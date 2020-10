La veritat i la posverdad

Aquest estiu "horribilis" de 2020, degusti un suculent i cooperador assaig de el filòsof Harry G. Frankfurt, titulat "Sobre la veritat" i publicat per l'Editorial π, en la col·lecció "Assajos per pensar". Es tracta d'un text molt pertinent en aquests temps en què els mentiders, les tergiversadors, els xarlatans, els demagogs, els " todòlegs " ... -en definitiva, els "Pinotxos" - s'han assegut els seus reals en les xarxes socials, als mitjans de comunicació i en els ressorts de poder polític, econòmic, social, cultural, etc.





Avui, com resa l'aforisme popular, es podria seguir afirmant que només diuen la veritat els nens, els borratxos i els practicants de la " honestedat radical ". La resta dels mortals i, en particular, els membres i "miembras" - Bibiana Aído dixit - de la casta política menteixen com bellacos. I, a l'fer-ho en aquest any de pandèmia, els de la casta política provoquen uns efectes col·laterals greus i letals per a la vida, la hisenda, la salut, el benestar, la convivialitat ..., i, en suma, la felicitat de la majoria de els ciutadans. Per això, em permeto presentar les idees-força i el fil argumental de l'assaig esmentat de professor i filòsof americà HG Frankfurt.





LA VERITAT I LES VERITATS

Per HG Frankfurt, la veritat no només existeix sinó que és vital i d'una gran "utilitat pràctica i instrumental", sobretot quan es materialitza en "veritats individuals i concretes". És el cas, per exemple, de les veritats relatives a la resistència i l'elasticitat dels materials, per l'enginyer o l'arquitecte, que projecten i construeixen edificis, ponts, etc .; o la concentració de leucòcits en sang, per al metge, que tracta malalties; o a la trajectòria dels cossos celeste, per l'astrònom, que estudia el moviment dels astres.





Segons el professor Frankfurt, la nostra experiència ens diu que, ni individualment ni col·lectivament, no es poden menysprear les veritats que es desprenen de l'estudi-anàlisi dels "fets tangibles", ni tampoc un pot deixar-se guiar per l'error, la mentida, la ignorància o les creences errònies. Prendre en consideració o no les "veritats concretes" permet, en efecte, prendre decisions adequades, afrontar els problemes quotidians, realitzar bé activitats professionals o socials o individuals i assolir els nostres objectius i metes en qualsevol empresa. Per això, la tàctica de l'estruç no fa que els fets tangibles siguin menys perillosos o amenaçadors. I afegeix que, sense veritats i xipollejant en la ignorància i l'error, no tindrem cap idea clara de res, actuarem a cegues i avançarem a les palpentes per la vida. Per això, la utilitat de les veritats concretes "és fàcil de comprendre, difícil d'obviar [...] i impossible de negar". A més, puntualitza, aquestes veritats han estat i són el secret i la base de el progrés de les societats més desenvolupades i civilitzades.





D'altra banda, de la premissa que els éssers humans som éssers racionals, HG Frankfurt s'infereix que no podem comportar-nos racionalment si no som capaços de diferenciar el que és veritable i el que és fals. En efecte, "ser racional" és "ser sensible a les raons"; i les "raons" estan elaborades a partir de "fets". Així, per exemple, el fet que plogui és una raó suficient per obrir el paraigües i no mullar-se. Per això, el professor Frankfurt necessita que els conceptes de "veritat" i de "facticitat" són fonamentals per tenir comportaments racionals; i afegeix que estan interrelacionats: a cada "fet" li correspon un "enunciat veritable" que el descriu; i a cada "enunciat veritable" li correspon un "fet".





També posa l'accent en les relacions estretes entre la idea de "veritat" i les de "confiança" i "fidelitat". Així, quan les parelles es prometen "fidelitat", s'estan dient que seran "veraços" l'un amb l'altre i es podran fiar l'un a l'altre. Si no fos així, estaria amenaçada la vida de la parella. Una cosa semblant passa socialment. La mentida també més fràgil i amenaça irreparablement la cohesió social, com va escriure Michel de Montaigne a frase lapidària: "Al realitzar el nostre enteniment únicament per la paraula, aquell que la falseja traeix la relació pública".





LES POSVERDADES

Tot i la funcionalitat i de la utilitat vital i instrumental de la (es) veritat (és), HG Frankfurt constata que, avui, els anomenats "postmoderns" (aquests genuïns antagonistes o "negacionistes" de el sentit comú) neguen que les veritats existeixin, que mereixin respecte i que siguin funcionals. En efecte, en la societat i la vida política actuals, per a molts col·lectius de xarlatans (polítics, periodistes, "todòlegs" i fins i tot historiadors, biògrafs, ...), la veritat no és moneda de llei ni tampoc de curs legal. Avui s'aprecia i es valora més la xerrameca que la veritat. Avui es posa l'accent més en la trivialitat i el safareig, actituds que arraconen qüestions que mereixen i exigeixen una reflexió detinguda, rigorosa i ponderada. Avui l'aparença dels fets és més rellevant que els propis fets. Per comprovar-ho, n'hi ha prou amb visionar, escoltar o llegir els mitjans de comunicació o passejar-se per les xarxes socials o escoltar els membres de la casta política.





Per això, en aquesta "era de Pinotxos", han sorgit noves paraules per disfressar les mentides de tota la vida. És el cas de el terme "posverdad", eufemisme per no parlar de la "mentida" pura i dura de sempre. Amb la paraula "posverdad" es designa un estat cultural (?) Que està marcat per la distorsió deliberada de la realitat i per una indiferència cap a la veritat, que exalten les emocions i les creences personals sense fonament.

ELS FETS

Avui, a Espanya, és una bajanada afirmar que s'ha produït una nefasta convergència de "policrisis" coadjuvants (la sanitària, la política, l'econòmica, la social, la demogràfica, la cultural, l'ètica, la de valors, ...), que ens han ficat en un túnel, de què no es veu i de qual trigarà molt a veure el final i, molt més, en sortir-ne. Naveguem a la deriva en aquestes gravíssimes "policrisis" i els responsables de gestionar-les -la nostra elegida, que no selecta, casta política- no estan a l'altura. No parlen, amb llum i taquígrafs i pensant només en els soferts ciutadans, amb els seus parells per concertar, gestionar-les i donar-los una solució satisfactòria per a la majoria de la ciutadania. Cada partit fa la guerra pel seu compte pensant només en els rèdits personals i partidistes. I, per això, no dubten a mentir ia ser, dia i nit, incoherents o contradictoris. I si no ho fan més és perquè el dia només té 24 hores.





Ara bé, davant el complicat i greu moment que estem vivint, els de la casta política governant i els de l'oposició segueixen amb el seu "modus operandi" habitual: fer populisme i demagògia, fugir de la veritat, mentint a tort i dret per mantenir-se al poder o per poder arribar a gaudir-ne. I la casa sense escombrar. I les "policrisis" agreujant-se cada vegada més i conduint-nos a l'abisme sanitari, econòmic, polític, social, educatiu ...





D'aquí la pertinència i l'actualitat de l'assaig d'HG Frankfurt: sense la veritat o les veritats no comprendrem la realitat de les actuals "policrisis" espanyoles, seguirem donant pals de cec i, individualment i col·lectivament, anirem a les palpentes per la vida. I el que és també molt greu, la ciutadania farà, cada vegada més, fer cas als missatges contradictoris i incoherents dels indocumentats demagogs de la casta política, que la utilitzen com a instrument del seu particular ambició política o vital. Ara bé, en el pecat, els mentiders de la casta política tenen el seu propi penitència: "El càstig del mentider és no ser cregut, tot i que digui la veritat" algun dia, Aristòtil dixit.





Contra els populismes i la demagògia que prostitueixen i envileixen la veritat, només hi ha un antídot: dotar la ciutadania -gràcies a l'educació, a la formació ia la informació contrastada- d'un esperit crític, que la vacunin contra les mentides descarades de la casta política. Com va dir algú, no es pot seguir donant periòdicament la paraula-vot a la ciutadania sense donar-li també la formació i la informació perquè ho faci amb coneixement de causa. Seguir així és seguir votant a cegues, sense saber el que està en joc. I, després, passa el que passa: lliurem el poder a uns indocumentats demagogs, que ens utilitzen com a instruments del seu particular projecte polític i vital, a el temps que ens mantenen en la societat del desconeixement i de la mentida, captius dels xarlatans i dels Pinotxos.