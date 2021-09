No facis avui el que pots fer demà

@EP





Com cada any, he tornat a Almagarinos, pedania dEL Bierzo Alt, per passar una part de les vacances estivals. I m'he trobat una realitat petrificada, sense que el pas del temps ni el poder municipal hagin fet efecte en ella. En efecte, com hauria dit Sabino Fernández Campos, el poder municipal ni ha estat ni se l'esperava, ha estat absent. M'explico.





Quan alguna cosa no funciona o s'ha deteriorat en l'àmbit privat (per exemple, a casa s'ha trencat una persiana o hi ha una fuita d'aigua o s'ha espatllat un electrodomèstic, etc.), prenem personal i individualment mesures per esmenar i tornar a la normalitat. Ara bé, quan alguna cosa no funciona o s'ha degradat en l'àmbit social (vandalisme en el mobiliari públic, brutícia i incivisme a les vies públiques, catàstrofe meteorològica, etc.), són els poders públics els encarregats de donar-los una solució. Per això els hem triat, per això estan i per això els paguem, poc o molt o massa.





Porto a col·lació aquesta banalitat per referir-me a alguns fets esdevinguts i comunicats, en temps i forma, a l'Ajuntament d'Igüeña. Però, quina si vols arròs, Catalina! Els poders públics municipals han anat deixant per demà el que havien d'haver fet avui o ahir o l'any passat. I, com diu un aforisme popular, ja se sap que "Pel carrer de 'Demà' s'arriba a la plaça de 'Mai'".





Fets





Ara fa dos anys justos, vaig presentar un escrit (número de registre 2019-I-RC-683) a l'Ajuntament d'Igüeña. En ell, informava que un garbuix de cables penjava i penja d'un fil, que queia i cau sobre la via pública i la ruptura, en qualsevol moment, podia i pot deixar sense subministraments a una part dels veïns de Almagarinos. Aquest fet entrava i entra en contradicció amb el bàndol de l'alcaldia (5 de juliol de al 2019), en el qual es comminava als veïns de l'Ajuntament a procedir a "la neteja de façanes en mal estat per mantenir-les en les degudes condicions d'ornament públic "(subratllo intencionadament la referència a l'estètica, ja que els precitats cables també desdoran i degraden la imatge i l'ornament de Almagarinos).





D'altra banda, des de fa també més de dos anys, a l'altura del paratge denominat Grillones, en el camí no asfaltat que condueix d'Almagarinos a Rodrigatos de les Regueras (una altra de les pedanies de l'Ajuntament d'Igüeña), unes enormes pedres ("morrillos") impedeixen el pas a qualsevol vehicle, si cal fer front a un imprevist (per exemple, incendi, urgència sanitària). A més, representen una espasa de Dàmocles per als vehicles que transiten per la carretera LI-460, que discorre en paral·lel i en un nivell inferior.





Segons m'han informat les gents del lloc, l'Administració local i la Diputació de Lleó es passen la pilota de la responsabilitat i, com és lògic, la casa sense escombrar. Crec que no ha de ser tan difícil, si no és per desídia, determinar qui és el responsable de tenir oberta la precitada via de comunicació. Si un dia hi ha un incendi i no poden arribar els bombers, si un dia es produeix un ensorrament sobre la transitada LI-460, provocant efectes letals sobre les persones, caldrà demanar responsabilitats als polítics o als funcionaris públics que, durant molts anys , han estat mà sobre mà. Una cosa semblant ha passat i està passant a la pujada a el poble de Almagarinos pel camí de les Penyes d'Oli, on s'ha produït l'ensorrament parcial d'una escullera.





Per completar aquest "cahier de doléances", que denoten desinterès i deixadesa per part de les autoritats municipals, vull referir-me també a altres fets. D'una banda, a les escombraries, acumulada en els marges de la LI-460 (pots i ampolles de tot tipus de refrescos, paquets de tabac, bosses de llaminadures i de menjar escombraries, burilles, etc.). Durant anys, un amic bilbaí, Luis Mari -avui, com hagués dit el rei emèrit, al taller perquè li facin una reparació- l'ha recollit, cada estiu, de forma selectiva i minuciosa, al llarg de la carretera de la vall del riu Tremor.





A més, he de referir-me a certes inversions malgastadores, no funcionals i que no tenen cap utilitat pública, però que segurament si hauran tingut algun benefici individual i privat. Entre elles i sense ànim de ser exhaustiu, cal citar les deixalleries i les depuradores de tots els municipis de l'Ajuntament d'Igüeña, que estan inutilitzats i que la vegetació ja ha engolit (les depuradores) o engolirà (punts nets). Passa el mateix amb les instal·lacions esportives de tots els pobles de l'Ajuntament, executades quan eren ja pobles buidats i buits de nens, adolescents i joves. Menció a part mereixen l'empresa municipal d'apicultura i la compra-donació-restauració de coses, tirant amb pólvora de rei, per oferir, es diu, treball i habitatge, en Almagarinos, a parelles joves amb fills. De moment, donem un vot de confiança i esperem per veure la viabilitat d'aquestes dues iniciatives.





Finalment, no puc deixar de citar el Ban del Pressenteix de la Junta Veïnal (agost 2021) i no de la Junta Veïnal, com apareixia en el mateix, (un dels seus membres va muntar en còlera i el pedani va haver de mossegar la pols i retirar ). Aquest bàndol dóna la mesura no només de la deficient competència lingüística, cultural i intel·lectual sinó de la manca de conviccions democràtiques de l'anònim redactor. Amb guies així, no es pot anar segur enlloc ni molt lluny. O, com diu la dita popular, amb amics així, la pedania d'Almagarinos no necessita tenir enemics.





Moralitat





Els fets narrats són símptomes de l'habitual " torni Un. Demà " i del malament "fer" de l'administració municipal d'Igüeña i d'altres administracions, que conjuguen molt bé el verb "procrastinar", deixant per demà el que pot i ha de fer avui. I aquesta deixadesa municipal té repercussions negatives tant en la imatge del patrimoni natural i urbanístic dels pobles de l'Ajuntament d'Igüeña com en la vida quotidiana dels seus habitants. Tot, fins i tot els detalls, compta per vetllar tant per la imatge i el potencial cultural, turístic, ecològic i econòmic de la vall del riu Tremor, o de la Espanya buidada i buida , com pel benestar dels veïns.





Davant aquest estat de coses, convido a les autoritats municipals de l'Ajuntament d'Igüeña i, en general, als servidors públics de totes les administracions a què rumien, sense moltes il·lusions que ho facin, aquesta pertinent i assenyada reflexió de l'Dalai Lama: "només hi ha dos dies a l'any en què no es pot fer res. Un es diu ahir i un altre, demà. Per tant, avui és el dia per estimar, créixer, fer i principalment viure".