Polítiques per a la reducció de la pobresa multidimensional

No hi ha causa més noble i meritòria de lluitar contra la pobresa, incloure als desposseïts, edificar i donar-los l'oportunitat perquè participin activament en la producció i en la generació de riquesa.





Per això, no és casual que el Primer Objectiu de Desenvolupament Sostenible acordat pels països membres de l'Organització de les Nacions Unides (ONU) sigui posar fi a la pobresa en totes les seves formes i en tot el món.





L'ONU ha definit que la pobresa extrema és aquella que viuen amb menys de 1.25$ al dia, és a dir, 37.5$ mensuals. L'objectiu és que l'any 2030 s'assoleixi una disminució important de persones pobres i vulnerables.





En aquest sentit, cal també ressaltar que l'experiència de la pobresa és molt més àmplia que únicament la manca d'ingressos. Això implica tenir en compte diverses dimensions que mereixen el desenvolupament de nous mètodes de mesura i indicadors que reflecteixin amb claredat les característiques de les persones en aquesta situació. Aquest esforç implica una coordinació entre les autoritats nacionals, els organismes internacionals i institucions amb competències tècniques, operatives i financeres en la matèria.





Les estimacions de la Comissió Econòmica per a Amèrica Llatina (CEPAL) sobre la pobresa i la pobresa extrema corroboren que, entre 2002 i 2014, tots dos fenòmens es van reduir considerablement en l'agregat regional, encara que a un ritme cada vegada menor. Al 2015 i 2016 les xifres revelen un increment en els nivells generals de pobresa i pobresa extrema regionals, tot i que aquestes van seguir disminuint en la majoria dels països.





D'altra banda, un estudi del Banc Interamericà de Desenvolupament (BID) revela que Amèrica Llatina i el Carib segueix caracteritzant-se per una vulnerabilitat substancial que també afecta a la creixent classe mitjana. Més específicament, en un termini de deu anys, el 65 per cent de les persones que reben un ingrés diari comprès entre 4 i 10 dòlars, així com 14 per cent de la classe mitjana, pateixen de pobresa almenys durant aquest període. A més, la pobresa crònica continua estesa, representant el 91 i el 50 per cent de la pobresa extrema i moderada, respectivament.





Així mateix, les diferències entre les àrees urbanes i rurals són substancials: les primeres, que concentren la majoria de les persones vulnerables i en situació de pobresa moderada, es caracteritzen per una major mobilitat de l'ingrés, particularment ascendent.





L'augment d'aquesta problemàtica a la regió ha obligat que es desenvolupin diferents metodologies per mesurar-la i que aquestes, al seu torn, generen diferents indicadors atenent a les noves variables que donin un mesurament integral. Com es va assenyalar, la pobresa no només està relacionada amb l'escassetat de diners. S'ha d'incloure noves variables per mesurar degudament els nivells de pobresa.





Reconeixent aquesta necessitat, el SELA va realitzar un taller tècnic, conjuntament amb el Govern de la República del Paraguai i l'Institut Social del Mercosur (ISM). Això, amb el propòsit de fer un acostament conceptual i interinstitucional per crear sinergies al voltant del avanç en les polítiques per a la reducció de la pobresa multidimensional, per tal de mantenir una línia de seguiment coordinada i conjunta entre els grups d'experts i acadèmics que aborden , des de diverses perspectives, el tema a la regió i a nivell internacional, entre ells la Comissió Econòmica per a Amèrica Llatina i el Carib (CEPAL), l'Institut Social del Mercosur (ISM), la Iniciativa sobre Pobresa i Desenvolupament Humà de la Universitat d'Oxford (OPHI) i el Fons de les Nacions Unides per a la Infància (UNICEF).





Superar la pobresa és un impostergable desafiament que s'ha de treballar de manera coordinada entre els governs, les agències internacionals especialitzades, organismes multilaterals, societat civil i el sector privat. El SELA té, entre les seves prioritats, la de contribuir a la millor comprensió dels reptes que té la regió per davant en tan important desafiament.