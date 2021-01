Dues eleccions a l'aire, per la Covid?

Aquests dies, alguns partits proposen ajornar les eleccions a Catalunya. El motiu, segons ells, és la pandèmia sanitària que segueix fent estralls i ara més amb el repunt, per culpa d'aquelles persones irresponsable i insolidàries que es posen les recomanacions dels experts per montera i les conseqüències les paguen també d'altres que no tenen la culpa. La decisió final d'ajornar els comicis és competència de la Generalitat, tot i que el consens entre les forces que concorren s'hauria de tenir en compte. És clar que posar d'acord a tots és impossible. Els partits estan pendents de les enquestes, si els són favorables o no, i en funció d'això decidiran. Això és així. Amb la qual cosa, la unanimitat no està garantida. Només queda esperar a aquest divendres per conèixer la decisió que ha promès el govern bipartit.









Resulta xocant que en temes importants que afecten a la ciutadania no hi ha manera que els protagonistes, els polítics, deixin aparcats els interessos partidistes per anar junts a buscar solucions en temps de crisi com la que s'està vivint. No hi ha manera, ni té pinta que algun dia ho facin, per desgràcia de les persones, que cada vegada estan més desencantades amb ells.





Mentrestant, la vida del govern català segueix fent el que pot -o vol? - per intentar arreglar les conseqüències de la Covid: ERTOS, EROS, tancaments d'empreses, de comerços. Cada dia hi ha més persones amb necessitats bàsiques, com és no tenir cap recurs per mantenir les seves famílies, que han d'acudir als serveis socials, bancs d'aliments, Càritas, Creu Roja o la solidaritat d'altres col·lectius. Quan s'arriba a aquestes situacions, les administracions han de canviar les seves prioritats i no continuar alguns projectes que poden deixar-se per a més endavant. És el cas de la "Nasa" catalana. Aquest dimarts, la portaveu de la Generalitat anunciava que s'havia aprovat l'avantprojecte de Llei de la creació de l'Agència Espacial de Catalunya, com si Catalunya no tingués a hores d'ara coses més importants en què entretenir-se i dedicar aquests diners a les necessitats reals d'ara. Davant d'aquesta situació, a uns els ha donat un atac de riure i a altres els ha entrat un cabreig monumental. Però, toca ara dedicar temps i diners a la Nasa Catalana? Més aviat, no. És clar, com que hi ha un govern bipartit que té problemes interns, no s'entén i quan un d'ells diu A, l'altre replica que B. Així no es pot seguir.





Amb això dels canvis de criteri, ens ve a la memòria l'actitud de la Generalitat amb el Barça, quan el president Bartomeu, davant la moció de censura contra ell i la seva junta directiva, presentada per Jordi Farré -qui per cert, no ha aconseguit els avals suficients per ser candidat- va demanar a la Generalitat que posposés unes setmanes les votacions per organitzar millor els sistemes de votació per tal de garantir les mesures de seguretat per la Covid. No hi va haver manera d'arribar a un acord. Davant d'aquesta situació, Bartomeu i la seva junta van presentar la seva dimissió, no sense abans enviar alguns dards: "van demanar cobertura legal, la mateixa que ells van sol·licitar al Govern central per al toc de queda, però han optat per no donar-nos el que ells requerien a el Govern i han decidit rentar-se les mans". Ara amb els quatre candidats que opten a la presidència, la Generalitat es planteja ajornar també les eleccions del Barça... No té pressa perquè se celebrin. Alguns candidats hi estan d'acord i altres no. Per què? Doncs pel de sempre: les enquestes, que a uns els donen millors resultats que a altres. És la mateixa estratègia, als que els donen més, com Laporta, volen eleccions ja, i als que no, volen guanyar temps. Dues eleccions en l'aire amb un denominador comú: les dades de les enquestes. Només falten unes hores per tenir la resposta...