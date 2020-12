Associacions de pilots i aerolínies volen evitar que la tripulació hagi de complir amb els requisits de viatge

L'Associació de Transport Aeri Internacional (IATA) i la Federació Internacional d'Associacions de Pilots de Línies Aèries (IFALPA) han reclamat aquest dilluns als governs de tot el món que s'eximeixi a les tripulacions de les proves de Covid-19 que s'exigeixen als viatgers.









Les directrius del Consell de l'Organització d'Aviació Civil Internacional (OACI) recomanen específicament que els membres de la tripulació no estiguin subjectes a les proves o restriccions aplicables a altres viatgers. A més, segons el CART, els mètodes de control de salut per als membres de la tripulació haurien de ser "no tan invasius com sigui posible".



Malgrat aquesta orientació, un nombre cada vegada més gran d'Estats estan aplicant les mateixes mesures de salut pública per a la tripulació que s'apliquen al públic en general que viatja. Aquestes mesures inclouen la presentació de proves d'una prova de Covid-19 negativa abans de la sortida i en alguns casos es requereix una segona prova a l'arribada. A més, diversos reguladors de l'aviació civil només permeten que els membres de la tripulació amb un certificat de prova Covid-19 PCR negatiu facin escala en els seus respectius països.



"Els Estats han de reconèixer que la tripulació presenta un perfil de risc diferent al dels passatgers i que es podria considerar una major flexibilitat i relaxació dels requisits de proves i quarantenes, incloent exempcions", ha assegurat Gilberto López Meyer, vicepresident superior de Seguretat i Operacions de Vol de la IATA.