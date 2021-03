Què fer davant els estralls de la pandèmia de les pantalles?

En les últimes cinc lliuraments i recolzant-nos en un assaig del neurocientífic francès M. Desmurget ( "La fabriqui du crétin digital"), hem analitzat diferents conseqüències nocives de l'ús, de l'abús i del mal ús de les pantalles. Comencem posant el dit a la nafra de la orgia digital en què estem immersos per, després, explicitar els efectes perversos de les pantalles sobre els resultats escolars , sobre el desenvolupament cognitiu , sobre la salut i sobre aquesta nova pandèmia de la multitasca .





Com hem deixat negre sobre blanc, la ubiqüitat digital i el consum de pantalles per part de les noves generacions és excessiva i està fora de control. I les principals víctimes d'elles són el somni reparador, els intercanvis intra- i extrafamiliars, el treball escolar, les pràctiques esportives i artístiques, que són la base del complet desenvolupament intel·lectual, emocional i sanitari dels infants, adolescents i joves.





Si les pantalles són tan nefastes, això és degut al fet que el cervell humà no està dissenyat per a un món on està contínuament inundat per un tsunami de tot tipus de missatges i on s'ha produït un gravíssim empobriment i deteriorament de les relacions interpersonals. En aquestes condicions, el cervell no pot funcionar a ple rendiment ni desenvolupar-se "comme il faut", desaprofitantaixí el període de plasticitat de la mateixa, pròpia de la infantesa i de l'adolescència.





Davant els estralls causats per les pantalles en les noves generacions, no és de rebut l'haver adoptat el principi fisiocràtic del "laissez faire, laissez passer" i el resignar-se a això com si fos una fatalitat. Es pot i s'ha de resistir, tot i que no és fàcil nedar a contracorrent. Molts pares, amb alt un estatus socioeconòmic i cultural, ho fan. Entre aquests hi són, per a més inri, els gurus i els executius de les empreses de les noves tecnologies de Silicon Valley, que envien els seus fills a costoses escoles o col·legis on les pantalles no tenen cabuda i en les cases brillen per les seves absència. A dia d'avui, cap investigació demostra que la privació de pantalles, utilitzades per les noves generacions principalment amb fins lúdics o de xafardeig, pot conduir a un aïllament social oa qualsevol tipus de trastorn emocional, sinó tot el contrari.





Antídot contra l'abús i mal ús de les pantalles





Rebutjada l'actitud d'impotència i del "laissez faire, laissez passer", la ingerència activa de pares i de professors ha de propiciar una gestió més raonable i eficient del temps passat amb les pantalles per les noves generacions, per minimitzar els efectes negatius. Per això, només cal que estableixin una sèrie de regles d'ús de les pantalles. M. Desmurget, en el seu assaig, enumera precisament un decàleg compost de 7 normes fonamentals.





Primera regla: abans dels 6 anys, res de pantalles. Fins a aquesta edat, el nen no té necessitat de pantalles. El que necessita és que se li parli, que se li expliquin o se li llegeixin històries; necessita jugar, fer puzles o construir amb el Lego, córrer, saltar, cantar, dibuixar, fer esport, etc. Aquest tipus d'activitats contribueix més eficaçment al seu desenvolupament que qualsevol pantalla. A més, el privar-los de pantalles durant els primers anys de vida no té cap impacte negatiu ni a curt ni a llarg termini i no els convertirà en disminuïts digitals, sinó tot el contrari.





Segona regla: dels 6 als 12 anys, 30 minuts; i, a partir dels 12, una hora, com a màxim, dedicada a les pantalles. Amb aquests temps de consum, l'ús de les pantalles no té efectes negatius destacables o són tan febles o petits que són tolerables.





Tercera regla: cap pantalla a l'habitació. En aquest lloc, les pantalles tenen un impacte molt desfavorable. En efecte, augmenten el temps d'ús, en detriment de la son reparador i afavoreixen l'accés a continguts inadequats. D'aquí que l'habitació ha de ser un lloc lliure de pantalles.





Quarta regla: evitar els continguts inadequats (violència, sexe, tabaquisme, alcoholisme, etc.). Aquests continguts són prescriptors de normes de conducta i produeixen un efecte profund sobre la manera en què els nens i els adolescents perceben el món.





Cinquena regla: res de pantalles abans d'anar a l'escola. Segons els neurocientífics, els continguts estimulants matiners esgoten les seves capacitats intel·lectuals i dificulten el rendiment escolar. Per això, durant l'esmorzar, cal escoltar-los, parlar-los, ...





Sisena regla: res de pantalles a la nit, abans d'anar a dormir. A la nit, les pantalles afecten molt negativament tant la durada (un es fica al llit més tard), com la qualitat (es dorm pitjor) de la son. En efecte, els continguts estimulants són molt pertorbadors per al somni. Per això, caldria desconnectar les pantalles, a l'almenys, 01:30 abans d'anar a dormir.





Setena regla: utilitzar només una pantalla al mateix temps. Així s'evitarà la multitasca, que no s'adapta a la fisiologia del cervell. En efecte, les multipantalles afavoreixen la distracció i fan que el cervell sigui menys competitiu i rendeixi menys. I a més, les pantalles no han d'estar a l'abast durant els àpats, els deures escolars i les converses familiars.





Menys pantalles i més vida real





La pandèmia de les pantalles és una realitat i va cada vegada a més. Tot sembla indicar que les noves i les velles generacions no són res sense les pantalles. Estan sempre enganxats a elles. Per això, se'ls podria aplicar la descripció que va fer Quevedo de Góngora en el primer vers del sonet "A un nas", que resa així: "Hi havia un home a un nas enganxat". El "homo numericus" o el mal anomenat "digital native" és també un home a una pantalla enganxat.





Ara bé, els efectes perversos de les pantalles tenen remei. Per a això, pares i professors, degudament informats i formats, han de prendre aquest toro per les banyes i aplicar el decàleg de 7 regles essencials, proposat per M. Desmurget. I, sobretot, han de predicar amb l'exemple. Només així podrem lliurar-nos de la huxleyana "dictadura perfecta" de les pantalles: "una presó sense murs, els presoners no pensarien en evadir-se. Un sistema d'esclavitud en el qual, gràcies al consum i a la diversió, als esclaus els agradaria la seva esclavitud ".