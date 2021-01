JXC, ERC i la CUP es solidaritzen amb els "angelets" etarres

Diu un refrany popular que "any de neus anys de béns". L'inici del 2021, en la major part d'Espanya, la neu ha fet acte de presència, portarà aquest fenomen meteorològic béns ?. És clar que béns ha de moltes classes, d'acord amb algunes declaracions dels il·luminats de torn, els béns en aquest sentit seguiran sent escassos, com fins ara. Canviar de dígit no vol dir canviar d'idees, ni el retorn de el sentit comú.





















Aquests dies, una part de l'independentisme català es troben en plena campanya de "solidaritat" -els fiquen en el mateix sac- amb els polítics catalans presos i els presos bascos, és a dir amb els etarres. Aquests angelets que només han fet "el bé" a Eukadi i la resta d'Espanya. Les manifestacions a favor dels dos col·lectius de presos ve de la mà de l'ANC que els fiquen en el mateix sac, però també de JXCat, la CUP i ERC. Aquests partits han participat, dissabte passat, a Bilbao, a la manifestació de suport als presos d'ETA.





El posconvergent i investigat per un presumpte assetjament sexual, Eduard Pujol -estava desaparegut fins ara- explicava als mitjans presents que Catalunya i Euskadi estan en "aquesta lluita compartida de retrocés de llibertats, de drets, d'una excepcionalitat política enorme", i es ha quedat mirant la ria per si saltava algun txangurro.





Les manifestacions dels representants d'ERC i la CUP han anat en el mateix sentit i també s'han quedat tan tranquils. Saltant-se el confinament de el govern de Catalunya i de què formen part els republicans i posconvergentes. Ells tenen la butlla que se'ls nega a la resta de mortals. Mentre l'expresident Torra que no vol perdre pistonada, té tot el temps de món i percep un bon salari ha manifestat que "la causa dels bascos és la causa de Catalunya". En el mateix sentit, uns dies abans feia el mateix el fugit Puigdemont que aprofita qualsevol oportunitat per estar al centre de la polèmica. Caldria recordar-li als dos ex, les paraules de Jorge Luis Borges "Ningú és pàtria. Tots ho som ".





A més d'un se li posa els pèls de punta, no pel fred, sinó per les declaracions d'aquests polítics. Solidaritzar-se amb una banda d'assassins és realment indignant. A més, fent-ho en nom de Catalunya, quan més de l'50% de la ciutadania sempre s'ha manifestat en contra de el terrorisme practicat pels "demòcrates" etarres. Algú ha perdut el sentit comú, els valors ?. Doncs sembla ser que sí ¿els han tingut alguna vegada ?.





Que dos expresidents se sumin a defensar els terroristes és demencial. ¿No els fan mal els ciutadans de Catalunya que van morir en els atemptats d'Hipercor, i altres assassinats esdevinguts a la Catalunya que diuen defensar ?. Haurien preguntar als familiars de les víctimes si estan d'acord amb aquests suports.





Aquestes actituds dels polítics catalans donant suport a ETA demostren que per a ells hi ha catalans de primera, segona i tercera. Caldria recordar-los que ETA ha estat un llast per a tota la ciutadania: han assassinat, estan complint en les presons les conseqüències dels seus actes- menys anys dels que els tocaría- i ara, amb el suport dels partits abertzales, el govern de Pedro Sánchez-Pablo Iglesias els presos etarres estan sent acostats a Euskadi, on ja es troben més de l'60% dels mateixos.





Barrejar els polítics catalans presos amb els etarres és com menys surrealista per no utilitzar una altra expressió. En altres països seria un escàndol aquest suport, en aquest país "reprimit pels governs autoritaris, i repressor de la llibertat que dirien els independentistes, no passa res". És més, talibans com Eduard Pujol- no es que diran de les suposades víctimes d'aquest personatge- se les té per un patriota. Algú va dir que "patriota és aquell a qui no li importa donar la vida (la dels altres) per la seva pàtria".





Filomena ens ha portat a tots uns aires molt preocupants i gens democràtics ....