Torra vol un dilluns d'infart

El dilluns és el primer dia de la setmana, el pitjor de la setmana per a moltes persones, després de descansar, -els que pugin- el cap de setmana que cada vegada és més curt.





Amb aquest penjament, aquest dilluns la temperatura política a Catalunya va pujar de cop. L'atenció estarà posada al Parlament de Catalunya, on se celebra el ple que va ser ajornat el passat dimecres pels efectes del temporal. A les 15 hores està previst que s'iniciï la sessió, i en la incògnita se centra en si Torra va participar o no en les votacions, després que el Tribunal Suprem hagi avalat l'acord de la Junta Central d'inhabilitar-lo com a diputat.





Al matí es reunirà la Taula de Parlament, també amb tensions pel mig, per preparar el ple de la tarda. Tot aquest cap de setmana i fins aquest mateix dilluns segueixen els contactes entre les formacions polítiques independentistes per conèixer les seves postures, sobretot la de la CUP, que un cop més és decisiva. El tema Torra no és menor, i la decisió, en un sentit o altre, gens fàcil. Torra, que vol passar a la història per la seva pròpia immolació, ha escollit per a això la confrontació amb tots, fins i tot amb els seus socis de Govern, als quals els ha posat la soga al coll: a Torrent com a president de Parlament, que ha d'acatar la decisió judicial. Si el Parlament no fa cas, les decisions que es prenguin en el mateix no seran vàlides. A més, tant el president com els membres de la Mesa que hagin desobeït seran objectes de querelles.





Cal recordar que aquesta setmana es porta a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat que tant bombo i platerets se'ls ha donat, amb pujades importants de diverses partides, com entre altres les de sanitat i serveis socials. Sabien que no anaven a poder aprovar i per això les han pujat? L'aprovació dels pressupostos penja d'un fil.





Si per casualitat, el Parlament acata la decisió de TS, el conflicte està servit al Govern, on les coses no van gens bé des de fa ja massa mesos, i portaria a la convocatòria d'unes noves eleccions.





Mentre, en el si dels posconvergents, la divisió interna segueix imperant entre els que volen que Torra dimiteixi de tot -Que corri la llista? Qui serà el substitut del president?- i allargar la convocatòria de nous comicis. Altres prefereixen que tot exploti, que s'acusi els republicans de ser els causants i esperar obtenir amb ells millors resultats.





El que està clar és que aquest mateix dilluns el secretari del Parlament ha de portar a la Junta Electoral el nom de la persona que ha de substituir Torra com a diputat, el següent a la llista, i aquest no és altre que Ferran Mascarell. Serà possible fer-ho? Només Torra i uns pocs dels seus incondicionals -cada vegada menys- coneixen la resposta.





Mentrestant, Puigdemont, entretingut en la seva butaca de Parlament Europeu, intenta gestionar els temps i als seus titelles al partit perquè es faci la seva voluntat. Ha canviat d'opinió en els últims temps? Sembla que sí davant el protagonisme extremista que està prenent Torra, persona que el mateix va triar per al president de la Generalitat. No falla mai en política, el fill acaba per menjar-se al pare.





Amb aquesta situació, el que queda més clar que aquesta setmana serà de tot menys avorrida.