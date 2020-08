Deu segons d'atenció

Hem frases que relacionen la nostra memòria humana amb la de diferents animals. Així, es diu d'algú que té una memòria d'elefant (que se suposa ha de ser gran per la mida de l'paquiderm), una memòria de mosquit o una memòria de peix (fins i tot he sentit 'de peix'), sempre mínimes. En francès, 'poisson rouge' és un peix daurat o de colors, i és sinònim d'una mínima concentració. Llegeixo un petit tractat sobre el mercat de l'atenció, el seu autor és Bruno Patino, director editorial d'Art France i degà de l'escola de periodisme Sciences Po. El seu títol és 'La civilització de la memòria de peix' (Aliança); en francès, 'La civilisation du poisson rouge'; la civilització dels desmemoriats, podríem dir també.





Entén Patino que "la societat digital està formada per un poble de drogoaddictes hipnotitzats per la pantalla", vistos com peixos tancats a la peixera de les pantalles, sotmesos a un excitant ritme de notificacions i missatges. Una gran addicció a les eines informàtiques, encara sense saber ben bé com funcionen, i sentint l'obligació de difondre amb ànsia qualsevol moment de l'existència. Sempre dominats per una preocupació inquietant per no rebre 'suficients' suports de 'm'agrada'. Llegint aquestes pàgines m'assabento que s'anomena atazagorafobia a la por a oblidar o ser oblidat pels seus semblants. No sé si es posarà de moda aquesta paraula o si ja ho està; crec que t'oblidaré de la paraula, perquè no m'agrada.





Se'ns diu que el frenesí dels senyals digitals apaga els llums de la filosofia i minimitza el temps dedicat a la lectura. "El temps d'atenció, la capacitat de concentració d'aquesta generació, anuncia l'home de l'escenari, és de 9 segons. A partir d'aquest moment, el nostre cervell es desenganxa. A partir del segon número deu. És a dir, tot just un segon més que el peix ".





És incommensurable la quantitat de continguts als quals tenim accés, no hi ha temps lliure per fer-se amb ells. Tant és, en la seva major part són del tot prescindibles per viure amb harmonia i saviesa. Sí que importa, en canvi, tenir consciència de la relació que arriben a guardar els diferents camps de coneixement. Per això importa la millor interconnexió dels cervells humans, en les seves diferents activitats, el bon estat de forma del que s'anomena noosfera: el conjunt dels éssers intel·ligents en el seu interactuació. I aquesta bona intel·ligència condueix a al millor desenvolupament de les nostres vides individuals i socials.





Entenc que cal treballar sense descans en aquesta direcció, trobant el gust d'associar i relacionar amb imaginació persones i coses, buscant punts de trobada. Es precisa consciència del que es fa i es projecta, tenacitat i voluntat de treball. Això suposa una renúncia expressa a dependre dels 'm'agrada' o a ser reconegut com a important (una altra cosa és consentir l'ofensa i el linxament de ningú, una morbosa afició que no admet indiferència).





En definitiva, hi ha molt per fer i fer-ho amb gust. Es tracta d'un quefer lent i conscient, satisfet de intenció cap al millor. Tinguem o no 'èxit', sempre podrem dir -com repetia Julián Marías-: "Per mi que no quedi".