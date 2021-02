Les pantalles i els resultats escolars

En un text recent sobre l'ús i abús de les pantalles, feia referència a un assaig del neurocientífic francès Michel Desmurge t i anunciava una sèrie de textos monogràfics sobre els efectes nocius, en diferents camps, de l'ús desenfrenat i descontrolat de les pantalles. Avui ens ocuparem de el primer d'ells: conseqüències nefastes de les pantalles sobre els resultats escolars dels infants, adolescents i joves (cf. assaig, Capítol 5. reussite scolaire: attention, danger!).





Ús domèstic de les pantalles i resultats escolars





Segons el Sr. Desmurget, els nens, adolescents i joves utilitzen massivament, en el context familiar i social, les pantalles (televisió, mòbil, ordinador, tauleta, consoles, etc.). I ho fan principalment amb fins recreatius. Ara bé, l'ús de les pantalles en el context extraescolar fa males molles amb els bons resultats escolars. En efecte -sense distincions en funció de l'sexe, de l'edat o de l'mig social- el temps desmesurat dedicat a les pantalles influeix molt negativament en els resultats escolars.





De totes aquestes pantalles, la que s'emporta la palma és el mòbil, que és utilitzat fonamentalment amb funcions lúdiques (accedir a tot tipus de continguts, jugar amb videojocs, navegar per internet, intercanviar imatges i textos, connectar-se a les xarxes socials, etc. .), sense limitacions de temps i lloc. Aquest artefacte multiusos és com una sangonera que succiona el nostre cervell i propicia la seva descerebració.





En efecte, com més intel·ligents són els "smartphones", més substitueixen al nostre cervell i, per tant, més dependents som d'ells i més idiotes ens convertim. És que no escullen ja el restaurant on menjarem? Per ventura no seleccionen les informacions i la publicitat que rebem? Per ventura no ens fixen la ruta que hem de seguir per arribar al nostre destí? És que no responen a qualsevol de les nostres preguntes? És que ...? És que ...? Amb el temps, acabaran per descerebrarnos completament i per pensar en el nostre lloc.





Les pantalles i els resultats escolars. foto @EuropaPress









Els "smartphones" i també els ordinadors ens permeten un accés gairebé il·limitat i inesgotable a tot tipus de continguts recreatius i educatius. Ara bé, no hem de confondre "disponibilitat" amb "utilització" o "consum" dels mateixos. Els usos que pesen més en la balança són els "usos recreatius" o embrutecedores i no els "usos educatius" o nutritius. Per això, el Sr. Desmurget conclou que -en l'escala de valors dels infants, adolescents i joves- predomina el divertiment o el freudià "principi de el plaer" (el clàssic "carpe diem") sobre l'esforç. I això es tradueix concretament, en l'àmbit familiar, en una retallada substancial de el temps que haurien de dedicar als deures escolars. Les pantalles potencien, més aviat, la dispersió i la manca d'atenció, que no propicien ni la comprensió ni la memorització del que s'ha estudiat, però sí els mals resultats escolars.





Ús escolar de les pantalles i resultats educatius





Si l'ús i abús extraescolar de les pantalles són nefastos per als resultats escolars, es pot i s'ha de asseverar, segons el Sr. Desmurget, el mateix de l'ús, cada vegada més freqüent i generalitzat, de les pantalles en l'àmbit escolar. Al llarg de segle XX, es va poder comprovar que les potencialitats pedagògiques de cinema (1913), de la ràdio (1930) i de la televisió (1960) no van estar a l'altura de les esperances dipositades en ells. I, avui, les administracions educatives veuen també a les pantalles de les TICE (Tecnologies de la Informació i de la Comunicació per a l'Ensenyament ") la recepta màgica per a l'excel·lència pedagògica i la resposta als desafiaments de l'educació de segle XXI: posar límit a el fracàs escolar, laborar per la igualtat d'oportunitats, injectar en els alumnes el desig i el plaer d'anar a l'escola i d'aprendre, revaloritzar l'ofici de professor, etc.





Ara bé, la funció taumatúrgica de les pantalles de les TICE, segons M. Desmurget, no està científicament acreditada, ni experimentalment validada i no han estat introduïdes en l'escola pensant només en els alumnes. Les pantalles poden contribuir a optimitzar un ensenyament de qualitat, impartida per professors qualificats, però no per pal·liar un ensenyament de mala qualitat, impartida per professors mediocres. En aquest sentit van els informes PISA que posen de manifest, d'una banda, que no hi ha una relació directa entre l'ús de les pantalles i els bons o millors resultats escolars, sinó tot el contrari; i, de l'altra, que els professors qualificats són el recurs més important i determinant en els sistemes educatius competitius. Per això, s'ha constatat que com més inverteixen els estats en TICE i com més temps passen els alumnes amb les noves tecnologies, més es degraden la qualitat de l'ensenyament i els resultats escolars.





En efecte, les pantalles, encara que poden facilitar en alguna cosa el treball dels alumnes, priven a el cervell dels discents de les activitats cognitives implicades en l'ensenyament-aprenentatge dels continguts curriculars (llengua, matemàtiques, ciències naturals, història, etc.) i, per això, els alumnes són cada vegada més dependents d'elles i, per tant, més indocumentats i més ximples. A més, els alumnes no les utilitzen per aprendre sinó per a activitats lúdiques, a les que dediquen 2/3 de el temps de l'ús del mòbil; per aquest motiu, són font de distracció i factor determinant de les dificultats escolars. D'altra banda, les pantalles marginen i menystenen el professor, privant als alumnes de les interaccions necessàries i vitals entre ells i ell.





Tot i l'impacte negatiu de les pantalles en el rendiment escolar, les institucions educatives segueixen amb la digitalització de l'ensenyament. Per què? Segons les males o els bons llengües, per substituir els professors de carn i ossos per les pantalles, que són més barates i que permeten un estalvi substancial en els costos de l'ensenyament; i, a més, per a poder impartir docència a un nombre infinit d'alumnes. I se segueix amb la digitalització, tot i que l'ensenyament digital no sigui tan motivadora, tan mobilitzadora, tan eficaç i tan operativa com l'ensenyament impartit per un professor humà qualificat. A més, en aquest ensenyament digital, el professor tradicional queda devaluat i relegat a la franja d'un dinàmic animador o guia o mediador o facilitador, que indica als alumnes el programa digital quotidià i que vigila que els mal anomenats "digital natives" romanen tranquils en seus pupitres.





Tot apunta que la digitalització de l'ensenyament és només un aspecte més de la "globalització", amb tot el que aquest concepte implica de negatiu i que la RAE defineix com "difusió mundial de maneres, valors o tendències que fomenta la uniformitat de gustos i costums ". Per això, la digitalització de l'ensenyament pot i ha de ser considerada com la "globalització de l'ensenyament", amb més potencialitats i auguris negatius que positius, com hem apuntat més amunt.





Més professors qualificats i menys pantalles





Tot sistema educatiu ha de desenvolupar les potencialitats de l'alumne. I, entre aquestes, ha de desenvolupar principalment la seva capacitat de pensar. Ara bé, això un ordinador no pot fer-ho, com tampoc pot somriure, acompanyar, guiar, consolar, animar, estimular, tranquil·litzar, etc. Per això, tot sistema educatiu ha de ser dotat de tots els recursos necessaris i imprescindibles per a aconseguir-ho. I, entre aquests, es troba el professorat qualificat, que no pot ser desplaçat ni reemplaçat per les pantalles. Així ho han entès els gurus de l'Silicon Valley i els executius de les empreses de noves tecnologies, que no disposen de pantalles a casa i que envien els seus fills a escoles on les pantalles estan prohibides. Com afirma, M. Desmurget, mentre "els nens desafavorits" són sotmesos cada vegada més a l'aprenentatge digital a les escoles, els "nens més rics" van a escoles on les pantalles estan proscrites. Així no s'acaba amb les desigualtats ni es potencia la igualtat d'oportunitats.