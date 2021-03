¿Només si és sí?

Des de fa mesos, l'avantprojecte de la Llei de Garantia Integral de la llibertat sexual , coneguda popularment com a "Llei del només sí és sí", ha estat notícia en els mitjans. Amb aquesta llei, la ministra Irene Montero pretén portar a la legislació les reivindicacions de el moviment feminista (?), Relatives a les agressions sexuals. Fins ara, ha estat objecte de crítiques i d'impugnació per part de certs organismes oficials consultius (el CGPD), d'alguns membres de el Consell de Ministres i de certes associacions de jutges (JJpD) i de juristes.





Entre d'altres aspectes de la llei, es qüestiona el consentiment "explícit" de la dona per poder mantenir relacions sexuals amb ella, consentiment que resumeix lacònicament l'eslògan "només sí és sí". Com altres ja ho han analitzat des de la perspectiva jurídica, aquí ho farem des del punt de vista d'aquesta ciència anomenada lingüística.





El consentiment explícit, segons la llei del "només sí és sí"





D'acord amb la llei de la ministra Irene Montero, perquè la víctima (la dona) doni el seu plàcet o nihil obstat a una relació sexual, cal que "hagi manifestat lliurement, per mitjà d'actes exteriors, concloents i inequívocs, la seva voluntat expressa de participar a l'acte "carnal. Per als juristes, aquesta definició legal del consentiment exprés presenta diversos talons d'Aquil·les: inverteix la càrrega de la prova (en comptes de que l'acusació hagi de demostrar la culpabilitat de l'acusat, és aquest el que ha de demostrar la seva innocència); a més i en conseqüència, destrueix el principi bàsic i fonamental de la presumpció d'innocència; i, finalment, propicia una discriminació positiva de la dona, ja que la versió dels fets per part de la dona tindria un plus de veracitat, cosa que ja va sentenciar Carmen Calvo quan va verbalitzar que "les dones han de ser cregudes si o si, i sempre ".





Aquest consentiment legal m'ha recordat el mètode utilitzat per un vell amic per llançar l'ham de la pesca carnal. Aquest amic -catòlic practicant i assidu a reunions i trobades entre creients, però sempre molt atent a la veu de la seva carn- em va comentar, fa temps, que cristianitzava i santificava les seves demandes de satisfacció sexual, fent ús d'un particular àngelus. Al àngelus ortodox es diu: "i el Verb es va fer carn i va habitar entre nosaltres" (Joan 1:14). I ell, per poder consumar i satisfer la seva gana sexual amb les seves germanes en Crist, sempre preguntava, explícitament i de verb ad verbum, a les femelles desitjades: "Què et sembla si barregem els nostres verbs i fabriquem carn?".





Com Monsieur Jourdin, que produïa prosa sense adonar-se'n, el meu amic practicava el "només sí és sí" abans que la ministra de "Igual dóna", Irene Montero, vingués a prescriure'ns com hem de concertar i concretar les relacions sexuals desitjades, buscades i consentides per ambdues parts. Haver de donar així (consentiment verbalitzat i exprés) el "placet" per materialitzar el comerç sexual és no tenir ni idea de el seguici pre-coital ni de com funciona la comunicació, en general, i la comunicació que persegueix la unió carnal.





El consentiment explícit, segons la lingüística





En les relacions humanes, segons Sigmund Freud, el desig sexual és una constant, ho impregna tot. Ara bé, hi ha moltes formes de dir "sí" per permetre arribar a l'ajuntament carnal i satisfer-lo. I, en aquest cas, l'explicitació lingüística ( "sí, vull f ... amb tu", "què et sembla si barregem els nostres verbs i fem carn?", Etc.) del desig no sol ser el més normal ni el més lògic. Per indicar a l'altre que ens desfem per les seves carns i que volem consumar l'acte carnal, no necessitem explicitar lingüísticament i normalment no ho fem.





En efecte, en certes situacions de comunicació, evitem expressions directes que podrien ser considerades dures, inadequades o malsonants. I, si deixar anar, fem servir el que en pragmàtica (branca de la lingüística) anomenem "actes de parla indirectes" (cf. JL Austin i JR Seale), que ens permeten nedar (dir) i guardar la roba (sense dir directament) . Per aquest motiu, ni la demanda ni l'acceptació d'el comerç carnal no solen ser explícites, com pretén la llei d'Irene Montero, sinó implícites.





D'altra banda, si analitzem la comunicació humana, podem constatar que utilitzem una llengua, amb la qual podem mentir i enganyar els nostres interlocutors. Però també fem servir, a el mateix temps, altres sistemes de signes, el llenguatge no verbal, amb el qual no es pot mentir, ja que és, en general, inconscient i reflex. Per aquest motiu els missatges no verbals siguin més sincers, veraces i, quantitativament, més prenyats d'informació que els lingüístics (A. Pease *).





Per il·lustrar la importància i la funcionalitat del llenguatge no verbal en el comerç sexual, podem citar la gestió de les distàncies entre interlocutors, la fisiologia de pupil·la i el comportament corporal mirall. Segons els etòlegs (cf. Edward T. Hall **), el cos no acaba a la pell sinó que es perllonga més enllà d'ella, formant una mena de bombolla al voltant d'ell, que està a una distància més o menys pròxima d'una altra o altres bombolles, en funció dels sentiments recíprocs entre els interlocutors. Una d'aquestes distàncies és la "distància íntima": aquella que propicia el contacte físic i en el qual la paraula té un paper menor, ja que la comunicació es porta a terme per altres mitjans; és la distància que presagia, sense explicitar-verbalment, l'imminent acte sexual. El mateix pot dir-se, d'una banda, de la dilatació inconscient i reflecteix de la pupil·la, que denota excitació, atracció i desig de consum sexual (Flora Davis ***). I, de l'altra, el comportament corporal mirall de dues persones que s'atrauen sexualment, que adopten les mateixes postures i actituds. En aquests casos, per dir "sí, vull", les paraules no són necessàries i estan de més.





Les paraules, de vegades, sobren





Segons la pragmàtica i el funcionament real de la comunicació, no "només sí és sí". Com diu la etòloga Flora Davis, "a la majoria ens resulta més fàcil dir 'm'agrades' amb el cos, i especialment amb els ulls, que amb paraules". Per això, es podria dir que Irene Montero i el seu staff ministerial demostren ser poc llegides i unes indocumentades: amb els seus lleugeres alforges i les seves profundes llacunes lingüístiques i formatives, es queden a l'epidermis de la comunicació, sense penetrar-la, mai millor dit, per arribar a la "substantifique moelle" de la qual parla François Rabelais: això que l'interlocutor ha de descobrir entre línies, el sentit amagat, la quinta essència del missatge, el no expressat lingüísticament. En conseqüència, podríem o hauríem de passar de l'asseveració legal "només sí és sí" a preguntar: "¿només sí és sí?".





