La gran jugada de Quim Torra

Ja ho dèiem en l'anterior article, que al president de la Generalitat només li quedava dues opcions: marxar o convocar eleccions. La seva opció ha estat aquesta última, però amb trampa, perquè en el fons, com està ferit de mort, vol anar-se'n matant. Una reacció poc cristiana, que xoca amb les seves creences religioses. És clar que això de perdonar l'enemic, com predicava Jesús, no entra dins del seu ego. Es va, amb crítiques directes als seus socis de Govern, els republicans als quals intenta deixar com a traïdors.





Torra marxa donant el tret de sortida a la campanya electoral, en què ell no serà el protagonista, perquè no liderarà la llista de JxCAT, però així i tot, és tal la seva "odi" a ERC que ja no ho dissimula. La seva venjança s'anirà veient durant aquests mesos que queden per celebrar els nous comicis, que ell mateix ha de convocar quan el Parlament aprovi els Pressupostos, si no hi ha sorpresa pel mig fins llavors. De passada, l'actitud de Torra és la de desgastar tot el que pugui al partit republicà perquè sigui castigat a les urnes.





Resulta "curiós" que vulgui aprovar uns pressupostos que s'hauran d'executar altres, no s'entén massa, és una hipoteca als que hagin de governar, però Torra és així d'imprevisible, incontrolat, perdó, controlat només pel seu "cap" que no és un altre que Carles Puigdemont.





Les noves eleccions portaran tranquil·litat al panorama polític i institucional a Catalunya? Aquesta és la pregunta, després que fa ja uns quants anys -massa- la tranquil·litat és el que falta en la vida política, social i governamental.





Torra deixarà de ser president, se n'anirà a l'exili daurat cobrant un bon salari com a ex, amb despatx, cotxe oficial, i tota la infraestructura necessària que envolta a la seva nova posició. Tindrà les mans lliures i tot el temps per fer el que millor fa: filosofar escriure, llegir, pontificar i tocar els nassos als seus "adversaris".





Mentre arriba aquesta nova posició per al delegat presidència de Puigdemont, les coses es compliquen per al Govern de Sánchez, ja que li urgeix aprovar els pressupostos i necessita els vots d'ERC, que es trobarà en plena campanya electoral i li cal marcar distància política amb els socialistes per no jugar-se a les urnes. Una decisió complicada que pot conduir a prorrogar de nou els comptes de Montoro, que passaran a la història com les que més temps s'han mantingut, tot un record per al ministre del PP.





La divisió independentista és un fet, encara que en política mai dos més dos són quatre, i les coses poden canviar, però ara com ara la bretxa oberta en els dos partits que encara governen és molt gran com per repetir coalició després de les eleccions. És clar que cal tenir en compte que a la fi els qui tenen la clau són els resultats que surtin de les urnes. Predir les possibles aliances forma part de les especulacions. Temps hi haurà per seguir parlant del tema, que no se solucionarà en aquests moments. El que sí que està clar és que Torra, en l'últim minut ha fet la seva gran jugada.