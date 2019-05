Obstinats en el SELA

El patrimoni del Sistema Econòmic i Llatinoamericà i del Carib (SELA) és invaluable. Són més de 43 anys de labors ininterrompudes a favor de la regió, enfortint la nostra integració, estudiant i entenent els nous corrents econòmiques, comercials socials i migratòries. El SELA, amb una visió multidimensional, com a suport al us 26 països membres, ha mantingut una programació orientada pels propis governs en nínxols d'estudi i reflexió propiciant oportunitats a través d'aportacions tècnics, així com la generació d'espais de trobada regional i extraregional .









En l'actualitat, el nou enfocament del nostre treball, es fonamenta en una major proximitat amb els seus Estats membres per contribuir a la superació de les seves principals desafiaments. Des que vaig assumir el càrrec de Secretari Permanent, m'he proposat que cada àrea de treball es converteixi en majors beneficis per a la regió, que aprenguem de les bones pràctiques dels nostres països en sectors que són clau per impulsar l'eficiència i preparació en la gestió governamental . Aquest esforç es veu reflectit en els processos de disseny i execució del programa de treball, sustentats en els principis de cooperació, sinergia i complementarietat amb altres organismes regionals i internacionals.





El contingut programàtic de les nostres activitats ha estat actualitzat per abordar els temes econòmics i socials d'interès i prioritat dels estats que conformen aquest organisme, en el marc del compliment de l'Agenda 2030 i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).





L es bones pràctiques i experiències d'altres països constitueixen en una de les principals fonts d'aprenentatge en la superació de problemes econòmics i socials que són comuns a la regió. En aquest sentit, el SELA ha subscrit un conveni de cooperació amb l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE), amb qui es desenvolupa un estret treball col·laboratiu.









L'Índex de Polítiques Públiques per a les micro, petites i mitjanes empreses (MIPYMES) a Amèrica Llatina i el Carib (IPPALC) és una de les iniciatives que el SELA porta a terme conjuntament amb l'OCDE. Un projecte pilot d'aquest indicador, realitzat amb el suport de CAF-Banc de Desenvolupament per als països que conformen l'Aliança del Pacífic, Argentina, Equador i Uruguai, i que recentment a Lima vam tenir l'oportunitat de presentar anàlisi, conclusions i resultats.





Així mateix, l'èxit d'aquesta iniciativa ens ha permès també generar interès per a la seva propera implementació en els països centreamericans. Fins al moment, s'han rebut cartes d'interès per a l'adopció d'aquesta eina per part de Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hondures, Panamà i República Dominicana, així com el suport del Banc Centreamericà d'Integració Econòmica (BCIE), de la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) i del Centre per a la promoció de les micro, petita i mitjana empresa de Centreamèrica (CENPROMYPE).





Per a l'any 2020, amb el propòsit d'optimitzar el disseny i l'execució del pressupost i del programa de treball de la Secretaria Permanent, s'implementarà la metodologia de gestió per resultats. Es preveu amb la seva execució comptar amb una major transparència i monitoratge en el compliment dels objectius i activitats plantejades.





En funció d'això, s'ha capacitat al personal amb el "Curs d'especialització sobre gestió per resultats" dictat per l'Institut Llatinoamericà de Planificació Econòmica i Social (ILPES) de la Comissió Econòmica per a Amèrica Llatina i el Carib (CEPAL).













D'altra banda, per enfortir els vincles interinstitucionals, reimpulsar la imatge d'aquest organisme i diversificar les fonts de recursos de la institució, durant la meva gestió, a més, s'han signat nous acords de cooperació, els més recents amb Extenda-Agència Andalusa de Promoció exterior, la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), la Conferència Interamericana de la Seguretat Social (CISS) i el Centre Llatinoamericà d'Administració per al Desenvolupament (CLAD). En fi, quan diem que estem obstinats, és precisament pel nostre esforç en que aquest important organisme intergovernamental s'adapti als nous reptes i que, en cada un dels esdeveniments, estudis i anàlisis que realitzem, contribuïm a enfortir a la regió que és precisament el nostre principal mandat.