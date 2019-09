Tots els esforços que puguem fer per enfortir la integració llatinoamericana valen la pena. Cada vegada que la regió ha actuat unida i amb propòsits ferms cap al creixement econòmic i l'enfortiment dels nostres vincles socials i comercials, els nostres països guanyen. No és poc el patrimoni històric que demostra els avanços. Des de la infraestructura viària fins als mecanismes de facilitació del comerç i mobilització de persones, són passos ferms cap a una major integració. La unitat regional ja va deixar de ser una aspiració de la dirigència política a diferents temps, per esdevenir una realitat que obliga a molta coherència i treball per preservar el que s'ha aconseguit i impulsar noves estratègies que la enforteixin. Amb aquesta visió i sempre sota la bandera d'enfortir el mandat dels països membres tot just fa un mes, la Secretaria Permanent del Sistema Econòmic Llatinoamericà i del Carib (SELA) va realitzar, a Buenos Aires, el seminari "Tancant bretxes en els processos d'integració llatinoamericans", activitat que es va dur a terme conjuntament amb l'Institut per a la Integració d'Amèrica Llatina i el Carib (INTAL) del Banc Interamericà de Desenvolupament (BID).





La necessària coordinació tècnica entre les instàncies institucionals, la dispersió geogràfica de les organitzacions interregionals i les asimetries entre els països membres que formen els mecanismes d'integració, són alguns dels aspectes que han de ser atesos per tal de propiciar un major acostament llatinoamericà i caribeny en matèria econòmica, social i ambiental.





Conscients de la necessitat d'unir voluntats i concretar acords al voltant de tals temes, el SELA s'ha proposat a través d'algunes de les seves activitats subministrar eines de suport per afavorir la convergència entre els països de la regió i superar els desafiaments que enfronten, en seus processos d'integració.





En aquest sentit, el paper dels organismes multilaterals és fonamental per a la promoció i intercanvi de bones pràctiques que ofereixin alternatives per a la reducció de les barreres al comerç, facilitin la mobilitat factorial i generin nous acords d'inversió intersectorial.





És així que, la Secretaria Permanent, compromesa amb els esforços de cooperació regional, convoca diverses institucions que promouen la integració llatinoamericana i caribenya amb el propòsit de fer seguiment als processos d'integració, enfortir la cooperació de les agències regionals, tècniques i polítiques, en pro d'objectius comuns, com, per exemple, la coordinació i el disseny d'accions emmarcades en les dimensions econòmiques, socials, ambientals i culturals, entre d'altres.





Cada any, el SELA suma esforços per fomentar la cooperació interinstitucional i la concertació de voluntats al voltant del disseny de polítiques públiques regionals que permetin la superació de les asimetries intraregionals i la recerca d'una major convergència en els processos d'integració d'Amèrica Llatina i el Carib. El nostre intens programa de treball es sustenta en fomentar la coordinació i les millors pràctiques a nivell internacional, així com mantenir un permanent seguiment de les oportunitats que la inserció internacional brinda per als nostres països.