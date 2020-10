Fa 150 anys del naixement de Lenin; un pseudònim que va prevaler entre el centenar de falsos noms que va utilitzar el director de la Revolució Russa: William Frey, doctor Weber, Vladímir Karpov, professor Müller, Irvin Weyhoff són alguns d'ells. No hauria de necessitar presentació, però no m'atreviria a preguntar per ell a classe; potser per no portar-me més decepcions després de comprovar fa poc que ningú coneixia el nom de Dostoievski, amb l'excepció d'una estudiant polonesa que fins i tot havia llegit dos llibres seus. Sí, és desolador comprovar aquesta tremenda ignorància universitària però de cap manera s'ha de llençar la tovallola i renunciar a transmetre curiositat i sabers.













Al març de 1918, Lenin va canviar de forma unilateral el nom de el Partit Obrer Social Demòcrata de Rússia (POSDR) pel de Partit Comunista de Rússia. Quatre anys després va establir la nova Unió Soviètica, i al gener de 1924 moriria, víctima d'un definitiu vessament cerebral. El seu pare havia mort en 1886, a causa d'una apoplexia (una greu i descurada hipertensió arterial) quan ell tot just tenia 16 anys d'edat. Mesos després moriria a la forca el seu germà gran Aleksandr (Sasha, en família) amb 21 anys, per intentar matar el tsar en una basta conspiració d'universitaris. Fins llavors, Vladimir Uliànov, un gran estudiant, havia viscut totalment aliè a la política. Sembla ser que no tenia molt bona relació amb el seu germà Sasha, però es va incorporar a la lluita radical després d'aquella sentència de mort i la va fer el nord de la seva vida; al cap de pocs anys cofundaria una Lliga de Lluita per l'Emancipació de la Classe Obrera.





Compte Victor Sebestyen, si esplèndida biografia 'Lenin' (Àtic dels llibres), que el jove Lenin va començar a fumar i ho feia d'una manera compulsiva. Un dia, la seva mare Maria Aleksándrovna li va dir a la taula: "Volodia, no tens cap ingrés a part de els diners que jo et dono. No tens cap dret a malgastar els fons de la família en tabac ". El noi va renunciar a fumar immediatament i per sempre.





No pocs dels seus coreligionaris van deplorar entre dents que en el període prerevolucionari Lenin mai estigués en la línia de foc, i van posar en dubte la seva valentia. Gorki, el cèlebre i acabalat escriptor, va simpatitzar amb Lenin i amb la causa bolxevic, a la qual va donar suport amb importants donacions, però va arribar a dir de Lenin que era "un entabanador de sang freda que no respecta ni l'honor ni les vides de el proletariat ". Per Lenin per tal justificava els mitjans; era antiliberal. No parava esment en fer o permetre el que li convenia en cada moment per satisfer la seva obsessió pel poder. Mai va voler la riquesa, però tampoc va viure en la pobresa.

Durant els dos últims anys i mig de la seva vida, el President de Consell de Comissaris de el Poble va caure greument malalt per ictus, diversos vessaments cerebrals, i-sis distingits metges el van atendre dia i nit cobrant enormes emoluments per la seva tasca. Stalin es va fer càrrec de el règim de salut de Lenin. Ocultaria les seves últimes voluntats. A la seva mort, va organitzar els funerals rendint-li culte i fent oïdes sordes a Nadia, la vídua de Lenin. El mateix Stalin va establir la Comissió per a la immortalització de la Memòria de Lenin, i va ordenar embalsamar el seu cos. Després d'experimentar amb altres cadàvers, els químics encarregats van trobar una fórmula adequada de glicerina, alcohol, acetat de potassi, clorat de quinina i un altre ingredient que, a dia d'avui, segueix sent secreta.





Es va pretendre que el cervell de Lenin era excepcional, "cal estudiar-lo amb deteniment per apreciar el seu poder físic, els contorns de la colossal cúpula del front i sentir alguna cosa que només puc descriure com una emanació física de llum de la seva superfície", va afirmar el fanàtic dramaturg Lunatxarski. Es van fer estudis sobre el seu pes i grandària que no van acabar veient la llum. Però la veritat és que era un cervell normal. No obstant això, Stalin va aconseguir parasitar sobre la mòmia de Lenin. Per cert que aquest va tenir un cuiner després de la revolució d'octubre que es deia Spiridon i que va ser l'avi patern de Putin.