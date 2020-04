Perversió política i incompetència

El catedràtic de Dret Constitucional de la UAB Xavier Arbós ha expressat els seus dubtes sobre la legalitat d'un confinament especial que el Govern planeja per a una segona fase. Es tracta del potser obligatori internament de certs contagiats per Covid-19, en determinats espais.





Una mesura que podria estar emparada per la llei sanitària, però que podria així mateix implicar una inconstitucional suspensió de drets. Al seu torn, Miquel Porta, catedràtic de Medicina Preventiva i Salut Pública (també de la UAB), ha declarat que endurir el confinament no salvaria més vides, i que fins i tot podria cobrar-se-les. El capital és estar coordinats. Porta denuncia que alguns governs autònoms han "regatejat informació a Govern per utilitzar la pandèmia de manera partidista i electoralista i així han perjudicat la salut de tots i dels seus votants". Tots sabem que hi ha més coses a denunciar. Hi haurà càstig per a ells?









He recuperat un article de premsa que aquests dos catedràtics van signar junts el maig de 2011: 'La salut pública exigeix més cooperació'. Encara es pugnava per sortir de la greu Recessió de 2008 i faltava un any perquè es donés el xiulet d'arrencada del procés.





El rellegeixo en el context actual. Després de fer esment de l'efecte multiplicador que produeix l'esforç combinat, hi ha un paràgraf eloqüent que reprodueixo: "Les polítiques que resulten de la col·laboració suporten menys retòrica i contribueixen a que el conjunt del sistema autonòmic compleixi més eficientment amb la seva obligació de promoure un desenvolupament individual i col·lectiu més humà".





S'ha de portar el vent aquestes reflexions assenyades? En què i per a què s'ha de cooperar? Cal encarrilar adequades polítiques de salut, "particularment urgents en àrees en què el sistema presenta estrips que deixen inermes a milions de ciutadans". Això ho deien Porta i Arbós fa nou anys.





Pel compte que ens porta, en els casos d'emergència no hi ha lloc per al recel o l'engany, la confiança i la lleialtat són exigibles.





"Els virus i els contaminants ambientals no coneixen les fronteres autonòmiques", deien els dos professors. Algú ho dubta?





El que de debò urgeix és donar resposta òptima als perills i amenaces que planen sobre el conjunt de la ciutadania.