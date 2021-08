Laporta, Bertomeu i ¿Rosell? les auditories que no quadren

Joan Laporta / @EP





Diuen els experts que la calor afecta les neurones. Calor és el que sobra en aquest estiu de altíssimes temperatures. Afirmen els experts que a causa de la calor, el cervell pateix una hiperexcitació, afectant el descans i provocant fatiga i insomni. La calor també afecta l'estat d'ànim, causant irritabilitat i confusió.







Està afectant aquest fenomen meteorològic a el president de Barça, Joan Laporta?. Alguns atribueixen a les altes temperatures les coses incomprensibles que està duent a terme el president blaugrana; marxa de Messi de al Club, crítiques a l'anterior junta i ara el seu enfrontament públic amb Bartomeu. Un culebró que va per llarg. La calor no ha fet especial efecte en Laporta, és que Laporta és així i ni els anys han pogut suavitzar les seves reaccions i el seu treball a el front del Barça. En tot s'ho pinta com ningú.





Ja ho dèiem en un anterior article que després dels "floretes" llançats per Laporta per justificar la no renovació del contracte a Messi, "per la nefasta gestió de l'anterior junta" Bartomeu no s'anava a quedar de braços creuats i en una llarga missiva de deu punts desmuntava les acusacions del polèmic Laporta, que no és precisament molt solidari, agraït i diplomàtic sabent, de com va deixar ell, els comptes del seu anterior mandat. D'això en sap molt Sandro Rosell que està callat, ara, però que haurà de parlar per explicar la gestió econòmica de l'anterior etapa de Laporta i que ell va heretar. ¿Ho farà? . No li quedarà més remei després de la roda de premsa realitzada aquest dilluns per Laporta en què ha tornat a posar de volta i mitja la gestió de Bartomeu, la seva junta i als que amenaça veladament amb portar-los a tots davant els tribunals. Així que vagin-preparant per als següents capítols de "Laporta contra Bartomeu".





L'actual president de el club blaugrana, té moments per no oblidar l'últim en la seva explicació de que en dos anys traurà a el club de les perdudes Com ?. Amb operacions immobiliàries com les realitzades a Viladecans? ,





Josep Maria Bartomeu, no ho va tenir fàcil amb la Generalitat de Catalunya quan es va veure abocat a dimitir i convocar eleccions perquè aquesta no li va donar els terminis suficients per gestionar les votacions de la moció de censura de la qual havia estat objecte. El president culer no s'havia prestat a el joc independentista i voler mantenir al marge a el club i el va tenir molt malament. Tant ERC com el partit de Puigdemont i l'ANC volien fer-se amb el control del Barça com a instrument propagandístic del Procés, la marca Barça és una garantia internacional. Amb aquest panorama de no ajudar-lo, el govern català, sinó posar-li totes les traves possibles per treure-li de el club el pla econòmic que tenia Bartomeu i el seu equip per millorar l'economia de club, més els efectes de la pandèmia del covid no van fer possible els plans de l'expresident. Laporta guanya les eleccions amb la promesa de mantenir Messi, els independentistes contents amb el nou president, perquè han aconseguit treure de sobre a Bartomeu i creuen que van a controlar Laporta, cosa "impossible" coneixent a el personatge. Porta pocs mesos, i ja ha protagonitzat els seus primers espectacles, cosa que no agrada a la meitat de govern català, la republicana d'Aragonés. Els de JXCat esperen de Laporta seva implicació quan tingui "solucionada" l'economia.





Vist el panorama, l'única alegria que estan tenint els aficionats ha estat la victòria de diumenge davant la Reial Societat, en un partit que marca la nova etapa post-Messi. La resta, s'anirà veient en els propers capítols.