seva València natal, i durant un període va haver de vendre enciclopèdies per guanyar-se la vida. A l'any següent va llegir la seva tesi doctoral, un mes abans que morís el professor Reglà. El 1978 va guanyar l'oposició d'adjunt i poc després va aconseguir la càtedra.





Tinc la sort de ser el seu amic i admiro i comparteixo el seu mètode de 'comprendre i fer comprendre, no jutjar'. Enfoca la història des de les mentalitats i no des de les ideologies; és al·lèrgic a l'esperit dogmàtic i tendeix a l'heterodòxia. Contribueix a elaborar un relat veraç que no depengui de la identitat de qui ho faci. Fidel a si mateix, busca fer el que la seva consciència li dicta. De Francisco Tomás y Valiente assenyala que "era pur encant personal". Estic esperant amb il·lusió i amb especial confiança i desig, nous i rics fruits intel·lectuals de Ricardo García Cárcel en aquests propers anys.