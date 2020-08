El 1973, el que seria famós dissenyador, Adolfo Domínguez, va tornar a Ourense, la seva terra natal, des de l'estranger, on havia adquirit una sòlida formació en estètica, en cinematografia (París) i en disseny (Londres). I, tot seguit, va començar a treballar en la sastreria del seu pare, convertint el lli-que la seva àvia sembrava, conreava, recollia, filava i teixia al seu poble natal- en un dels materials preferits per confeccionar les seves peces. Ara bé, va ser el 1984 quan va proposar la seva primera línia de moda femenina i, davant les queixes dels seus clientes que consideraven defectuoses les seves peces de lli, va crear el cèlebre, històric i trencador eslògan publicitari "l'arruga és bella". Amb aquest eslògan, Adolfo Domínguez es va posicionar a favor de la sostenibilitat del que és natural i del que durador enfront de l'artificiós de la "fast fashion". En efecte, com va dir algú, res passa més ràpid de moda que la moda.









He portat a col·lació aquest eslògan del dissenyador-creador Ourense per parlar d'una altra arruga, també bella. En els últims anys, amb l'arribada de la primavera, les botigues de roba d'Espanya tenen a punt les piles d'aquests mini-pantalons o "shorts", que fan furor entre les nenes, les adolescents, les joves i fins i tot les dones madures. Aquests "shorts", cada vegada més "mini-shorts", mostren aquesta bella i suggestiva arruga que es forma, al caminar, on l'esquena de les portadores perd el seu nom.





La moda dels "mini-shorts" està generalitzada en la societat espanyola. En els últims anys, amb l'arribada de la primavera, he pogut constatar que aquestes naturals, suggestives i temptadores arrugues somàtiques també floreixen, fruit del vestuari desenfadat i informal de les estudiants, al campus universitari de la UAB i també en els centres escolars de qualsevol nivell educatiu. Per curar-me en salut davant les que es titllen de "feministes" (?), Vull precisar que, ni en el meu lloc de treball (la UAB) ni en cap altre lloc, no em molesta, sinó tot el contrari, que les joves mostrin els encants de la bella arruga de les seves natges. En efecte, sense ser un "voyeur", no em desagrada posar la mirada en aquesta part dels cossos de vint anys que deambulen pel campus de la UAB de Bellaterra.





L'apuntat no implica que jo consideri apropiat i oportú aquest tipus de vestuari en un recinte universitari o educatiu. En una pancarta de la manifestació feminista del 8M podia llegir-se: "Jo decideixo com em vesteixo i amb qui em desvesteixo". Davant d'aquesta asseveració, es pot estar d'acord, i jo ho estic, amb la segona part d'aquest eslògan ( "Jo decideixo amb qui em desvesteixo"), però no amb la primera ( "Jo decideixo com em vesteixo"). En efecte, segons les situacions, un no és lliure de vestir-se com vulgui. Més aviat, està obligat, per convencions socials i laborals o per prescripcions legals, a utilitzar certes peces vestimentaries i no altres.





Com diu el refrany, l'hàbit no fa al monjo, però el significa com a jutge, policia, cambrer, cirurgià, soldat, monja, ... i, com va afirmar el semiòleg francès Roland Barthes té una funció distintiva i la seva pròpia semàntica: és un símbol d'autoritat, de professió, de casta o de classe. Vestir-se és com expressar-lingüísticament: segons la situació de comunicació, un està obligat a utilitzar una llengua o una altra, un tipus de registre o un altre; un pot abordar certs temes i no uns altres; un ha de vestir-se d'una forma o una altra; etc. Això és l'abcé de la comunicació reeixida i de la vida harmoniosa en societat, que exigeix el respecte i l'aplicació de certes normes lingüístiques i vestimentaries.





Per això, jo em pregunto com les autoritats universitàries -Rectorat, Deganats de la UAB- o els responsables dels centres d'altres nivells educatius no han posat límits als gairebé estriptis de moltes estudiants. Només cal posar-se en la pell dels discents, per l'edat, autèntiques bombes hormonals de libido desbocada. Davant aquests estímuls visuals i l'acció de les invisibles feromones, disruptius tant els uns com les altres, és lògic que els adolescents i els joves no puguin centrar-se i concentrar-se en l'ensenyament-aprenentatge acadèmics.





En altres contextos, altres autoritats han pres decisions perquè es guardin les formes vestimentaries en els llocs públics. Pensem, per donar només dos exemples, en les disposicions de l'Ajuntament de Barcelona o d'altres ciutats, que prohibeixen passejar pel Passeig Marítim o la Rambla i els carrers en vestit de bany o amb el tors nu. Pensem també en gairebé totes les activitats professionals, en què podem identificar els treballadors per la forma en què van vestits.





Per què, llavors, als centres d'ensenyament espanyols no s'ha imposat, com en certs tipus de centres d'aquí i d'enllà, un uniforme o unes normes vestimentaries que coadjuven a treure el màxim profit de les activitats docents i discents? En alguns centres i en alguna ocasió, s'ha intentat. Però els progenitors, els " todòlegs " i certa casta política han posat el crit al cel, anteposant la llibertat dels adolescents i joves a l'aprofitament acadèmic. I, si es limités aquesta llibertat, han amenaçat amb un nou motí d'Esquilache. Aquesta actitud dels pares contrasta amb la que han adoptat davant la prohibició d'utilitzar, en els centres escolars, aquest "gadget" dels temps moderns, el mòbil, perquè precisament també distreu i dispersa l'atenció dels estudiants, i els desmotiva.





D'altra banda, des del punt de vista de la gestió del desig sexual, no em resisteixo a establir una analogia amb la literària "teoria de l'iceberg", formulada per E. Hemingway: en un relat, no s'ha de comptar tot i, menys encara, l'important; això ha de ser descobert i / o imaginat pel lector, que és coautor del relat (Michel de Montaigne dixit) i que, com va dir R. Barthes, és el que posa el punt final a la mateixa amb la lectura. Els sexòlegs diuen el mateix, quan afirmen que la forma de vestir-se regula la libido, potenciant-la o disminuint-la. En efecte, la vestimenta pot "amagar", que és una forma d'atreure la mirada i provocar el desig, o pot "mostrar" tot o gairebé tot, que és més antilibido.





Finalment, des del món del "feminisme", la forma de vestir de les dones també ha estat objecte de reflexió. Se sol dir que els pantalons i la minifaldilla (a la segona meitat del segle XX), i els "shorts" (ara) són tres manifestacions de la vestimenta emancipada i emancipadora de les dones. Ara bé, no totes les feministes estan d'acord amb aquesta apreciació, que va fer cridar a moltes, el 8M: "Jo decideixo com em vesteixo". Madelaine Pelletier (1874-1939) -feminista radical com poques, gran activista i psiquiatre francesa- va fer una valoració molt crítica de la indumentària femenina atrevida. Per a ella, "la vestimenta provocadora de les dones és el símbol de l'ofrena permanent que fan de si mateixes a l'altre sexe, és com els peus deformes de les xineses, el segell d'una esclavitud ignominiosa". I afegia: "Em vesteixo, com acostumo, d'home, perquè em resulta més còmode però, sobretot, perquè soc feminista; la meva indumentària està dient-li a l'home que som iguals". A més, la indumentària agosarada, puntualitza el Sr. Pelletier, posa l'accent sobre l'aspecte eròtic de la dominació, basat en imatges de la vulnerabilitat femenina: el taló alt i la faldilla estreta, que impedeixen córrer; els corses, que no deixen respirar; etc.

Al llarg i la història, en totes les cultures, s'han dictat normes sobre vestir. Avui, però, la regulació de l'ús de les peces femenines podria semblar poc liberal o, fins i tot, retrògrad. No obstant aixó, podem i hem de preguntar on ha quedat la llibertat de vestir-sota la pressió de la dictadura de la publicitat i de les xarxes socials. Per això, un pot estar d'acord amb la segona part, però no amb la primera, de l'eslògan "Jo decideixo com em vesteixo i amb qui em desvesteixo ".