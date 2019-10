No a la xenofòbia

El soroll de la xenofòbia recorre Amèrica Llatina. Cal alertar per evitar la seva expansió. Els governs de la regió han de treballar per promoure fórmules pedagògiques que evitin que les seves poblacions estiguin en els emigrants un enemic. Els casos recents de persecució, d'amenaces i de rebuig a molts veneçolans per les matrius d'opinió que es generen o per actes delinqüencials a cal estudiar-los i enfrontar-los en la seva deguda dimensió.









És obvi que els països no es mereixen contingents de malfactors i per a això ha d'haver cooperació internacional per garantir que no es rebi una minoria que desdiu de la majoria honesta que busca oportunitats en altres països. La xenofòbia cal entendre-la i educar perquè les nostres poblacions no caiguin en les xarxes de sectors interessats en generar antipatia per altres nacionals. L'històric paper que han jugat els governs i els pobles d'Amèrica Llatina de gran noblesa i comprensió davant les necessitats migratòries d'un poble no han de caure en la temptació xenofòbica i oportunista.





Recordem que la xenofòbia és la por a l'estranger, l'emigrant, al desconegut, a la competència, la presència del qual no és d'allà i que ha produït al llarg de la història aquest fenomen que avui es sanciona en la majoria dels països i del qual s'ha alertat en el món civilitzat des de la Declaració Universal dels Drets de l'Home.





Aquest és un fenomen que es maneja en el subconscient de la gent i és fàcil despertar-lo, especialment quan els països estan en crisi o són sotmesos a contingents humans en altes proporcions. En gairebé totes les societats és una epidèmia latent. Aquí, a Veneçuela, hem estat un país obert als estrangers i, però, hem tingut els nostres moments de vergonya. Record de noi l'actitud que despertava l'emigració colombiana, equatoriana o peruana.





Va haver-hi reaccions xenofòbiques contra argentins i fins i tot contra professors xilens que donaven classes a les nostres universitats i que venien fugint de la dictadura. Mai van ser reaccions massa importants, sempre hi ha imbècils en els camins.





El tema de la xenofòbia se'ns oblida en el seu real dimensió fins que una situació com la massiva emigració veneçolana ens recorda que ara els va arribar el torn als nostres compatriotes. Com hem dit abans, la nostra estirp és d'amplitud amb el que ve d'altres parts. Sempre hem de rebutjar la xenofòbia i molt més la venjança. Rebutgem la delinqüència que es barreja amb la gent bona, així com l'ús de la tragèdia per rèdits polítics. Els nostres governants han de fer un esforç en donar suport als emigrants i sobretot flexibilitzar a través d'una metodologia moderna la nova realitat que generen milers d'éssers humans que avui abracen altres terres perquè puguin reunir-se i mantenir contacte amb els seus familiars. Les rigideses consulars i les limitacions per a la mobilitat de moltes persones que no són emigrants i que tenen vincles familiars, comercials o d'inversions es el limiten quan es creen regulacions generals que la tanquen la mobilitat a ciutadans amb interessos diferents als migratoris.





El laboratori d'educació ciutadana per a la immigració i la convivència de Colòmbia, amb relació a l'èxode veneçolà i que és igual per a qualsevol dels nostres països, alerta en aquest sentit, "sobre la importància de dissenyar estratègies de mitjà i llarg termini que assegurin l'efectiva integració d'immigrants i refugiats a la societat receptora amb el propòsit d'evitar conflictes, discriminacions, proliferació d'il·lícits i explotació de mà d'obra laboral.





Sens dubte tenim un ardu camí que recórrer per evitar més patiments als que han hagut de deixar els seus països. Tant de bo que la temptació de la discriminació no desbordi el progrés que la humanitat ha fet en aquests temes.