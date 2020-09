Aprendre a acompanyar

Aquest dissabte, la presentadora, actriu i humorista, Paz Padilla , va seure al programa Sábado Deluxe per parlar sobre l'acompanyament a la mort d'un ésser estimat.













La productora d'aquest programa, La Fàbrica de la Tele , li va donar l'oportunitat a una de les seves col·laboradores de parlar obertament del seu punt de vista sobre el trànsit cap a la mort. El que s'ha construït després que al febrer haver-se acomiadat de Lola, la seva estimada mare, al juliol d' Antonio, el seu marit i com ella mateixa ho va definir "l'amor de la seva vida" i a l'agost la seva sogra, Anna. Aquesta fortalesa interior que ha sorprès a propis i estranys i que ha generat al voltant d'ella admiració, respecte i interès.





En aquest monogràfic que es va viure en aquest Deluxe de dissabte passat sobre com acostar-se amb afecte i conscientment a una realitat tan difícil d'assumir, com a éssers humans, com la mort d'un ésser estimat es destil·lava tant tacte i sensibilitat que per un moment semblava que estiguéssim en un espai televisiu de creixement personal i allunyat, com en una pausa catàrtica, de la seva habitual i igual de necessari objetiu d'entreteniment televisiu.





L'aposta de Telecinco d'abrigar com una gran família a un dels seus, Paz Padilla, potser a dos, perquè allà també es va asseure una valenta, Mila Ximénez, que lluita contra un càncer de pulmó va ser especial, encertada, reconfortant i humana.





Tots aquells que vàrem escoltar les diferents intervencions dels tertulians televisius que van anat fent-li preguntes a Padilla, les respostes de les convidades (Paz i la seva filla) i la calidesa que van desprendre els acurats silencis del presentador de l'espai, Jorge Javier Vázquez, cal emmarcar-los, com els bons moments que és capaç de transmetre'ns l'ens televisiu.





L'exemple, les reflexions en veu alta i les eines que va regalar per als teleespectadors Paz Padilla sobre com acompanyar en el trànsit a la mort a un ésser estimat que sense remei saps que marxa van ser d'una generositat personal extraordinària.













Si Padilla va voler ajudar els cercles pròxims dels malalts de càncer o qualsevol altra malaltia amb diagnòstic de mort certa a transitar de l'espai de la negació a l'acceptació i l'amor incondicional, ho va aconseguir amb escreix i amb nota. Va saber expressar i condensar un gran ventall d'emocions que va simpatitzar amb l'audiència a la que va captivar, sense cap mena de dubte.





La vida amb aquest programa demostra que en els llocs més insospitats és possible trobar el necessari consol al dolor més extrem a què hem d'enfrontar-nos, tots, abans o després i moltes vegades al llarg de la nostra existència, la pèrdua d'un ésser estimat. Perquè la mort toca a totes les famílies, en dies alterns o consecutius i estar preparats davant d'ella és el millor regal als nostres éssers estimats.





Gràcies a Paz Padilla per tenir un cor on tots hem cabut, aquest dissabte, en un Deluxe.





Paz ens ha ensenyat el camí i només ens queda aprendre a acompanyar amb tot el nostre amor als nostres éssers estimats fins a les mateixes portes de la mort per més difícil que sigui aquest camí. Toca aprendre a acompanyar.