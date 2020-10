Catalunyapress T'INFORMA

Grafit fotografiat en paret de l'Casc Antic de Barcelona. @Catalunyapress





És divendres, i malgrat la pluja que ens acompanya a Barcelona, ens sentim com el lloro d'aquesta fotografia, feliços de poder explicar-vos tota l'actualitat calenteta.





Comencem el dia amb dues notícies cridaneres. La primera va ser que el president dels EUA, Donald Trump ha anunciat el seu positiu per Covid-19 i de la seva dona. I és que el coronavirus és un virus silenciós i per molt que es negui està a tot arreu, fins i tot hi és a la Casa Blanca.









La segona al front l'han rebut tant la Generalitat com l'Estat perquè segons l'última enquesta de Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat, tots dos suspenen per als catalans. Un bon avís a navegants de cara a les pròximes eleccions catalanes previstes per a l'any que ve, i que potser ens donin el Sant Valentí com ha anunciat el president de Parlament. Quina celebració !. ¿Buscaran els polítics catalans que ens enamorem dels seus programes ?.









Però la veritable indignació ens l'ha provocat un segon cas de maltractament a una persona gran en una residència a Ciempozuelos per part d'una altra auxiliar d'infermeria, qui a més ha gravat la seva acció. El Vídeo no té desperdici i ja ha suposat la suspensió d'ocupació i sou de la maltractadora. També esperem que sobre ella recaigui tot el pes de la Llei. Quina vergonya!









Des del món de la ciència us hem informat que Investigadors de la Universitat de Pennsilvània (Estats Units) han descobert una nova i rara forma genètica de demència, el que llança llum sobre una nova via que condueix a l'acumulació de proteïnes en el cervell, que causa aquesta malaltia acabada de descobrir i malalties neurodegeneratives relacionades com l'Alzheimer. Una cosa que suposa un raig d'esperança en la lluita contra aquest tipus de malalties tan cruels.





I si teniu una assegurança privada o porteu als vostres fills a un col·legi privat. Avisats quedeu, perquè el Govern estudia augmentar l'IVA a l'21% per la sanitat i educació privades









Si canviem de terç. La festa dels CDR d'aquest dijous pel centre de Barcelona en l'aniversari de l'1-O ha acabat amb la paciència dels barcelonins. Hi ha hagut 15 detencions i diversos contenidors han quedat calcinats sota el foc de l'vandalisme en ple centre. La ciutat ha gastat més de 8 milions d'euros en aquest tipus d'incivisme regular. Pel que la factura de ròssec li està sortint molt cara als barcelonins.









Mentre al costat dels problemes reals tenim als metges enfront de la pandèmia. Molts d'ells us hem explicat que es plantegen prejubilar per l'estrès de la pandèmia . Quina raó tenen !.









Encara més estrès ens imaginem que van a patir si el Govern valora obrir "amb certes restriccions" l'oci nocturn. Ostres Pedrín que això és un apaga i vamonos.









Però encara hi ha més. Perquè mentre que en el punt àlgid de la crisi de l'coronavirus, el telèfon 061 / Salut Respon no deixava de sonar. Per poder atendre l'allau de trucades que arribaven, Ferrovial va decidir ampliar la seva plantilla i contractar centenars de treballadors per atendre les consultes dels ciutadans. I ara ha decidit acomiadar-los. Això s'uneix a la denúncia realitzada per CSIF que afirma que en el sector sanitari i serveis socials es van destruir 2.000 llocs de treball al setembre tot i el Covid





I com que el Covid-19 no s'atura, el nostre company Joan Carles, us ha comptat com el virus, més conegut com "El Bicho", ha enfonsat les exportacions espanyoles amb els principals socis comercials













Per cert, l'expresident de Govern, Mariano Rajoy ha parlat i ha afirmat que és "capital" arribar a acords en moments d ' "extrema dificultat" com davant la crisi provocada pel coronavirus i ha avisat que el missatge que es llança als espanyols quan una administració "diu una cosa i una altra diu una altra és absolutament lamentable". Això sí, ha avisat que en aquesta tasca d'arribar a pactes la principal responsabilitat correspon a l'ocupant "el lloc més alt", apuntant així a el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez. en un ¡Més llenya a el foc Caterina! i que cremi Madrid. Vaja tropa !.





I si viatgem de el món polític a el món bancari. El nostre company, Manuel Vila s, ha destapat que uns 160.000 dòlars van viatjar des de Galícia - ABANCA- a un paradís fiscal asiàtic. Pel camí, va aixecar les sospites de la Xina, que va alertar als Estats Units, segons figura en l'últim leak que denuncia les xarxes internacionals de blanqueig de capitals. Consultada per Galiciapress, NCG Banco no dóna explicacions. ¡Manda Carallo! .









Però, com no ens caurà la del Dèu si Catalunya és, juntament amb Navarra, la comunitat autònoma amb menys creients d'Espanya ? . Cal resar, benvolguts lectors, cal resar molt i bé ia tots els Sants, fins a l'Patró de la Causes Impossibles, Sant Judes Tadeu. Per la nostra part en aquesta, la vostra redacció, de tant en tant, li preguem a Sant Francesc de Sales que és el patró dels periodistes. I si nosaltres li preguem quan vam crear, dia a dia, la Santa Hemeroteca, a vosaltres un Pare Nostre deslliureu-nos ... d'aquesta Pandèmia, ens vindria a tots que ni pintat. Sí, sí riure però tenim tanta raó com quan el Papa li demana als cristians que s'allunyin de les xafarderies.













Per que expliqueu, si no és un Miracle, que aquest mateix divendres l'expresident de Bankia Rodrigo Rato hagi sortit de centre penitenciari de Soto de Real després d'obtenir el tercer grau sota control telemàtic. O potser és un Misteri ?. Sigui el que fos, ell ja està fora i Iñaki Urdangarin, no. Prenguin nota, benvolguts lectors.









Encara que amb recuros també s'obren miracles. Com el que ha passat en el Laboratori Clínic Territorial de l'Institut Català de la Salut (ICS) de Girona que ha incorporat noves màquines per augmentar la capacitat d'anàlisi de proves PCR , segons ha informat la Conselleria de Salut de la Generalitat en un comunicat.





Perquè la xifra de contagis no deixa de pujar: Sanitat ha notificat 11.325 nous casos, 3.722 en 24 hores, i 113 morts més . Així que ... cuidar-, cuidem-nos perquè per tota la resta ...