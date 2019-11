La ruta i la franja de la seda, oportunitat per a la cooperació amb la Xina

Xina posseeix la segona economia més gran del planeta. És un actor fonamental de la globalització i té al davant grans reptes davant les demandes per un entorn internacional equilibrat, segur i amb un sistema multilateral que garanteixi els principis fonamentals d'una interacció basada en obligacions i drets, sota el respecte mutu de les nacions, justícia i solidaritat entre els pobles. És, per això, que la proposta que ens presenten definida com "Una comunitat amb un futur compartit per a la humanitat", reflecteix les aspiracions i la visió que té la Xina en la seva actuació davant la comunitat de nacions. La iniciativa de Beijín coneguda sota el nom de: "Un Cinturó, una Ruta", entesa com una enorme plataforma de cooperació internacional per establir xarxes de comerç i infraestructures terrestres i marítimes que estimulin el creixement i el desenvolupament econòmic.





En l'actualitat, compta amb un ampli suport i la participació de més de 100 socis comercials i organitzacions internacionals a tot el món, que inclouen a diversos països membres del Sistema Econòmic Llatinoamericà i del Carib (SELA). En aquest context, la connectivitat comercial ha augmentat considerablement.





Per comprendre les raons que li han permès al gegant asiàtic un desenvolupament econòmic i la seva consolidació en el procés de globalització, caldria remuntar-se a finals de la dècada dels setanta, quan la Xina va iniciar un procés de reformes econòmiques i d'obertura comercial encaminades a ampliar la participació del sector privat i l'economia de mercat. D'un país pobre, endarrerit i tancat passar a ser un país obert amb un creixement econòmic formidable. Aquest procés ha permès el trànsit a una economia de mercat amb un èxit no registrat en altres transicions. Després de la seva adhesió a l'Organització Mundial del Comerç (OMC) el 2001, va assumir drets i obligacions, i va intensificar la seva participació en la globalització econòmica a través de la producció de béns i serveis exportables. D'aquesta manera, va crear les condicions internes per assegurar un desenvolupament econòmic sostingut amb altes taxes de creixement fins a arribar a ser competitiva internacionalment.





L'economia xinesa es va transformar en una formidable fàbrica exportadora de béns industrials amb àmplia participació d'empreses estrangeres. El país, també, es va convertir en un alt demandant de matèries primeres, energia i inversió estrangera directa (IED), passant a ser un actor determinant en l'economia mundial. Ja en 2018, el Producte Interior Brut (PIB) de la Xina havia crescut 6.6%, un equivalent al 66% dels Estats Units i un 16% del PIB mundial, convertint-se en la segona economia del món.





Els canvis experimentats en l'àmbit econòmic es deuen, sobre manera, a l'adopció d'un model de desenvolupament basat en la seva inserció en cadenes globals de valor. El creixement exponencial de la seva economia amb una alta demanda entrades en els sectors industrial, miner i forestal, i una urbanització accelerada, produint, això sí, un dèficit ambiental i desafiaments per al desenvolupament sostenible.





En el pla polític és un interlocutor respectat. A partir de la seva fundació l'1 d'octubre de 1949, la Xina ha demostrat una inclinació pel diàleg, la negociació, la cooperació, la recerca d'interessos comuns amb les seves contraparts, així com la creació d'aliances estratègiques.

Des d'allà afavoreix el multilateralisme, s'oposa al proteccionisme, advoca per l'alliberament i facilitació del comerç i inversions, i el respecte dels canals establerts per a la resolució de diferències comercials a l'OMC, per ser factors essencials per a la qualitat i sostenibilitat del creixement econòmic dels països.





La Comissió Econòmica per a Amèrica Llatina i el Carib (CEPAL) ha destacat la creixent cooperació entre la Xina i la regió d'Amèrica Llatina i el Carib, ja que en 2018 el comerç entre les dues parts va superar els 307.000 milions de dòlars. És, a més, el seu segon principal soci comercial darrere dels Estats Units, representant el 2017 l'11% de les exportacions regionals i el 18% de les seves importacions.





Luis Carranza, president de CAF - banc de desenvolupament d'Amèrica Llatina, ha assenyalat que a les nostres contrades queden encara reptes enormes, com ara reduir les bretxes d'infraestructura, de desigualtat i de productivitat. "En això, la Xina és un aliat molt important a causa de la complementarietat dels models de desenvolupament d'aquest país i de la nostra regió".





En el marc de la responsabilitat compartida, sens dubte, la Xina té al davant reptes i oportunitats amb Amèrica Llatina i el Carib (ALC). La nostra regió és important per a la Xina i per a nosaltres és clau enfortir els vincles i el coneixement mutu. Sobre la base del projecte de la Xina de crear una comunitat amb un futur comú per a la humanitat, pel que fa a la regió llatinoamericana, considero pertinent les següents recomanacions:





1. Impulsar la cooperació Sud-Sud per seguir donant suport als esforços internacionals d'ajuda als Països en Desenvolupament (PED) i millorar la vida de les seves poblacions, als fins de reduir les bretxes de desigualtat existents.





2. La creació d'una aliança estratègica amb ALC, que estigui regida pel desenvolupament pacífic i on prevalguin el respecte mutu, l'equitat, la justícia i la cooperació en benefici de tots, orientada a augmentar l'eficiència dels processos de negoci que atreguin més inversions estrangeres.





3. Com a actor important en el sistema mundial de governança econòmica i ferm defensor del sistema multilateral de comerç, la Xina podria compartir les seves experiències de desenvolupament i enfortir associacions més estretes amb ALC que busquin donar suport al multilateralisme, respectar el mercat, promoure el desenvolupament equitatiu i la pau entre les nacions.





4. Dins de la política de promoció de facilitació del comerç i les inversions, prendre en compte la condició exportadora dels països de la regió de productes bàsics agrícoles i miners, i permetre un millor accés al seu mercat, per evitar un possible desplaçament de l'activitat comercial i financera de les economies llatinoamericanes. Es podria treballar en una forma de desenvolupament conjunt.





5. Establir estratègies concertades que superin les limitacions i potenciïn les capacitats per assolir un desenvolupament sostenible, inclusiu, de qualitat, i en harmonia amb el medi ambient, d'acord amb els ODS.





6. Incorporar activament a ALC en el nou model de cooperació internacional i de governabilitat mundial. Tractament especial per a les petites i mitjanes (pimes) amb aprofitament de les potencialitats comercials i desenvolupament de projectes de connectivitat. Així mateix, oportunitat d'internacionalització, el que augmentaria la seva competitivitat en els mercats internacionals i gaudirien dels beneficis del comerç.





7. Establir un Fòrum ALC-Xina de manera permanent i que involucri als organismes intergovernamentals de la regió, com podria ser el SELA, al costat d'altres, per tal de promoure consultes i explorar mecanismes de cooperació per enfortir el desenvolupament econòmic i social que tingui com a fonament el benestar de la població.