Carlos Alzamora, mig segle pel món

Joseph Stiglitz afirma en la introducció del seu llibre "La Gran Bretxa", que admira als que han d'escriure articles setmanals per la complexitat que significa decidir sobre quin tema escriure. Té raó, això que diuen que la musa no sempre apareix amb facilitat a l'hora de decidir un tema que sigui d'interès per al lector. Amb el temps he descobert que cal buscar un equilibri entre el que un vol dir, o els textos que a un li agraden i el que els lectors estan buscant. Últimament intento concentrar-me en temes més personals o històries que no són al centre de la notícia, això que en diuen les matrius d'opinió. L'opinió política ja en té prou teclat en aquests temps tan complexos i difícils. Reflotar històries i personatges que moltes vegades no estan ja en els corrents d'opinió és una tasca que crec val la pena en la mesura que tenim l'opció i el privilegi de arribar-li a tantes persones per aquest i altres portals, amb públics de diferents països i de diferents interessos.









Aquest abreboca té com a objectiu explicar per què en aquesta oportunitat vaig a referir-me a aquest personatge a qui dedico el títol d'aquest article. Als seus 90 anys i segurament navegant el fred inclement de l'estat de Nova York i cuidant-se de la pandèmia, des d'aquesta cantonada tropical i colpejada on va viure diversos anys de la seva vida, escric aquestes línies per destacar el seu últim llibre "Mig Segle pel Món", que va arribar a les meves mans gràcies al meu bon amic i el seu col·lega ambaixador peruà Javier Paulinich. Sí, he gaudit moltíssim la lectura d'aquesta autobiografia de Carles Alzamora per diverses raons. En primer lloc, perquè està escrita amb una excel·lent ploma, pel seu sentit de l'humor narrant detalls de la quotidianitat, la seva honestedat en la descripció dels seus temps de vida diplomàtica i a més perquè mentre la llegia despertar en la meva persona les ganes de seguir-li els passos amb un resum de la meva vida diplomàtica que no tinc dubte val la pena tant per les petjades que poden deixar tantes històries i anècdotes, sinó perquè moltes vegades sense plantejar-nos-ho, al llarg de la vida hem estat testimonis d'excepció de tants esdeveniments, conegudes personalitats, avaluat la realitat d'altres nacions, conviscut en la transformació de l'estructura internacional i fins deixant aportacions que moltes vegades passen per sota la taula sense que es coneguin els seus autors.





El més important d'aquest lliurament d'Alzamora és que li brinda l'oportunitat a les noves generacions que aspiren a seguir la complexa i exigent vida de la diplomàcia, de les relacions internacionals, que aprofitin aquesta trajectòria de vida per conèixer els detalls d'una carrera diplomàtica . Aquest llibre és una aportació en aquest sentit.





Per anys he escoltat en els predis diplomàtics parlar d'Alzamora. Era una referència per a la majoria dels col·legues peruans que se'ns van travessar per la vida a la llarg de tants anys d'exercici de la carrera diplomàtica. A més, els llatinoamericans el recordaven per la seva invalorable contribució com el tercer Secretari Permanent del Sistema Econòmic Llatinoamericà (SELA).





Vaig tenir l'oportunitat de conèixer-lo gràcies a Miguel Rodríguez Mendoza, amb qui l'uneix una gran amistat des dels anys en què Miquel treball amb Alzamora en el propi SELA. Va ser a l'illa de Margarita, ja fa més una dècada, però sens dubte, va ser una gran oportunitat de conversar amb qui va tenir una trajectòria diplomàtica que porto complir altes responsabilitats tant per al seu país com també a les Nacions Unides a la banda d'un altre gran diplomàtic de la nostra regió com ho va ser Pérez de Cuellar. Va ser una oportunitat intercanviar per diverses hores amb un home de gran dimensió i experiència. Ple d'anècdotes i pràctiques. Guarda un especial afecte per Veneçuela, els quatre anys que va viure entre nosaltres li va permetre no només fer un important treball per la nostra regió, sinó que li va permetre conèixer de prop la realitat i les fortaleses d'aquest país.





En aquest llibre (ICONA, segona Ed.2020) Alzamora ens permet conèixer la seva bitàcola de navegació diplomàtica des que ingrés al servei exterior peruà en 1948 amb un extraordinari recorregut que ho porto a servir en molts països de les Amèriques, Europa i organismes internacionals. Per a les fins d'aquest article i per als lectors interessats en la diplomàcia val la pena resumir el que van ser els innombrables càrrecs i llocs que li va correspondre servir per ja de per si donar-nos una idea de la intensitat que puc haver estat la seva vida lliura a l' servei públic internacional. Després dels seus passos inicials en la Cancelleria Peruana, treball a Bolívia, al Brasil, va ser encarregat de negocis als Estats Units, a Equador, Ambaixador a Itàlia i l'OEA. Va ser Director d'Integració de la Cancelleria, negociador del Pacte Andino, ambaixador a Ginebra i a Nacions Unides a NY, entre altres importants responsabilitats.





Al llarg del seu text Alzamora passa revista a la seva experiència al llarg de molts anys, plena de responsabilitats i anècdotes que van etapa per etapa demostrant el seu creixement professional, les seves habilitats com a diplomàtic i negociador, així com el sentit de pertinença a una cancelleria que havia de conviure entre la mes rància disciplina de la diplomàcia d'estat i els vaivens dels canvis polítics interns a on no sempre coincidia la visió de Torre Tagle, seu de la cancelleria peruana, amb els escarafalls de la política del moment. No són poques les anècdotes i les històries personals que ens va narrant en la mesura que la seva vida transcorre. Ens explica sobre la seva vocació primerenca per fer-se diplomàtic, la seva arribada a la cancelleria el 1943, el seu primer destí, Paraguai, país que el marca per a la resta de la seva vida, el repte com a diplomàtic peruà haver servit dues vegades a Equador, ens narra sobre amors a Itàlia, la seva expertesa durant el conflicte de canal de Suez, la seva missió a Bolívia, al Brasil, la batalla pel nou ordre econòmic internacional a Ginebra, haver representat al seu país a Washington i el càrrec cimera a les Nacions Unides, entre tantes altres. Molta de la seva narrativa es converteix en un manual d'exercici de la Diplomàcia. Històries sobre el esdeveniments, decisions i negociacions en què participo al llarg de tants anys són una perfecta guia d'actuació per demostrar com la combinació de l'experiència i la maduresa formen part de la cuirassa que va desenvolupat el diplomàtic al llarg de les seves anys. Aquest, sens dubte, seria un llibre que li recomanaria a les Acadèmies diplomàtiques per estimular la formació dels nous quadres de professionals que es formen en molts centres de preparació dels futurs representants dels països al llarg i ample de la planeta.





No seria aquest l'espai per destacar molts dels seus contes i escenaris on li va correspondre actuar, però si m'aturo una mica en algunes de les seves reflexions de la seva actuació en el SELA com l'organització llatinoamericana per excel·lència, mèrit per cert dels expresidents Carlos Andrés Pérez i Luis Echeverria de Mèxic. La creació d'aquest organisme com bé ho afirma Alzamora, "va ser una decisió històrica, d'un coratge i una visió impensable" per aquells temps. Amb aquesta organització es buscava la no fàcil tasca de la concertació econòmica per enfortir la presència de la nostra regió a les ja complexes negociacions internacionals i en la presa de decisions conjuntes davant les noves demandes que es feien en l'escenari econòmic i comercial. Ens explica l'autor que no van ser pocs els desafiaments de l'organisme regional. la revolució nicaragüenca que cerca al SELA com a eina de cooperació davant els desafiaments del procés polític que iniciaven. fustigació a la Secretària Permanent per part de les dictadures de la regió en aquell temps i relacionada amb la membre de Cuba .Els incompliments de les quotes per part d'actors claus .No van ser pocs els temes centrals que van desenvolupar durant la seva gestió, la crisi energètica i la seguretat d'Amèrica Llatina, el drama del dubte extern, la primera reunió de ministres de Finances i fins a una activa participació en el context de la guerra de les Malvines que el va obligar a viatjar a tots els països de la regió en la recerca de la solidaritat de la regió amb Argentina.





Alzamora, durant el seu mandat, va deixar consciència de la importància de la integració llatinoamericana, hi ha constància de la seva insistència en potencial d'una regió solidària, unida i de l'obligació de "superar els complexos del passat i rescatar la confiança en el propi esforç. "A l'igual que altres llatinoamericanistes d'aquests anys, com Jaime Moncayo, Sebastià Alegrete i Cardozo, l'ambaixador Carlos Alzamora entenia el retard de la nostra regió a aconseguir efectius acords de concertació. Simón Alberto Consalvi, excanceller i un dels veneçolans més destacats de la nostra etapa democràtica, va escriure un article a El Nacional quan Alzamora acaba la seva gestió i que el mateix cita en el seu llibre destacant que el diplomàtic peruà "contra vent i marea, va imposar no només un estil sinó també una consciència, ... que va posar rumb al SELA cap a la meta per la qual va ser concebut i creat, i deixo com a llegat un cos de doctrina certament inapreciable".





Un llatinoamericà universal que segurament pocs lectors van conèixer o tenien referència. Espero que joves diplomàtics s'interessin per la seva història i que futurs reconeixements li facin a aquest il·lustre soldat de la diplomàcia. Aquí a Caracas a la seu del SELA se li recorda permanentment gràcies a la iniciativa de l'Ambaixador Paulinich qui recentment va inaugurar una sala que porta el seu nom en homenatge a la seva destacada tasca com a Secretari Permanent. Una salutació afectuosa si aquestes lletres li arriben a les seves mans i un Feliç Any als nostres assidus lectors.