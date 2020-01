El SELA en acció

Acabem aquest any de gestió en el Sistema Llatinoamericà i de Carib amb molta satisfacció. Vam aconseguir complir gairebé íntegrament el programa de treball que ens va sollicitar la membresía i consolidem l'estructura de l'organització. Reconeixem que no han estat temps fàcils a les nostres contrades. Això ens obliga a focalitzar-nos en les necessitats i en els temes que cal enfortir, no només per contribuir a millorar les capacitats institucionals sinó per tenir mecanismes d'alertes primerenques davant diferents escenaris que puguin tenir impacte en el desenvolupament econòmic i social.





He alertat en diferents oportunitats sobre la forta desigualtat de la regió, la necessitat de donar suport a les micro, petites i mitjanes empreses i la d'avaluar d'una manera sistemàtica la massiva migració veneçolana a altres països de Llatinoamèrica i el Carib. Aquests estan entre els principals temes econòmics i socials del SELA per a l'any 2020.





Com a organisme el SELA té entre els seus objectius examinar i integrar la cooperació i el comerç dels seus 26 països membres.





Fa unes setmanes el Consell Llatinoamericà, òrgan superior del SELA, ens va donar noves directrius. Entre els temes en què ens concentrarem es destaquen les relacions intraregionals, la cooperació econòmica i les relacions extrarregionales, entre els quals volem destacar l'important paper de la Xina i de l'Índia, que ja es troben com importants socis comercials d'alguns països de la regió.





Es preveu un molt baix creixement regional del 0,1% per a l'any 2019 i es projecta un creixement també sota d'1,8% per al 2020, xifres que ens preocupen des del SELA, doncs afirmen que de continuar aquesta tendència podria tractar-se d'una crisi estructural de la regió. Per això el nostre treball busca cooperar i incidir amb els governs membres perquè es prenguin les mesures necessàries per mitigar efectes negatius.





Com a principal solució, he fet èmfasi en enfortir les micro, petites i mitjanes empreses, que constitueixen el 65% del teixit social de la regió llatinoamericana.





Per contribuir a aquesta solució, crec que les grans empreses, principals contribuents del producte intern brut dels diferents països, tenen un paper molt important per exercir, ja que haurien d'unir-se amb les micro, petites i mitjanes empreses per així enfortir-les. Veig amb entusiasme l'esforç que s'està realitzant amb cert èxit en l'Aliança del Pacífic: Mèxic, Perú, Colòmbia i Xile, tots països amb creixement econòmic en els últims anys.





En relació amb la migració veneçolana, els països membres ens han demanat seguir avaluant el tema amb una visió multidimensional. Sens dubte, la massiva migració de veneçolans a diferents països de la regió genera preocupacions. Un dels objectius d'estudi que ens hem traçat és mesurar l'impacte que tenen en els mercats laborals als quals migren.





Colòmbia i el Perú estan entre els països que més veneçolans han rebut i són clars exemples dels impactes tant negatius com positius d'aquesta migració massiva.





Amb un 2019 convuls per a molts països de la regió, des del SELA contribuirem en proposar possibles solucions per a l'esdevenidor any.





L'enfortiment de les micro, petites i mitjanes empreses suposa l'enfortiment del teixit social més vulnerable; és a dir, de la majoria de la població en el cas dels països de Llatinoamèrica i el Carib.





Per acabar, voldria insistir que hi ha sectors vulnerables que són la base de moltes de les demandes que actualment es presenten a la regió. L'aportació de les mipymes al producte intern brut és força mediocre actualment. El seu creixement està bastant limitat per diferents factors que, majoritàriament, es deuen a regulacions internes. Pel mateix, volem mantenir des del SELA una política de suport a aquest sector, tant en la internacionalització com en la formalització i desenvolupament de bones pràctiques que contribueixin a facilitar la inserció d'aquest sector. Sens dubte, 2020 serà de nous reptes per a la nostra organització intergovernamental regional.





Desitjo un Feliç 2020 als nostres amables lectors.