Laporta incompleix la seva promesa de mantenir Messi al Barça

Aquest dia 5 d'agost, dijous, passarà a la història del món del futbol i en especial per als seguidors de Barça. Joan Laporta, president del club blaugrana, anunciava la marxa de Leo Messi per qüestions econòmiques que li impedeixen inscriure a la Lliga i convocava per al dia següent una roda de premsa per explicar els fets. La marxa de Leo ha estat una notícia bomba quan hores abans s'esperava l'anunci de la signatura del nou contrcte. Tot va canviar en poques hores.





@ep





En roda de premsa, Laporta començava tirant-li la culpa a la "nefasta gestió" de l'anterior directiva que ha deixat deutes i ha portat al club a una situació molt complicada. "Hem rebut una herència nefasta i la massa salarial esportiva representa 110% dels ingressos de club. No tenim marge salarial. Les normes que regeixen La Lliga marquen unes limitacions ", ha explicat el president, que ha insistit en la falta de flexibilitat de la Lliga. A les preguntes dels periodistes, no s'ha sortit del guió estudiat ni quan li han preguntat sobre la possibilitat d'esgotar els terminis marcats. La decisió estava presa i sembla que els aficionats no han de fer-se il·lusions: Leo Messi deixa el Barça i tot fa pensar que el seu pròxim equip està a França, el PSG, on l'espera el seu amic Neymar, amb el qual ha compartit algun menjar a Eivissa aquest estiu.





El que s'ha comprovat en aquesta catarsi del Barça és que Laporta ha incomplert la seva promesa estrella electoral: Messi seguirà al Barça, promesa que no s'ha complert i passarà a la història per ser el president que ha "trobat" al millor jugador del món. No és l'única mentida de l'hàbil Laporta, La situació econòmica la coneixia. Aquesta és una excusa de mal pagador, com se sol dir. A més "la millor defensa és un bon atac".





Laporta era coneixedor, com la resta de candidats d'aquestes passades eleccions, de la situació econòmica de club, i la sortida que havia deixat Bartomeu per solucionar els temes. L'ara president ha tingut temps suficient per buscar una solució econòmica de club que garantís la permanència de Leo en l'equip. No ha volgut fer-ho pels motius que només ell coneix, ja que el jugador argentí havia acceptat les propostes de club, on es trobava molt a gust i a més per la seva família que no vol marxar de Barcelona. Els seus fills estan molt integrats i ja se sap que la família tira molt.





Amb aquest panorama estiuenc, i a punt per començar Laliga, Laporta ja ha donat, com era d'esperar, el seu primer gran cop - estimin de col·locar als seus parentes i amics al club i enviar al carrer a uns quants executius i treballadors-, i no serà l'únic. Ara toca esperar que parli Messi, després els seus ja excompanys i per últim, o a la vegada, l'expresident Bartomeu, que haurà de respondre de les greus acusacions de Joan Laporta. Un culebró que es prolongarà durant un bon temps. La serp d'estiu ja ha sortit i promet ser entretinguda.