L'Espanya de les autonomies, virus de l'estat del benestar, en el punt de mira

A la conclusió d'un text recent sobre les tisorades de Zapatero, de Rajoy i, en els pròxims mesos, de Sánchez -com resposta a les crisis del 2008 i de la del Covid 19- em preguntava si no havia arribat el moment que els ciutadans poguéssim triar entre el "Estat del Benestar" i el "Estat de les Autonomies". La pregunta és cada vegada més peremptòria i pertinent, si observem els estralls que la pandèmia del coronavirus ha provocat ja i, sobretot, provocarà, en els propers mesos, en l'economia espanyola, aconseguint de ple als ciutadans del carrer . Per això, no és ociós tornar sobre aquesta dicotomia.













L'Estat de Benestar

L'Estat del Benestar ha estat i està sent assetjat, sacsejat i soscavat tant pels Governs de PP com pels del PSOE. Els de l'un i els de l'altre han acceptat tant el diagnòstic com el tractament de cavall imposats per la frau Merkel: d'una banda, retallades i més retallades, impostos i més impostos, sacrificis i més sacrificis, que han minorat el poder adquisitiu dels ciutadans; i, de l'altra, reformes estructurals i més reformes estructurals, que han retallat drets adquirits dels assalariats i fragilitat l'Estat del Benestar.



No obstant això, aquesta medicina teutona no va produir, en el passat, els efectes positius esperats i no els produirà en el curt o llarg termini, si no es prenen altres mesures alternatives i / o complementàries. En efecte, amb el tractament aplicat fins ara s'ha aconseguit, més aviat, agreujar l'estat del pacient: l'atur s'ha convertit en un problema estructural; la recessió ha fet arrels en l'economia espanyola; la lluita contra el dèficit i el deute és pràcticament ineficaç i impossible en la situació actual de recessió i d'atur galopant; la degradació del nivell de vida dels ciutadans és una realitat palpable; ... i l'Estat de Benestar ha començat a fer aigües i a perdre massa muscular a un ritme tal que fa presagiar el pitjor. Així s'està arribant a un llindar polític, social i moral, més enllà del qual aquesta política de retallades i d'austeritat es fa injusta i inacceptable, sobrepassant els límits del que és suportable per la ciutadania. I pot, per tant, provocar un tsunami social devastador, Jack Boorman (FMI) dixit.





Aquest llindar crític i aquest punt de no retorn amenaçadors estan humiliant, ofegant, frustrant, martiritzant i enrabietant als ciutadans. Els han ficat la por i la ràbia al cos. I l'olla a pressió que és la societat espanyola pot esclatar en els propers mesos, com va passar, fa alguns anys, a Grècia i al nord d'Àfrica. La casta política no pot ni ha d'oblidar que "el que fa que s'ompli el got és una gota de sang, de suor, de fel o una llàgrima; mai una gota d'aigua "(J. Llacuna Menor). Per això, crec que ha arribat el moment d'agafar el toro per les banyes i fer l'inevitable, guiats només pel políticament raonable, just i ètic i no pel políticament correcte. Fins ara s'ha posat l'accent en el capítol de l'austeritat i de la configuració del ciutadà del carrer. Malgrat tot, no s'han pres mesures per incentivar la inversió, la recerca i la formació, i així dinamitzar l'economia i afavorir la creació d'ocupació. A més (i això és discriminació positiva, però injusta), no s'ha imposat l'austeritat i les retallades als veritables responsables del que està succeint, la casta política, i als estaments i institucions on estan instal·lats i tenen els seus caus. M'explico.





L'Estat de les Autonomies

L'Estat de les Autonomies és assenyalat per molts analistes, per les agències de qualificació (l'última, S & P) i també per la Comissió Europea com un dels factors més importants en el desequilibri dels comptes de l'Estat. I, per això, són cada vegada més els que consideren que és inevitable i absolutament necessari posar en dubte l'organització territorial d'Espanya, fonamentada en el Títol VIII de la Constitució de 1978. Com he escrit en un altre lloc , el nostre Estat de les Autonomies ha estat un veritable fiasco econòmic (malbaratament de recursos, corrupció i dèficit, letals per al benestar dels ciutadans; destrucció de la unitat de mercat, de la unitat educativa, de la unitat sanitària, de la unitat lingüística i cultural, de la unitat normativa, de la unitat ..., que han provocat problemes sense conte) i polític (el nacionalisme i l'independentisme, insaciables, han anat a més i són cada vegada més puixants, bel·ligerants i radicals).



Davant aquest estat de coses, són cada vegada més els que advoquen a favor de l'eliminació de tota institució o òrgan o organisme autonòmics que se solapin amb els de el nivell estatal. I entre ells, es citen el Defensor el Poble, el Tribunal de Comptes, les Diputacions, la reducció dràstica del nombre d'ajuntaments, etc. Ara bé, si aprofundim i portem al límit aquesta proposta raonable i lògica, caldria eliminar també molts altres òrgans o organismes "Repes": per començar, els 17 parlaments autonòmics, epicentre de l'embolic de les disgregadores legislacions autonòmiques; per continuar, els 17 governs autonòmics i les gairebé dues centenes de Conselleries autonòmiques amb els seus centenars de milers o milions d'empleats autonòmics posats a dit, amb els seus milers de targetes Visa-Or, amb els seus milers de cotxes oficials, amb els seus mitjans de comunicació (TV, ràdios i tot tipus de publicacions), amb les seves ...





La disjuntiva taumatúrgica

A la vida política espanyola passa el mateix que en la comercialització dels productes agrícoles. Entre els agricultors-productors i els consumidors hi ha tot un rosari d'intermediaris, que sagnen tant a uns com a altres. A la vida política espanyola passa una cosa semblant: entre el ciutadà-votant i el que governa hi ha massa intermediaris o nivells (europeu, nacional, autonòmic, comarcal, municipal), que no aporten res a la col·lectivitat, però als quals cal donar de menjar i aixopluc.





Per això, retallar radicalment o eliminar l'Estat de les Autonomies permetria eliminar a molts intermediaris i acabar, d'un cop de ploma, amb totes les retallades que estan martiritzant a la ciutadania i donant pressió a l'olla social, que pot explotar en qualsevol moment. Ara bé, per a això seria imprescindible que la casta política -que no sap el que és l'ètica, que no té res d'altruista i que no sap el que és la generositat- es fes l'harakiri com, en el nostre passat recent, ho van fer les Corts Franquistes. Com la casta política no ho farà, haurem de obligar-la a fer-ho. Ens hi va la vida. La disjuntiva, per tant, és clara: O Estat de Benestar o Estat de les Autonomies? O benestar per a la gran majoria dels ciutadans o pessebre i catau assegurats per a aquests abellots o cigales jaraneras de la casta política? That is the question!