Catalunyapress T'INFORMA

És dilluns i que millor manera de començar la setmana demanant un desig. Un, dos, tres ..ya.

Mentre aquest es materialitza des de la redacció de Catalunyapress us anem a informar de com ha anat el dia en unes pinzellades. Preparats ?.









Sí que s'ha produït una bona notícia en la lluita contra el Covid-19, una nova vacuna, que diu que té un 95% d'eficàcia enfront del coronavirus. Ara bé des de l'OMS tenen els seus dubtes sobre la durada de la immunització de les vacunes de Pfizer i Moderna

















També s'ha sabut que la Genereralitat treballa en un pla de reobertura progressiu de fins a quatre fases i tatxan ....









El nou preu de les màscares quirúrgiques, a 0,72 euros la unitat, ja està publicat al BOE

Ja era hora !.









Però encara hi ha més perquè ... El Govern estudia amb les farmàcies que estàs realitzin els tests d'antígens . Una decisió que està sospesant per poder realitzar més proves a la població catalana.





Aquest dilluns també hi ha hagut moviment en els jutjats perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha demanat amb urgència a el Govern informes sobre el confinament de Lleida al juliol . Tot ve perquè l'advocat Jorge Culleré va demanar l'aixecament del confinament al Segrià al considerar que la resolució de la Generalitat que el va posar en marxa era "nul·la de ple dret" i la denúncia segueix el seu curs. I veurem com acaba!













Pel costat de l'economia encara les xifres sobre els ERTES ens fan tremolar perquè el 40% de les persones en ERTO no cobrarà la seva prestació a temps pel col·lapse del SEPE I aquestes són molt males notícies per a tothom.





D'altra banda en el sector bancari vénen temps de fusions i de fet aquest mateix dilluns el BBVA ha confirmat estar negociant una fusió amb al Banc Sabadell . Gairebé res !.





















Sense deixar l'economia, us hem explicat que cal activar l'economia social. Aquesta setmana arrenca el Gran Recapte "més necessari" en un format amb donacions virtuals Els bancs d'aliments catalans han donat inici aquest dilluns a el Gran Recapte, en una edició en què la recollida física d'aliments es converteix en donacions virtuals per la pandèmia, i que es prolongarà fins el 21 de novembre des de 3 euros que es convertiran en aliments. Aquesta pandèmia està deixant a moltes persones sense el bàsic i si acostem l'espatlla entre tots aquest hivern pot ser una mica millor per als que ho estan passant pitjor. Les donacions es poden fer a les caixes dels propis supermercats col·laboradors, així com pel seu canal de Bizum, per la seva pàgina web o per les plataformes de compra virtual dels supermercats. Esteu a un clic de la donació. Nosaltres ja hem fet la nostra. A què espereu ?.













Una mesura esperada ha estat l'anunci de Govern de que ampliarà els crèdits ICO per a les pimes i petites empreses viables econòmicament . Això serà un petit pilota d'oxigen sobretot per a les empreses de sectors molt afectats per la pandèmia.

















A més La Fundació "la Caixa" ha decidit impulsar 19 projectes artístics sensibles a les necessitats socials sorgides per la pandèmia a través del programa Art for Change . Són molt interessants.





De el mercat polític hem peix per a vosaltres diverses notícies fresques. D'una banda l'exsenadora de Podem que va acusar el partit de malversació es presentarà com a candidata a les eleccions catalanes i de l'altra es rumoreja que Albert Rivera es prepara per tornar a la política apropant-se a l'PP Serà veritat de la bona o un nou rumore? .





Per la seva banda Puigdemont espera oferir un míting a Perpinyà i tot això mentre el Parlamente Europeu comença a tramitar el suplicatori de Puigdemont per poder executar l'euroordre de el Tribunal Suprem perquè Puigdemont torni a Espanya, i la Comissió d'Afers Legals posarà en marxa els procediments perquè hi hagi un pronunciament sobre la OEDE per part de l'Europarlament.













I sí, aquesta imatge és d'una protesta a la Plaça Sant Jaume. Unes 50 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han concentrat per reclamar la reobertura de les Escape Room de Catalunya, i han alertat que la seva situació és "insostenible" arran de la crisi provocada pel Covid-19.





Però és que aquest diumenge, ahir els que es manifestaven eren els i empresaris afectats per les restriccions a Sitges exigint també la reobertura





Mentre a Girona ... La Policia Municipal de Girona denuncia 33 persones per una festa il·legal





I l'esperança ve des d'Andorra on aquest dimarts, dia 17, els bars d'Andorra podran començar a obrir, encara que només als matins, fins a les onze. Ens ho ha explicat el nostre col·laborador Robert Pastor. Però clar a Andorra li han fet els tests Covid-19 a tota la població i diverses vegades des de l'inici de la pandèmia. No perdem l'esperança perquè la xerrameca al bar, tornarà a les nostres vides. Molta paciència i cuidar-vos molt !.





Demà més. Us hi esperem !.