La pensadora francesa Simone Weil va morir molt jove, amb només 34 anys, el 1943. 'Primeros escritos filosóficos' (Trotta) és una oportunitat per atendre al que va escriure entre els 16 i els 22 anys d'edat. Més enllà dels seus apunts de classe d'Émile Chartier, més conegut com Alain (professor que ensenyava com pensar i autor de l'escrit 'Marte o la verdad de la guerra', on abordava la brutalitat concreta en els camps de batalla de la Primera Guerra Mundial ), o de poder disposar en aquest volum de la seva Memòria per al Diploma d'Estudis Superiors (sobre Ciència i percepció en Descartes), em sembla valuós ressaltar algunes de les seves observacions i dels seus criteris.









Una joveníssima Simone Weil destacava que el pensament no és continu i que només existeix en la mesura que actua. Subratllava que tot el que es pensa a propòsit de la veritat està dominat per dues idees contràries. D'aquesta manera, hi ha pensaments falsos i veritables. En què es distingeixen els uns dels altres? "Un pensament veritable -asseverava- és un pensament d'acord amb alguna cosa que existeix independentment dels meus pensaments", i si no és així no es podria qualificar de 'fals' a un pensament.





En aquesta mateixa línia d'expectativa de claredat (exigent i mai arbitrària), anotava que el passat no pot no haver existit, "tot i que tot esperit ho hagués oblidat", i això malgrat que sigui l'existència 'la qual recorda'. En conseqüència, l'home es pot veure enfonsat en la manipulació i la ignorància i arribar a ser, per tant, "esclau de les ombres".





En aquestes pàgines hi ha referències expresses a la realitat del dret, vist com un poder o una força: "El dret és de fet". Però és absurd, afirma, parlar d'exigències, ja que el fet no exigeix res, en té prou amb existir. Així, destaca que "seria ridícul dir que no tinc dret a caminar sobre el mar. Simplement no caminaré sobre el mar".





Amb autèntica preocupació social (tenia 25 anys quan es va emprar uns mesos com a obrera i va experimentar la duresa de la feina en cadena, i més sent de salut molt fràgil), es preguntava quin tipus d'instrucció havia de posseir un treballador per a 'alliberar-se' i responia: "que sàpiga el que és la ciència; que conegui els veritables principis".