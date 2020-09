La Barcelona del disseny s'ha transformat en una ciutat decadent

Barcelona sempre ha estat una ciutat moderna, de disseny, cosmopolita, i neta. Des de l'arribada d'Ada Colau, la capital catalana s'ha convertit en una ciutat cutre, bruta, provinciana i amb el major nombre de persones vulnerables dormint als carrers cèntrics com si formessin part del paisatge urbà mentre la responsable de la ciutat només es preocupa de reduir els carrils de circulació dels carrers, adornats amb mols de ciment que estrenyen les vies pintades de groc i els carrils bici. Per si fos poc en aquest potatge urbà, els patins de tota classe també circulen per ajudar els vianants a besar el terra llardós. Passa amb força freqüència. No és un cas aïllat, és un degoteig diari. Això és ecologisme social? La resposta la tenen els serveis d'urgències que atenen les víctimes dels atropellaments.









La transformació de la Barcelona del disseny a la de Colau ens recorda als crancs: no s'avança, sinó que es retrocedeix en ple segle XXI i això és obra d'una alcaldessa d'esquerres ?, o és senzillament d'una encantadora de serps, amb ideologia Colau.





Com que no complica prou la vida als sectors productius i socials, després d'anunciar augmentar la taxa als turistes -com que ara sobren- se li ha ocorregut -amb l'ajuda dels seus regidors palmers- anunciar que per al 2024 vol reduir a la mínima expressió l'ús del cotxe a la ciutat. S'oblida d'explicar si el 18% dels vehicles que podran entrar a la ciutat seran els elèctrics, ecològics, els no "contaminants", els preus dels quals estan a l'altura de les butxaques dels treballadors que menys cobren i que solen ser una bona part dels seus votants.





Aquesta mesura de deixar els cotxes fora de la ciutat contribueix molt a solucionar el conflicte en el qual es troben immersos els treballadors de Nissan i ajuda de pas al sector de l'automoció, que està en el seu millor moment.





El sector d'aparcament i garatges s'han posat a ballar de contents amb l'anunci de Colau. Un sector que com molts altres han patit i segueixen patint els efectes del coronavirus, amb una minva d'ingressos considerables. Alguns han hagut de fer arts, altres han subsistit amb part dels seus estalvis i en lloc d'ajudar amb mesures, el que fa l'alcaldessa és atiar la preocupació dels dos sectors. Són centenars de llocs de treball que estan en joc, cosa que no sembla tenir preocupat al govern de Colau i els socialistes de Collboni.





L'alcaldessa de la ciutat té en suspens a bona part de la ciutadania pensant quina serà la propera mesura que té pensat prendre i a quantes persones afectarà.





Barcelona ha deixat de ser una ciutat moderna, dinàmica, avançada i admirada per mig món. Ara és la ciutat incomoda, endarrerida, bruta, sense projecte de futur, funcionant a força d'impulsos de la seva alcaldessa. Mentrestant, l'oposició compta poc, per les diferències ideològiques que els separen.





Barcelona s'ha transformat en una ciutat decadent, fins quan?