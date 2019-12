Louison i la dona aranya

'Anem, Louison' (Elba) és un llibre estrany amb ressons somorts, compost de retalls de entremesclades confessions que l'artista Louise Bourgeois (1911-2010) va fer ja de vella a qui va ser el seu marxant durant els seus últims trenta anys de vida. Es tracta del escriptor i galerista Jean Frémon, qui signa el text.





A l'escultora parisenca Louise Bourgeois (Louison) es la té com a precursora o fundadora de l' 'art confessional', un art que compta sense paraules i el contingut es concentra en el rebobinat autobiogràfic de records i vivències, a través d'el qual els artistes poden buscar resiliència i desfogar-se de les seves penediments o dels seus traumes infantils; en el cas de Louise, relacionats amb el seu pare. 'La destrucció de el pare' (1974) és una mostra d'això: angoixa, por, inseguretat, còlera, rancor davant la infidelitat i la negació de l'afecte. El seu pare, home faldiller, va mantenir durant uns deu anys una relació amb la institutriu anglesa que vivia a casa i atenia a ella i els seus germans. El descobriment de la petita la va deixar desolada, un patiment incurable, lamentant que la seva fràgil mare mirés cap a un altre costat. Compte en aquestes pàgines que el pare era "parc en elogis, profús en burles". Ja de jove, va decidir estudiar Matemàtiques per a centrar-se en lleis que mai poguessin ser canviades ... No va concloure aquests estudis, que va abandonar després de la mort de la seva estimadíssima mare. Molt emocional, va passar a estudiar després Art. "Quan es procura una cosa s'obté una altra. És llei ". Casada amb un nord-americà, passaria la major part de la seva vida als Estats Units, on va morir fa gairebé deu anys. L'aranya gegant, de més de 9 metres d'altura, que hi ha a l'entrada de l'Guggenheim de Bilbao és la seva obra 'Mamen' (1999; bronze, acer inoxidable i marbre). L'aranya com a símbol de la seva mare, sempre laborant i teixint, defensant l'honor de la família. Múltiples aranyes de tot tipus amb què ha confeccionat un 'gènere'.





Un paràgraf de el llibre m'ha merescut la seva relectura: "La teva història no és la que t'han explicat. La que han volgut que et creyeses, costés el que costés. Nosaltres som relats, estrats de relats, som la llaceries, el teixit dels relats que compten altres, els pares, la gent gran. Cada un compte seu petit testimoni, amb aquesta bona fe enorme i devastadora de què pot presumir de que hi va ser ".