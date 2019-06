Dels "todòlegs"

Fa algun temps, mentre esmorzava al club social del camp de golf Sant Joan (Sant Cugat), les meves orelles van captar el timbre d'una veu coneguda i inconfusible. Corresponia a Fernando San Agustín Farlete, expert en seguretat i espionatge, convidat amb molta freqüència per Javier Sardá als seus Crónicas Marcianas. El vaig saludar, vaig confraternitzar amb ell i vam iniciar una animada, fecunda i interessant conversa. En un moment de la mateixa, li vaig preguntar per què no havia utilitzat l'estirada i la popularitat que va aconseguir en Crónicas Marcianas per participar en tertúlies de ràdio o de TV. Em va confessar que havia rebut moltes ofertes, però que les havia rebutjat totes per una simple raó: "Jo estic disposat a anar a qualsevol tertúlia, però només per a parlar del que sé: seguretat i espionatge. De la resta de coses, sé poc o no sé res ".





Aquesta vivència personal m'ha portat a les esmentes l'humil "només sé que no sé res" de Sòcrates i la resposta -plena de seny, de sentit comú i també de modèstia- que José Saramago va donar a una periodista, uns mesos abans de la seva mort. Aquesta li va preguntar: "Mestre, després de la seva primera novel·la, va deixar d'escriure durant 20 anys, per què?". Al que el autodidacta i savi premi Nobel portuguès va respondre: "No tenia res a dir".





He portat a col·lació aquestes dues anècdotes i la cita socràtica, per contrastar-succintament amb el comportament d'aquesta fauna que pul·lula pels mitjans de comunicació d'Espanya i als quals ha colonitzat. En els meus textos, em sòl referir a ella utilitzant el terme de "todòlegs". Altres patidors i víctimes d'aquesta plaga els han denominat amb noms diferents, pràcticament sinònims i sempre vehiculant connotacions pejoratives. El meu amic Paül de Bilbao els anomena "tolosas"; altres els titllen de "tolosabe"; altres els anomenen "setciències"; altres parlen de "pitonissos", ... Que sais-je encore?





Com denoten totes aquestes denominacions, els "todòlegs" constitueixen una raça d'individus que presumeixen que saben de tot, que creuen que ho saben tot i que opinen sobre tot (economia, política, art, energia nuclear, etc.) "any time any where ". Li claven la dent a qualsevol tema, com si fossin especialistes, sent genuïns xarlatans de mercat. Per exemple, no són pares, però són els que més saben sobre com criar un fill; no tenen parella, però són els que més coneixements tenen de festeig, de vida en comú o matrimoni; són obesos, però no tenen empatx a donar consells sobre dietes i activitats físiques; no distingeixen visualment el vi negre del blanc, però disserten sobre els vins com si fossin consumats tastadors o "sommeliers". Són agosarats, atrevits -que és el propi dels indocumentats i ignorants- i una lliçó sobre el diví i l'humà, sense tenir ni idea del que parlen o escriuen i, a més, ho fan sense ruboritzar-se.





Aquests "setciències" han plantat els seus reals i oficien en els mitjans de comunicació (ràdio, TV, publicacions periòdiques), on juguen el paper de "tertulians" o "columnistes", amb la pretensió de ser creadors d'opinió. Aquests són els "todòlegs per excel·lència". Pel seu comportament i actituds, aquests tertulians-todòlegs s'han convertit les tertúlies o debats radiofònics o televisius a "shows", que és el que dóna "audiència", i no en fonts d'informació ni de formació. Són els sofistes del segle XXI.





I en aquest circ modern, els todòlegs són, segons Raúl del Pozo, "gladiadors" mediàtics, que han substituït la informació per l'opinió pura i dura i sense fonament, en nom de l'espectacle. Són productors de "missatges fàctics", que no comuniquen ni vehiculen cap informació. I, per produir aquests missatges sense contingut, interrompen els altres todòlegs-tertulians per impedir-los expressar-se; i vociferen com descosits, esgargamellant i oblidant aquell aforisme atribuït a Leonardo da Vinci, que resa així: "Qui de veritat sap de què parla, no troba raons per aixecar la veu". Per això, els todòlegs són dignes epígons de Estentor, aquell heroi de la mitologia grega, citat per Homer en la Ilíada, "que tenia veuassa de bronze i cridava tant com cinquanta homes junts".





A més, els todòlegs gaudeixen del do d'ubiqüitat: salten d'un debat / tertúlia a l'altre, d'un circ mediàtic a l'altre i d'una gàbia mediàtica a una altra, ocupant o usurpant els espais o les tribunes dels mitjans les 24h. del dia. I no són contractats en virtut de la seva capacitat per raonar, analitzar, discernir, i en qualitat d'experts. Més aviat, ho són per la seva sectarisme, per la seva capacitat per cridar i per agredir verbalment als altres, per rebentar tertúlies, per provocar espectacle i ser "la veu del seu amo". I si els "todòlegs" són, al mateix temps, militants de qualsevol partit polític o simples "companys de viatge", llavors arribem al todòleg redomat: síntesi i quinta essència de l'ésser indocumentat, sectari, irreflexiu, papagai i agent de la agitprop.





Els "todòlegs" són com els "arbitristes" dels segles XVI-XVII: aquells personatges que es dirigien al rei de torn per proposar-mesures i plans absurds per fer front als problemes econòmics de la hisenda pública. Com qualsevol plaga, la dels todòlegs és un greu problema per a la societat espanyola actual. Imitant aquest missatge que pot llegir-se en els paquets de tabac, podria afirmar-se que els todòlegs no perjudiquen seriosament la incultura dels ciutadans; més aviat, la augmenten i la consoliden. A més, la incontinència verbal d'aquests personatges sembla donar la raó, d'una banda, a Albert Einstein, quan va escriure: "Només hi ha dues coses infinites: l'univers i l'estupidesa humana i no tinc certesa sobre la primera"; i d'altra banda, a Santiago Ramón i Cajal, per al qual "no han de preocupar-nos les arrugues de la cara, sinó les del cervell". Quin contrast amb Fernando San Agustín, José Saramago i Sòcrates, exemples i models de antitodòlegs! On han quedat els "intel·lectuals" o "savis" del passat o d'avui, que posseïen o posseeixen una "auctoritas", socialment reconeguda, pels seus coneixements, la seva independència, la seva valentia i la seva opinió fonamentada?