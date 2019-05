Les mentides polítiques, Podem torna a fer el mateix

Un acusat que compareix davant d'un jutge pot mentir, perquè ningú li pot obligar a jurar o prometre a dir la veritat. El sistema judicial espanyol, a diferència d'altres, així ho permet en el seu dret de defensa. En canvi, un testimoni que va a declarar pot ser sancionat si ho fa, l'obliguen a jurar a dir la veritat. Les lleis estan així i s'acaten encara que no s'estigui d'acord.





Als presos polítics catalans, se'ls empara, si és que ho han fet, mentir, per defensar-se en les seves compareixences davant de ses senyories, no és delicte. Una altra cosa ben diferent són les mentides constants que aboquen per influir en l'opinió pública i generar adhesions incondicionals.









Aquests dies es discuteix al Congrés dels Diputats si els polítics presos que han sortit elegits diputats poden continuar o seran suspesos. Tot i que la normativa és ben clara, la Mesa del Congrés havia sol·licitat un dictamen al servei jurídic de la Cambra. Els lletrats finalment han resolt que correspon a la Mesa del Congrés declarar automàticament suspesos en l'exercici del càrrec de diputats mentre duri la seva situació de presó.





Coneixedors del que podia passar, els afectats han aprofitat les circumstàncies per rendibilitzar-les mediàticament i llançar discursos desqualificatius cap al govern i la justícia espanyola, "per no respectar que han estat elegits pels seus votants"





Als polítics presos, quan van decidir formar part de les seves respectives llistes electorals només els movia fer un pols al govern, la judicaturai fins i tot a la mismisima Europa . Van prendre lliurement la decisió de fer-ho; acceptar les conseqüències forma part de la responsabilitat dels seus actes, que no menteixin. Precisament, la democràcia que ells tant critiquen els ha permès presentar-se, fins i tot assistir a la sessió de constitució, i ser els protagonistes d'una sessió circense al cor de la representació del pobles













Amb les eleccions europees, Junqueras a la presó i Puigdemont fugit es presenten, en llistes diferents. L'operació té a veure amb implicar la institució amb seu a Brussel·les i intentar que resolgui una situació que correspon a Espanya, ja que Europa no té legislació pròpia per a aquest tema, ho deixava molt clar el director de Comunicació del Parlament, Jaume Duch. Els afectats ho saben i van explicant el contrari, és una manera de mantenir la tensió i seguir alimentant les mentides, perquè pensen que és el normal en aquestes circumstàncies.





Per acabar, només un apunt que no és menor, la Mesa del Congrés compta amb PSOE, PP, Ciutadans i Podem. Mentre els tres primers accepten la suspensió, Podem està en contra. Una decisió que torna a evidenciar el poc fiable com a soci que resulta Pablo Iglesias i companyia. És un avís a Pedro Sánchez del que poden arribar a fer en la legislatura, si no entren al govern, com estan desitjant per activa i per passiva.





La postura adoptada per Podem és electoralista, però s'equivoca, i als seus votants aquesta decisió potser no els fa cap gràcia.