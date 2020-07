Una amable lectora m'ha demanat que li especifiqués, si em fos possible, les paraules que Josep Pla li va dedicar a Julián Fuster Ribó i que vaig referir fa uns dies a Julián Fuster, un '58', el cirurgià militar i comunista que es va exiliar a l'URSS a l'acabar la Guerra Civil i que va estar set anys tancat al camp correccional de Kengir (Kazakhstan). Amb molt de gust li puc respondre que es troben en el seu dietari Notes per a Sílvia (1974), que Xavier Pericay s'ha traduït a l'espanyol, i on Josep Pla rememora l'infart de miocardi que va tenir a l'estiu de 1972, estant a l'Empordà.









Pla tenia 75 anys d'edat i, als primers símptomes, no va trigar a sol·licitar que anessin a Palafrugell a cercar a doctor Fuster i el portessin al seu costat, si era possible. Així va ser, i d'ell va rebre les primeres atencions que li van eliminar el mal de l'infart i el van conduir a la seva recuperació en una clínica barcelonina.





A les pàgines finals d'aquest dietari Josep Pla fa que el seu germà era veí del doctor Fuster. Aquí descriu que aquest "és una gran persona, molt intel·ligent, molt desenganyat, d'un escepticisme total. Ha viscut trenta anys a Rússia (van ser vint), una temporada a la Cuba de Castro (molt breu), al Congo ... Ara viu entre nosaltres, el que és molt d'agrair. És un home que ho entén tot perquè prescindeix dels prejudicis i dels convencionalismes. He tingut ocasió de parlar amb ell de moltes coses. Quina vida més llarga, difícil i navegada! Ho sap tot -s'entén, tot el que diuen els diaris i els llibres. És l'home de Palafrugell que més diners gasta en papers impresos ".





Jo vull destacar una d'aquestes frases (vaig entendre que no procedia fer-ho en el meu escrit anterior). Diu del doctor Fuster que "és un home que ho entén tot perquè prescindeix dels prejudicis i dels convencionalismes".





És rotund aquest "ho entén tot". Què vol dir? Que es feia càrrec de tot el que de debò importa, i això va més enllà dels llibres i de la lletra impresa, que sabia interpretar amb escepticisme intel·ligent. La raó del saber estar d'aquell home -que en aquesta data tenia ja els seixanta anys d'edat- residia a que prescindia "dels prejudicis i dels convencionalismes", just el que està de més a la vida: consentir viure en el prejudici i en el formulisme rígid, buit i que amb prepotència es pretén inapel·lable. Importa notar que Pla no feia cap menció dels set anys que Fuster va passar en un Gulag, ni aprofitava per fer basta propaganda anticomunista. Molts no passarien per alt a tal ocasió.





Tinc per evident que cal fugir del partidisme com de la pesta, sigui del tipus que sigui. Amb ell es fonamenten greus i nocius mals, com són la discòrdia, l'odi, la desraó. I al seu voltant es orquestren sonors cors impersonals. La millor vacuna contra aquesta emoció corrosiva és la d'encoratjar veus que s'eduquin fora dels ecos i dels grills, que esperin el seu torn d'intervenció i ho facin anant al gra, amb elegància i aplom, lluny de prejudicis i frases fetes.





Espero que això sigui el que em demanava el meu Sílvia particular i que he volgut compartir amb tots vostès.