El mirall de la Rochefoucauld

Contemporani de Cyrano de Bergerac, el duc de la Rochefoucauld, anomenat François VI, va conspirar contra Richelieu i Mazarino; va estar a la presó i li van demolir el seu castell. Va estar íntimament relacionat amb Madame de la Fayette i Madame de Sévigné, entre altres distingides dames. Avui té aquí un buit entre nosaltres per comentar algunes de les seues reflexions, publicades en 1665. Sembla que anunciés el subconscient. I descriu la falsedat de moltes virtuts aparents. Sovint, diu, la humilitat és sols una fingida submissió amb la qual sotmetre als altres. La bondat és rara, i la humilitat és la veritable prova de les virtuts cristianes; "Sense ella conservem els nostres defectes, i estan cobertes només per l'orgull que els oculta els altres i, sovint, a nosaltres mateixos".









Ni tan sols la pitjor classe de gent s'atreveix a passar per enemics de la virtut i la veritat. Per bloquejar les virtuts, els atribueixen duplicitat i les tergiversen, fent-les passar pel que no són. Les persones febles, afirmava, no poden ser sinceres. I només els que tenen fermesa poden tenir una veritable dolçor; "Els que semblen dolços no tenen en general més que debilitat, que fàcilment es converteix en acritud". La majoria dels homes tenen igual que les plantes propietats ocultes, que només certes circumstàncies permeten descobrir. Però convé evitar contestar sobre coses que ignorem i no fer preguntes inútils. Tothom es queixa de la seva memòria, i ningú es queixa del seu judici.





Adverteix que si hi ha poques persones agradables se en una conversa, és perquè no escolten i estan més pendents del que diran que del que se'ls diu. Tampoc cal deixar de comptar amb la força contagiosa de l'exemple, ja sigui bo o dolent. Cal saber que la confiança en un mateix fa néixer la major part de la qual tenim als altres. I que som capaços de millorar-nos.





Els elogis que podem rebre per la nostra possible vàlua contribueixen a augmentar-ja que vulguem consolidar-i merèixer-la. No obstant això, el que ens fa creure amb molta facilitat que els altres tenen defectes, és la facilitat que es té en creure el que es desitja.





L'enveja és una passió tímida i vergonyosa que ningú s'atreveix mai a confessar. Mirem-nos, amics, al mirall. I millorem-nos.