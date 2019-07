Un llarg i sacrificat paràgraf de fra Toribio

Motolinía va escriure a mitjans del segle XVI uns memorials sobre la història dels indis de la Nova Espanya (que anava des de Mèxic a la terra del Perú). Us demano, estimats meus, un sacrifici. Valdrà la pena. Escolteu, si us plau. Aquest text parla per si sol:





"Un altre dia era dedicat al déu del foc, o al mateix foc a el qual tenien i adoraven per déu, i no dels menors, que era general per tot arreu; aquest dia prenien un dels captius de la guerra i vestíanle de les vestidures i robes del déu del foc, i ballava a reverència d'aquell déu, i sacrificábanle a ell i als altres que tenien presos de guerra; però molt més és d'espantar del que particularment feien aquí a Coauhtittlan, a on això escric "(...)" aixecaven sis grans arbres com pals de naus amb les seves escales; i en aquesta vetlla cruel, i el dia molt més cruel també, degollaven dues dones esclaves a la part alta sobre de les grades, davant l'altar dels ídols, i allà dalt les escorxaven tot el cos i la cara, i sacábanles les canilles de les cuixes; i el dia al matí, dos indis principals vestíanse els cuirs, i les cares també com a màscares, i prenien en les mans les canilles, a cada mà la seva, i molt pas a pas baixaven bramant, que semblaven bèsties aferrissades; i en els patis baix gran multitud de gent, tots com espantats, deien: 'ja vénen els nostres déus; ja vénen els nostres déus '. Reunits baix començaven a sonar els seus tabals, i als així vestits posaven a cada un sobre les espatlles molt paper, no plegat sinó cosit a ala, que hauria obra de quatre-cents plecs; i posaven a cadascun una guatlla ja sacrificada i escorxada, i atábansela a l'bezo que tenia foradat; i d'aquesta manera ballaven aquests dos, davant els quals molta gent sacrificava i oferien molt moltes guatlles, que també era per a elles dia de mort; i sacrificades, echábanselas davant, i eren tantes que cobrien el sòl per do anaven, perquè passen de vuit mil guatlles les que aquell dia oferien, perquè tots tenien molta cura de les buscar per aquesta festa, a la qual anaven des de Mèxic i d'altres molts pobles. Persona propera al migdia agafaven totes les guatlles; i repartíanlas pels ministres dels temples i pels senyors i principals, i els vestits no feien si no ballar tot el dia ". I ara completem el tríptic.