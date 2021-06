La jugada rodona del president Sánchez i el Cercle d'Economia

El primer seminari econòmic des del iniciar la pandèmia covid del Cercle d'Economia ha estat tot un èxit com pretenien els seus organitzadors. Representació de gairebé tots els partits polítics -amb l'absència d'Inés Arrimadas, que ha quedat excluida- i els grans executius de les empreses de l'Ibex que han posat sobre la taula les seves idees sobre i l'economia d'aquest país. No han faltat economistes de prestigi i representants institucionals, tot un conglomerat de participants que no han deixat indiferent a ningú Però sense cap dubte, el que hauria de ser unes jornades eminentment econòmiques, la política l'ha relegat a segona fila, per desgràcia. El posicionament sobre els indults que s'han produït, no ha estat un acte generat de manera espontània, sinó una estratègia dissenyada -amb la complicitat del Cercle d'Economia que s'ha prestadors per mostrar com fins al mateix president de la gran patronal CEOE és partidari que s'apliquin els indults als polítics del Procés - l'església catalana també s'ha pronunciat a favor dels mateixos- encara que a alguns dels seus "afiliats" no els hagi fet cap gràcia. Tot un muntatge escènic que aplana el camí a el govern de Pedro Sánchez perquè en el pròxim Consell de Ministres del dia 22 sigui aprovada la mesura.





El president de la CEOE, Antonio Garamendi @ep





Per cert, al sopar del Cercle que presidia el Rei Felip VI va assistir, finalment, la consellera de la Presidència Laura Vilagrà, que és d'ERC. Les pressions econòmiques i polítiques van fer el seu efecte. Tot i que la imatge que s'ha donat no era la presagiada pel sector empresarial, que esperaven una nova normalitat que ha estat a mesures i bastant decebedor, No sé qui va dir que "no es pot servir alhora Déu i a el diable". Però per compensar les "vel·leïtats" d'Aragonés, aquest té previst, aquest divendres, una visita "oficial" a Waterloo, per - ¿guardar homenatge? - a Carles Puigdemont que se sent "sol" i està tirant la cavalleria de JXCat a el republicà president. Aquest viatge coincideix, casualment, amb la nova visita de Pedro Sánchez a Barcelona per clausurar les jornades i mantenir una reunió bilateral amb el president italià, Mario Draghi, que també està present al seminari de la sala principal empresarial. Aragonès s'equivoca al no estar present a la clausura i rebre a Mario Draghi. En política les oportunitats són úniques.





El Cercle d'Economia està fent d'intermediari, o facilitador, en la campanya iniciada des de Moncloa per mostrar a l'opinió pública que fins als empresaris donen suport a la decisió dels indults als polítics presos. El que està passant a la rebotiga- són moltes coses- no s'està explicant, tot i que s'aniran coneixent. Hi ha un refrany popular que diu "sabater al teu sabata", premissa que no s'està aplicant en aquesta ocasió, com en moltes altres.





Com es diu també: "no hi ha dos sense tres". Ell president Sánchez tornarà per tercera dilluns que ve a la ciutat comtal per concloure el pla "indults" -que finalitza el dia 22-, amb un gran acte amb la societat civil catalana, en un lloc emblemàtic de Catalunya: el Liceu, de Barcelona Qui seran els elegits perquè ocupin els seients? Ja s'ho poden imaginar i si la imaginació els falla, el coneixeran pels mitjans de comunicació.





Economia i política, un binomi que sempre ha anat al costat, encara que no és el recomanable, Després es queixaran alguns ... Teatre, pur teatre.