Què s'ensenya i què s'aprèn a les escoles?

En el matí del passat 12 d'octubre, "dia de la Hispanitat", vaig estar fent la meva cardiosaludable i quotidiana passejada per la Serra de Collserola, al terme municipal de Cerdanyola del Vallès (Barcelona). Nombrosos passejants —en solitari, en parella, en grup o en família— desentumíem i oxigenàvem els nostres cossos creuant-nos o avançant-uns als altres. A l'acostar-me i a l'avançar a una família de vianants i a l'allunyar-me de la mateixa, vaig poder escoltar com una adolescent de l'ESO (Educació Secundària Obligatòria) explicava als seus pares el que estava aprenent a les classes de llengua espanyola.

Havia estudiat ja això de "l'atribut", això del "complement d'objecte directe", això del "complement indirecte" i això dels "complements circumstancials"suspensius, o potser és innecessari,... i anava a estudiar això dels "verbs transitius, intransitius, personals, impersonals, reflexius"suspensius, o potser és innecessari,...Jo vaig seguir el meu camí, allunyant-me de la família i de les explicacions de la jove, al mateix temps que em preguntava: Però, Què s'ensenya i què s'aprèn en els centres escolars? I què caldria ensenyar i aprendre?





EL QUE ENSENYA I S'APRÈN

Segons aquesta vivència anecdòtica, tot sembla indicar que, a l'escola, als alumnes se'ls s'atiborra de coneixements "metalingüístics", és a dir se'ls ensenyen sabers relatius a aspectes teòrics i formals de la llengua espanyola (o de qualsevol altra llengua), però no el domini pràctic i real, tant oral com escrit, de la (les) mateixa (es). Aquesta inferència conclusiva és corroborada pels professors que impartim docència universitària. En efecte, les noves fornades de joves que arriben a la universitat no posseeixen, en general i això passa cada vegada més, tant les "competències lingüístiques i textuals" (orals i escrites) com el que Umberto Eco va anomenar la "competència enciclopèdica" ( coneixements curriculars: història, geografia, filosofia, ciències, ...), ni tampoc una capacitat analítica i crítica per poder fer estudis superiors i treure profit del pas i de l'estada a la universitat.





Per la seva banda, els correctors de les proves d'accés a la universitat (PAU o EvAU) constaten, any rere any, que els exàmens de les PAU estan plens de faltes d'ortografia, que l'expressió lingüística és molt deficient i que el coneixement del tema de les diferents matèries és nul o molt escàs. I, malgrat això, han aconseguit el títol de Batxillerat, l'aprovat a les PAU i l'accés a la Universitat amb tan grans llacunes. D'altra banda, només cal analitzar el comportament lingüístic dels joves internautes a les xarxes socials per verificar també que la qualitat del contingut i la correcció de l'expressió de les seves produccions lingüístiques deixen molt a desitjar. I, en fi, els informes PISA i de l'OCDE donen testimoni reiterat d'això i no presenten cap dubte.





Avui, en el context de la pandèmia de la Covid 19, la clausura dels centres escolars i de tota activitat educativa presencial, durant el tercer trimestre del curs 2019-2020, i la promulgació del Reial decret llei 31/2020 , per al curs 2020-2021, s'han deteriorat i van a deteriorar encara més la ja deficient formació dels infants, adolescents i joves, que molts indocumentats "todòlegs " qualifiquen indegudament com la "generació JASP " (joves encara Sobradament Preparats: la generació més i millor formada de la història d'Espanya). Deixo per a una altra ocasió l'anàlisi del RD-llei esmentat, que proposa un "ensenyament de rebaixes" (encara més degradada i devaluada) i que ofereix un "aprovat general" i la distribució de títols d'ESO i Batxillerat "gratis et amore". Per això, alguns pedagogs parlen ja de "generació perduda" per a designar als alumnes (nens, adolescents i joves) de l'era de la Covid 19. I, per això, podem preguntar-nos: "Quo vadis?, Minister educationis", Isabel Celáa.





EL QUE HAURIA QUE ENSENYAR I APRENDRE

Originària i tradicionalment, i també avui dia, la funció i l'objectiu fonamental i prioritari de l'escola és fer transitar als "analfabets" (no saber ni llegir, ni escriure), que som tots al néixer, cap al món dels " alfabets "(saber llegir i escriure). A això ha d'estar subordinat qualsevol altre aprenentatge escolar o qualsevol altre aprenentatge escolar ha de contribuir a millorar les competències lingüístiques, base i fonament de l'èxit escolar, professional i social.





Si hi ha uns ensenyaments i uns aprenentatges fonamentals i imprescindibles com pocs, aquests són els lingüístics: instruments per a l'adquisició de "sabers" ("savoirs") i de "saber fer" ("savoir-faire"). Per això, tot professor, de qualsevol matèria, hauria de ser també professor de llengua. I no hem d'oblidar, pastichando l'adagi popular de "la lletra amb sang entra", que "la lletra amb lletra entra", Pedro Salinas dixit. D'aquí el paper de l'escola per inocular en els nens i joves el virus addictiu i taumatúrgic de la lectura.





La lectura comprensiva i la escriptura cooperadora són dues competències que es poden i s'han d'ensenyar i aprendre, i, sobretot, practicar, ja que com va dir G. Bachelard, "avoir compris et APPRIs, c'est savoir faire et refaire". Ara bé, pels resultats escolars que s'obtenen avui, tot sembla indicar que el sistema educatiu espanyol està molt lluny de formar "alfabets" i que, més aviat, estem concebent i formant "neo-analfabets": individus, segons el poeta Pedro Salinas, que han passat per l'escola però que o no han après a llegir i a escriure (cas massa freqüent) o havent adquirit l'estatus "d'alfabets" no llegeixen ni escriuen , dues activitats o competències que es retroalimenten mútuament.





Per tot això, si un dia s'aconseguís un lògic i necessari consens educatiu, pensant només en el bé dels alumnes de tots els nivells educatius, s'hauria focalitzar l'ensenyament-aprenentatge escolar en els ensenyaments lingüístiques, base i fonament de qualsevol altre ensenyament o aprenentatge. Així ho va veure Lionel Jospin, quan es va ocupar, en els 80 i 90, del Ministeri d'Educació amb F. Mitterand i va formular l'objectiu fonamental i prioritari de l'escola francesa amb tres sintagmes: ensenyar a llegir, a escriure, a raonar.





O es produeix aquest canvi, jerarquitzant els ensenyaments-aprenentatges escolars i privilegiant les lingüístiques o, després, passa el que passa. En general, els alumnes, amb unes lleugeres alforges lingüístiques, renquejan i s'arrosseguen en els ensenyaments no universitaris. D'altra banda, quan arriben a la universitat, solen suspendre moltes assignatures o repetir curs o canviar d'estudis o abandonar-los definitivament. A més, aquells que acaben els estudis universitaris, a l'haver d'afrontar l'entrada en el món laboral, se senten desarmats i abocats a l'explotació laboral amb feines mal valorats i remunerats o simplement a l'atur (més de 40,8%, al juliol de 2020). I, llavors, es pregunten: " I amb aquests estudis, què? ".





Amb les deficients i lleugeres alforges lingüístiques -després d'haver estudiat i après coses sobre les llengües, però no l'ús funcional i pràctic de les mateixes- no es pot sortir de casa o tractar de ser un ciutadà com cal, preparat i armat per no ser desinformat, manipulat, enganyat i "desempoderat". D'aquells pols (ensenyament teòric i formal de la gramàtica, i de coneixements metalingüístics), aquests llots (llacunes en la competència comunicativa i textual, que és moltíssim més que escriure frases sense faltes d'ortografia, i en la competència enciclopèdica).

www.honrad.blogspot.com