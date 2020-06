A l'home massa no se li ocorre dubtar

Sempre a la recerca d'idees que em facin pensar des d'altres perspectives, llegeixo un llibre allunyat de l'especialitat que se m'assigna. Es tracta d'un compendi de Escrits sobre art (Elba), de l'editor i professor Peter Halley; un pintor novaiorquès reconegut pel seu art geomètric i abstracte. Em fixo en un article titulat 'Contra postmodernitat: una reinterpretació d'Ortega'. El 1981, Halley discrepava de la formulació vigent de les avantguardes artístiques i optava per la qual Ortega i Gasset va donar en 1925, a La deshumanització de l'art, i posava també en consideració La rebel·lió de les masses.

















Ortega contraposava l'home massa a l'home selecte. Però l'home massa, assenyala amb perspicàcia Halley, "no és sinònim de l'home corrent. No pertany a cap classe socioeconòmica en particular, sinó que es tracta d'un individu que se sent perfecte, a què no se li ocorre dubtar de la seva pròpia plenitud. No es creu obligat a seguir els principis de la llei si no beneficien els seus interessos propis".





L'artista nord-americà sap interpretar al filòsof espanyol, de què diu que veia el liberalisme com el correlat polític del relativisme científic, produït per individus amb capacitat per al dubte sistemàticament. No el cita Halley, però en aquelles pàgines Ortega afirmava que es viu en la proporció en què es anhela viure més: "Tota obstinació en mantenir-nos dins del nostre horitzó habitual significa debilitat, decadència de les energies vitals", i es paga amb ella un peatge intolerant i rígid.





Sí esmenta Halley el pensament orteguià sintetitzat en: "ser artista és no prendre seriosament a l'home tan seriós que som quan no som artistes". El avantguardisme anava associat al segle XX al caràcter lúdic i juvenil que es va obrir pas amb espectacles de masses, com els esportius; ara posats en quarantena.





Ortega concloïa La deshumanització de l'art, un escrit de poc més de trenta pàgines, amb aquest paràgraf: "És molt fàcil cridar que l'art és sempre possible dins de la tradició. Mes aquesta frase confortable no serveix de res a l'artista que espera, amb el pinzell o la ploma a la mà, una inspiració concreta ". En qualsevol cas, la realitat només pot ser posseït de forma aproximada i mitjançant les idees que ens hàgim pogut formar del que sentit. Visions múltiples compartides.