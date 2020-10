La història inadvertida

Sovint, i per diferents motius, el món acadèmic té pulsió per comunicar-se fora del seu àmbit i exportar els seus escrits. Com no pot ser d'una altra manera, els receptors d'aquests treballs (el públic, en general) llegeixen a un altre nivell que els seus autors; i no haurien de ser qüestionats per això. Jo m'aventuro a tractar sobre un esplèndid llibre acadèmic: 'Històries quotidianes' (Comares); o, si es prefereix, fer-me ressò d'ell.

















El seu autor és Manuel Peña Díaz, catedràtic d'Història Moderna de la Universitat de Còrdova. És un erudit que enfoca la història des de baix, investigant i analitzant les formes de vida quotidiana. Cerca costums i toleràncies, desobediències i resistències; en el passat però també en el present, en mons efímers i inesperats que ens agermanen fora de el temps. Recull diferents estudis i observacions de particular interès, en ells es pot notar mons paral·lels que transcorren de manera simultània: les imposicions de poder, les vivències de la gent (fins fa ben poc, súbdits i no ciutadans).





Hi ha desgràcies que afecten a tots. Així en la Sevilla que va ser arrasada a l'acabar el segle XII amb una terrible inundació fluvial: unes 6.000 cases es van ensorrar i més de 700 cadàvers van quedar escampats pels arenals. Es acabarien representant als rius com déus amb una àmfora sota el braç. O els efectes de la pesta de 1649, múltiples conseqüències aparentment no noticiables i que es van reflectir en l'activitat callada.





La repercussió dels rellotges públics a les ciutats, una presència a partir del segle XVI. Disposaven de figures (anomenades triganers) que tocaven les campanes de les hores canòniques. El rellotge va arribar a ser símbol de el bon govern de la república: un acte de fer les hores iguals, sense distincions i sense aturar-se.





'Històries quotidianes' ens porta de passeig a enfocar també el treball pesquer de la dona: "Les dones -subratlla Peña- van ser laboralment productores, reproductores i consumidores abans del tòpic de la revolució industrial i de el model del salari únic de el pare de família. Fos pescant amb canya, recollint la pesca, portant-la en cistelles o negociant preus, les dones andaluses van ser protagonistes indiscutibles en la vida quotidiana de les viles andaluses atlàntiques de l'època moderna, i d'això va deixar constància Mariano Sánchez com a pintor, testimoni i notari de seu temps ". En efecte, a la fi de segle XVIII Mariano Sánchez va pintar esplèndides 'Vistes dels ports d'Espanya', que manifesten una mirada artística plena de perspicàcia al captar escenes de la vida quotidiana i retratar professions que vivien de la mar.





I arribem així mateix als sambenitos de la Inquisició; hàbits que es veien obligats a portar durant anys els encausats al sortir de casa. Una por que es va convertir en negoci lucratiu per a altres; amb xantatges o amb la corrupta commutació de la pena amb un pagament. La Catedral de Sevilla, per exemple, tenia cabuda per a sis o set mil penjaments d'exposició de avergonyiments (sempre d'esquena a la caritat cristiana); suposaven la perpetuació de la infàmia i la deshonra social.





Hi havia informes que facilitaven la tasca dels inquisidors i els permetien estar sempre 'presents', davant el temor d'una vergonya que es prolongués indefinidament. No obstant això, tot i que es van controlar les heretgies, no va passar així amb els usos i costums més populars. Va haver-hi una Espanya que va ser alhora catòlica i transgressora, i les lleres pels que va transcórrer la vida quotidiana van fer que aquesta fos més rica i complexa del que es suposaria en una societat confessional.





Més que de 'control de la societat', caldria parlar de la societat del control, sentència amb agudesa el professor Manuel Peña.





Per acabar esmentaré una anècdota del gran artista Alonso Cano, que -segons explicava Antonio Palomino al segle XVIII- va arribar a treure un "calçat que tenia llavors, sense tornar-lo a posar, per si de cas havia trepitjat amb ells on hi havia posat els peus al jueu, i encara no va parar aquí el seu tema, sinó que va manar desempedrar i tornar-lo a posar de nou tot el que discorria que l'hebreu havia trepitjat ". De debò delirant i obtús.





Aquesta referència que aporta 'Històries quotidianes' m'ha fet indagar; el gran benefici que jo podia esperar de la seva lectura. Així, he arribat a l'historiador Alfonso I. Pérez Sánchez, que va ser il·lustre director del Prat, amb l'interessant anàlisi de la figura de Cano que va escriure per a la Real Acadèmia de la Història. Alguns fets i escrits no haurien de passar desapercebuts.