Al fil de Flaubert

El 12 de desembre d'aquest any es complirà el segon centenari del naixement de Gustave Flaubert, autor de novel·les inoblidables per a l'art de viure com són Madame Bovary i L'educació sentimental. D'ell diria Victor Hugo, vint anys més gran, que era una de les intel·ligències conductores de la seva generació. Per la seva banda, Flaubert li va confessar per carta a l'autor d'Els miserables: "vostè ha estat, al llarg de la meva vida, una encantadora obsessió, un llarg amor que no flaqueja".





Es coneixen prop de 4.500 cartes escrites per Flaubert. El fil del collaret: Correspondència (Aliança) recull una àmplia antologia d'elles. Kafka, que el va considerar un mestre, es va entretenir llegint-les. Es va cartejar amb escriptors com Baudelaire, Michelet, Turguénev, Zola, Guy de Maupassant i, molt especialment, amb George Sand.





De nen va viure sis anys intern al Collège Royal, fins 1838. A l'any següent va dir al seu amic Ernest Chevalier que "si alguna vegada prenc part activa en el món, serà com a pensador i com desmoralitzador. L'única cosa que faré serà dir la veritat, però serà l'horrible, la cruel i nua ". Més endavant reconeixeria haver passat una amarga joventut a la qual per res de món voldria tornar.







No tenia tan sols vint anys d'edat quan manifestava que la seva joventut era cosa del passat; "La malaltia nerviosa que em va durar dos anys va ser la seva conclusió". I que sota el seu embolcall juvenil jeia una singular vellesa; va arribar a denominar-vidu de la seva joventut. Aquest mateix any li preguntava a la seva estimada Louise Colet (onze anys més gran que ell i amb qui va tenir una relació llarga, intensa i tempestuosa) si s'havia alimentat de la Bíblia, i li deia que durant més de tres anys ell no havia llegit una altra cosa a la nit, abans d'anar a dormir.





A la tornada d'un llarg viatge per Orient, va escriure: "em riu de món, del futur, de què diran, de qualsevol situació i, fins i tot del renom literari que, antany, tantes nits em fes passar en blanc somiant amb ell". La seva experiència de desert el portava a admirar als beduïns, "que són lliures", ja detestar tot el que fos obligatori. Dirà: "Abans de res, cal escriure per un mateix. És l'única possibilitat de fer alguna cosa bell ". Hi va haver un temps en què no escriure res i somiar amb belles obres li resultava una cosa encantadora. La veritat és que va ser un escriptor molt sofert i perfeccionista, lliurat dia i nit al seu ofici després d'haver acumulat una notable experiència de la vida.





Entenia que l'estat natural de l'home era el salvatgisme i que la humanitat havia pres el rumb de l'estupidesa; de manera que dia a dia sentia operar-se en el seu cor un allunyament dels seus semblants. Advertia contra el recurs als llocs comuns, instal·lats a les boires que suren en els cervells. Afirmava que mai s'ha d'escriure frases tòpiques, doncs resulten mancades de base ferma i real. I va tenir la idea de fer un Diccionari de tòpics, però va acabar quedant-se al tinter.





En L'educació sentimental va remarcar que sempre hi ha a les confidències més íntimes cosa que no diem. D'altra banda, "no tot es pot dir; l'Art és limitat, encara que no ho sigui la idea ".





Només sortir publicada, va llegir en anglès La cabana de l'oncle Tom (la cèlebre obra de la nord-americana Harriet Beecher Stowe, liberal, feminista i abolicionista). El considerava un llibre estret, sobrecarregat des del punt de vista moral i religiós, desproveït del punt de vista humà; una víctima massa bona ...





Va ser tota la vida un lector entusiasta i continuat del Quixot i va arribar a dir: "Trobada totes les meves arrels a Don Quixot, el llibre que sabia de memòria abans de saber llegir". Per aquest fil del collaret hi ha mencions també a l'obra de Marc Aureli i a les dels seus contemporanis Taine, Gautier i Tolstoi.





Madame Bovary va començar a publicar-se en la Revue de Paris en l'últim trimestre de 1856. La denúncia de diversos passatges considerats llicenciosos i impius van portar a la banqueta dels acusats el 29 de gener de 1857, sent absolt els vuit dies.





La clau del títol triat per a aquest volum antològic és que no són les perles les que formen el collaret, és el fil el que el constitueix; el seu fil conductor.