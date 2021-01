Filomena, els polítics i les vacunes

Tornem a estar en el cap de setmana. Per a uns significa dies de descans. Per a altres, la desil·lusió del confinament perimetral, el tancament dels centres comercials, els bars i restaurants amb horaris molt limitats des de fa ja quinze dies s'allarga, de moment, una setmana més. Els sectors més afectats han posat el crit al cel perquè els diners no és com la plastilina que s'estira, té un límit i per a molts, aquest límit fa temps que ha arribat. Els ajuts segueixen en l'aire i la situació és més que preocupant. El temporal amb nom de dona, Filomena, ha fet de les seves, en unes ciutats i pobles més que en altres. Per si no tinguéssim prou problemes, Filomena porta més.









Madrid ha estat una de les ciutats afectades per la maleïda Filomena, però no l'única. A l'ésser la capital de l'Estat, els mitjans de comunicació li dediquen més minuts. És una guerra política tant centralisme informatiu? Alguns ho poden pensar i d'altres estan ja fins al capdamunt. Madrid segueix tenint problemes de mobilitat: el seu aeroport segueix amb problemes, els col·legis estan tancats i les escombraries s'acumula en els seus carrers des de fa dies.





Filomena ha estat una visitant massa incòmoda que ha generat un caos important, poc previsible? Tanmateix, això no impedeix prevenir que una cosa així pugui succeir.





En la recollida de les escombraries, des del moment un, s'havia d'haver pensat en un pla B per recollir-la ¿No disposa l'empresa concessionària de cadenes? Un camió no és un cotxe i es pressuposa que poden circular pels carrers. Si no és així, a alguna ment pensant, quan els meteoròlegs avisaven insistentment del que havia de venir, hauria d'haver preparat un pla per fer-hi front .. No ha estat així i cal demanar responsabilitats quan tot hagi passat

La gent està cansada de veure el que ha passat i continua passant a Madrid. La resta de ciutats també s'han vist afectades en la mateixa mesura i l'han anat solucionant, sense fer soroll. Com han fet els seus governants per sortir de la greu situació? Buscant complicitats, arremangant sense tenir en compte una altra cosa que no sigui la situació de crisi meteorològica que es viu. Després vindran les queixes o reclamacions. Almenys, això s'ha percebut. Madrid ha estat i continua sent una altra cosa. Massa política, enfrontament i acusacions. La ciutadania està farta que la política s'anteposi a les situacions complicades que necessiten de tots els ajuts possibles.





Mentrestant, la vida continua i la preocupació del temporal i els seus efectes en l'activitat diària es veu afectada per una altra preocupació per a la ciutadania : Quan els arribarà la tanda per vacunés? Les prioritats, segons expliquen les autoritats són: professionals sanitaris, gent gran de les residències i després persones amb més risc, és a dir vulnerables, que són uns quants milions. Els centres de salut no saben quan serà possible vacunar, ni el lloc on es durà a terme.













Mentre la incertesa segueix, la preocupació augmenta. Els centres de salut no estan preparats per dur a terme aquesta nova funció, estan saturats i superats. ¿Diran ja les autoritats sanitàries / polítiques per tranquil·litzar la ciutadania la fórmula i estratègia que van a implementar? Igual el fred té congelades les seves idees.





"La sensibilitat desapareix i la raó comença a esmussar fins quan es perd la noció del temps i de l'espai." Deia l'escriptor Gabriel García Márquez